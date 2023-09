GAMIVO ponawia skup akcji własnych

Notowana na NewConnect spółka GAMIVO ogłosiła drugie zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji po cenie 100 zł za jedną akcję. Oferty można składać do godz. 17.00 20 września 2023 roku.

W ramach drugiego zaproszenia do sprzedaży akcji GAMIVO chce nabyć do 50 tys. akcji stanowiących maksymalnie 2,48 proc. kapitału zakładowego spółki. Oferty sprzedaży akcji można składać w domu maklerskim prowadzącym rachunek, na którym zapisane są akcje GAMIVO. Zapisy trwają od 7 września, a zakończą się o godz. 17.00 w dniu 20 września 2023 r.

– Duże zainteresowanie pierwszym skupem akcji własnych sprawiło, że zdecydowaliśmy się nie czekać długo i drugie zaproszenie do składania ofert sprzedaży ogłosić już na początku września. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy łącznie na skup akcji własnych możemy przeznaczyć 15 mln zł – komentuje Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO.

W ramach pierwszego zaproszenia do sprzedaży akcji (ogłoszonego 9 sierpnia br. i rozliczonego 25 sierpnia br.) GAMIVO nabyło 50 tys. akcji za łączną kwotę 5 mln zł. Akcje te stanowią 2,48 proc. kapitału zakładowego spółki. Inwestorzy zgłosili do sprzedaży 906 150 akcji, co przełożyło się na stopę redukcji w wysokości 94,48 proc.

GAMIVO od początku istnienia rozwijała się bardzo dynamicznie. W lipcu liczba zarejestrowanych użytkowników platformy przekroczyła próg 5 mln, którzy kupili już łącznie ponad 21,5 mln gier, programów, kart podarunkowych oraz innych produktów cyfrowych. Zaufanie graczy odzwierciedla się także w wynikach finansowych.

Spółka zakomunikowała w sierpniu swoje wyniki finansowe. Przy obrocie rzędu 43 mln zł, zanotowała przychody w wysokości 10,5 mln zł i zysk netto w kwocie 1,5 mln zł. Spółka nieustannie dąży do rozwoju swojej platformy. Do najważniejszych planów należy przebudowanie procesu zakupowego, by był jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika. Firma nieustannie znajduje też nowych partnerów wśród uznanych marek. Choćby w sierpniu ogłoszono współpracę z Alior Bankiem. W ramach pierwszej odsłony wspólnych działań vouchery na GAMIVO dołączyły do nagród dostępnych w programie Mastercard Bezcenne Chwile, natomiast drugi etap partnerstwa to promocja kont bankowych dla graczy.