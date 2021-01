Gospodarka USA odnotowała największe spowolnienie od 1946 r.

W tym tygodniu w USA opublikowano wstępne szacunki PKB za 2020 r., zgodnie z którymi PKB spadł o 3,5%. Jest to największy spadek od 1946 roku, ale biorąc pod uwagę pandemiczne okoliczności, jest to nadal zadowalający wynik. Co więcej, spadek ten nie jest tak głęboki, jak w innych krajach Unii Europejskiej.

Należy też pamiętać, że w 2020 r. Stany Zjednoczone włożyły znacznie więcej pieniędzy w gospodarkę, niż kraje unijne za pośrednictwem programów fiskalnych. Odzwierciedla się to wysokim oprocentowaniem długu USA. Kraje UE są mniej zadłużone, lecz spadek PKB jest wyższy z powodu ostrzejszych środków przeciwko koronawirusowi. Jak podaje Bloomberg, Europejski Bank Centralny widzi, że inwestorzy zakładają brak możliwości dalszych obniżek stóp procentowych, ale chce aby rynek wiedział, że nie jest to wykluczone i że może podjąć działania w obliczu spadku PKB.

Kurs złotego wobec euro nie zmienił się znacząco w tym tygodniu. Po początkowym osłabieniu, złoty umocnił się w drugiej połowie tygodnia, notując w piątek rano poziom 4,54 PLN/EUR. Wśród walut regionalnych warto również wspomnieć o koronie czeskiej, która od początku listopada umacnia się w stosunku do euro, pomimo że Republika Czeska jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych przez Covid-19 w ostatnich miesiącach. Oprócz korony, euro osłabiło się również względem dolara, uzyskując poziom 1,210 USD/EUR na końcu tygodnia.

Marta Pavlik, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA