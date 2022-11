Grupa Comperia po 3 kw. 2022 r.

Grupa Comperia.pl SA zamyka trzeci kwartał 2022 roku z przychodem niemal 35 mln zł, odnotowując tym samym wzrost przychodów na poziomie 22 proc. oraz wzrost EBITDA o 29 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2021 r. Udało nam się osiągnąć założone cele zarówno w segmencie reklamy efektywnościowej oraz w segmencie dystrybucji ubezpieczeń – komentuje zarząd spółki w opublikowanym właśnie raporcie kwartalnym.

Grupa Comperia.pl SA to działający od 2007 roku fintech, którego misją jest dostarczanie dopasowanych rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych. Od 2011 roku spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównymi filarami działalności spółki jest pośrednictwo kredytowe online, ubezpieczenia (Comperia Ubezpieczenia), e-commerce oraz porównywarki finansowe – w tym Comperia.pl, Compero.pl, Banki.pl.

W opublikowanych 16 listopada raporcie za trzeci kwartał 2022 grupa podsumowuje wyniki finansowe: EBITDA wyniosła ponad 5 mln zł (wzrost o 29 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021) a przychód 34,9 mln zł (wzrost o 22 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021).

W swoim głównym segmencie operacyjnym, czyli reklamie efektywnościowej, spółka zanotowała 24 proc. wzrost EBITDA. Na poprawę wyników wpłynęła strategia spółki polegająca na dywersyfikacji źródeł przychodów.

– Analiza sytuacji makroekonomicznej, rosnące stopy procentowe, odwrócenie trendu na rynku kredytów gotówkowych (przez rosnące stopy procentowe wywołujące negatywne nastroje wśród konsumentów), spowodowały koncentrację sprzedaży na innych produktach oferowanych przez naszych partnerów. Większym zainteresowaniem klientów cieszyły się produkty antyinflacyjne: inwestycyjne oraz oszczędnościowe – zauważa Szymon Fiecek, prezes zarządu Comperia.pl SA. – Obrana strategia – elastycznej współpracy z wieloma partnerami oferującymi różne produkty – pozwala nam nie tylko przystosować się do aktualnych trendów rynkowych, ale również generować wzrosty w trudnych dla firm czasach – dodaje.

Przychody z reklam i współprac z partnerami przynosi spółce również portal Telepolis.pl, który w ostatnim półroczu notował rekordy popularności, nie schodząc z podium trzech najczęściej czytanych serwisów technologicznych z Polsce. Każdego miesiąca odwiedzało go niemal 5 mln unikalnych użytkowników.

Płatności ratalne i odroczone z e-commerce do punktów stacjonarnych

W minionych miesiącach grupa postawiła na rozwój narzędzia Comfino.pl. To rozwiązanie płatnicze oferujące klientom sklepów online, a teraz również stacjonarnych, wygodne metody płatności, takie jak płatność odroczona, raty czy kredyt. W tym roku do grona partnerów świadczących usługi finansowe za pośrednictwem Comfino, takich jak Alior Bank, InBank, Twisto, Brutto.pl, dołączył Santander Consumer Bank. Narzędzie zostało wdrożone już w 200 sklepach internetowymi. Spółka spodziewa się kolejnych podpisanych umów dzięki nawiązaniu współpracę z platformami SaaS, w tym w minionym miesiącu z jedną z największych w Polsce – platformą Shoper, umożliwiającą Comfino dostęp do blisko 30 tys. e-sklepów.

Comfino zostało również zaadaptowane do potrzeb sklepów stacjonarnych i już wdrożone w polskim oddziale międzynarodowej sieci salonów beauty DepilConcept, obsługującym miesięcznie w Polsce 14 tys. klientów.

– W obszarze płatności ratalnych i odroczonych chcemy wykorzystać efekt multikanałowości, który doskonale sprawdza się w segmencie medycznym i beauty. Rosnąca liczba partnerów i klientów potwierdza działanie naszego modelu biznesowego. W perspektywie kolejnych kwartałów będziemy koncentrować się na zwiększeniu skali działalności projektu Comfino, ze szczególnym naciskiem na pozyskanie kolejnych partnerów w postaci platform – dostawców oprogramowania SaaS, oraz sklepów internetowych, a także nowych partnerów dostarczających finansowanie klientom Comfino (banki, fintechy). Podpisaliśmy już umowę z jednym z czołowych graczy na polskim rynku płatności, prace wdrożeniowe trwają, planujemy udostępnić ofertę partnera na przełomie roku – zapowiada Szymon Fiecek.

Rentowne ubezpieczenia

Zgodnie z założeniami Comperia utrzymała trwałą rentowność w segmencie ubezpieczeń. Spółka odnotowała w trzech kwartałach 2022 roku 17 proc. wzrost przychodów z tytułu dystrybucji ubezpieczeń w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz aż 46 proc. wzrost EBITDA. Rozwija tu obszar offline, poszerzając sieć agentów współpracujących z firmą oraz online – pozyskując nowych partnerów dla porównywarki ubezpieczeń Compero.pl.