Grupa Forte zainwestowała 4,5 mln zł w yestersen

FORTE mniejszościowym udziałowcem platformy yestersen, pomoże m.in. w rozwoju marki własnej

yestersen – największy polski ecommerce z unikalnymi meblami i dodatkami od kultowych marek, sklepów vintage i antykwariatów – pozyskał inwestora branżowego. Grupa Kapitałowa FABRYK MEBLI „FORTE” SA nabyła 20,5% udziałów za kwotę 4,5 mln zł. Doradcą transakcyjnym był Grant Thornton.

Inwestorami strategicznymi yestersen od 2018 roku są Mateusz i Zbigniew Juroszkowie, właściciele m.in. ATAL i STS. yestersen podtrzymuje ambitne plany związane z rozwojem wspartym przez rynek kapitałowy – spółka zamierza przeprowadzić emisję crowdfundingową, a docelowo ma pojawić się na NewConnect.

Zaangażowanie Grupy FORTE pozwoli spółce na stworzenie marki własnej, której celem jest zwiększenie rozpoznawalności yestersen oraz poprawa marżowości i skrócenie terminów dostaw. Część środków z transakcji zostanie przeznaczona również na dalszy rozwój technologii i rozbudowę portfolio produktowego o nowe marki, szczególnie z kategorii premium. Wcześniej, w 2018 roku, spółka pozyskała inwestorów strategicznych, którzy przyczynili się do m.in. wzrostu skali działalności i rozszerzenia oferty.

Dla yestersen pozyskanie dużego partnera branżowego przełoży się na dodatkowe kompetencje w zakresie projektowania i produkcji mebli w ramach planowanej marki własnej oraz synergie w obszarach logistyki i operacji. Ponadto FORTE od 1996 roku notowane jest na warszawskiej giełdzie, dzięki czemu liczymy na wsparcie w naszym dalszym rozwoju przez rynek kapitałowy – mówi Karol Misztal, założyciel i CEO yestersen.

­Nowy, duży i rozpoznawalny inwestor w yestersen jest potwierdzeniem, że obrana strategia rozwoju jest właściwa i przynosi zakładane rezultaty. Kolejna rodzinna firma z GPW staje się udziałowcem spółki, doświadczenie i wsparcie inwestora branżowego pozytywnie przełoży się na realizację kolejnych ambitnych celów spółki oraz jest istotnym elementem planu jej upublicznienia – mówi Mateusz Juroszek, inwestor strategiczny yestersen.

yestersen to bardzo obiecująca spółka na rynku mebli premium, której dalszy dynamiczny rozwój wesprzemy swoim know how w zakresie technologii wytwarzania oraz wykorzystując pewne synergie na polu logistycznym i organizacyjnym. W FORTE realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju. Inwestujemy w ekologiczne technologie wytwarzania, ograniczamy zużycie surowców, rozwijamy nowe, coraz bardziej ekologiczne produkty, ale też pracujemy nad ponownym wykorzystaniem zużytych mebli do produkcji surowca oraz nad przedłużaniem cyklu życia produktów. yestersen wpisuje się w ten kierunek łącząc unikalną selekcję wzornictwa z ideą ekonomii cyrkularnej – mówi Maria Florczuk, członek zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” SA.

yestersen notuje wzrosty sprzedaży zarówno w kanale e-commerce, jak i stacjonarnym, realizowanym przez showroom zlokalizowany przy ul. Lekarskiej w Warszawie. Spółka rozbudowuje również bazę klientów – w pierwszym kwartale 2021 roku platforma pozyskała niemal tylu klientów, co w całym 2019 r. W bieżącym roku spółka podwoi łączną liczbę klientów. Za sprawą usprawnień logistycznych yestersen wysyła już blisko 1000 produktów w zaledwie 24 godziny po złożeniu zamówienia, co znacząco obniża koszty wysyłki i tym samym korzystnie wpływa na marżowość. Jest ona obecnie rekordowa, dalej rośnie szybciej niż przychody, m.in. za sprawą dynamicznego rozwoju portfela marek współczesnych.

Obecnie yestersen oferuje już blisko 23 tys. unikalnych produktów vintage i antyków oraz 6 tys. produktów współczesnych. W Q1 2021 spółka wprowadziła do oferty blisko 1,5 tys. produktów m.in.­ od kultowych marek takich jak Bolia czy &Tradition oraz zintensyfikowała pozyskiwanie dostawców dotąd niedostępnych na polskim rynku, np. KANN Design. Do końca roku firma zaoferuje już 10 tys. starannie wybranych produktów współczesnych od ponad 170 marek, w tym wielu marek niezależnych i manufaktur rzemieślniczych, a także 26 tys. unikatów vintage.

W pierwszym kwartale br. yestersen wypracował rekordowe przychody w wysokości niemal 4,1 mln zł, co oznacza wzrost o 94% rdr. Tegoroczny plan platformy to osiągniecie obrotów na poziomie 19-21 mln zł. Osiągnięty wynik finansowy firmy to efekt znaczących inwestycji w rozwój biznesu, ale także potwierdzenie rosnącego trendu zakupu elementów wystroju wnętrz przez internet. Zakupy online od dawna wpisywały się w konsumenckie przyzwyczajenia – rynek mebli oraz produktów wyposażenia wnętrz zaliczany jest do najszybciej rosnących sektorów e-commerce na świecie, a w Polsce tempo wzrostu meblowego e-commerce jest dwucyfrowe. Okres izolacji związanej z pandemią koronawirusa jeszcze umocnił ten trend.

Za pośrednictwem intuicyjnej platformy yestersen znaleźć można wszystko, czego potrzeba do wymarzonego wystroju – od ponadczasowych obiektów z minionych epok, po najlepsze współczesne projekty mebli, oświetlenia i dodatków. Biznes wspiera nowoczesna technologia m.in. rozwiązanie pozwalające znaleźć upragniony produkt na podstawie zdjęcia wgranego na platformę. System przeszuka ofertę i zaproponuje obiekty zbliżone do tego z inspiracyjnego zdjęcia. To pierwsza tego typu technologia na polskim rynku.

Choć firma skupia się na działalności e-commerce, to prowadzi także stacjonarny showroom. To nie tylko miejsce umożliwiające stacjonarne zakupy, ale przede wszystkim wyrafinowane wnętrza, które inspirują i pozwalają podziwiać wzornictwo na najwyższym poziomie.

yestersen to obecnie największa w kraju platforma e-commerce specjalizująca się w sprzedaży unikatowego designu. Firma powstała w 2015 roku. Jej twórcy przewidzieli rodzący się wówczas trend na unikatowe, produkowane w ograniczonych seriach i pochodzące z dawnych epok meble i dodatki do domu. Przez ostatnie dwa lata przychody yestersen wzrastały niemal dwukrotnie, co wskazuje na potencjał tego rynku. Z platformy korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i firmy m.in. hotele, kawiarnie i biura, czy teatry poszukujące wyjątkowych rekwizytów.