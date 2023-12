Jak efektywnie integrować marketing afiliacyjny z Twoją strategią sprzedaży?

Coraz więcej firm inwestuje w marketing afiliacyjny, nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Ta gałąź marketingu jest też jedną z najszybciej rozwijających się narzędzi w arsenale strategii marketingowych i może znacznie zwiększyć zasięg i efektywność sprzedaży marek. Najszybszym sposobem na rozpoczęcie działań afiliacyjnych jest współpraca z siecią afiliacyjną, np. siecią Admitad. Jak jednak zintegrować strategie sprzedaży z afiliacją, aby skutecznie ją dopełniała, a nie tylko przepalała marketingowy budżet? Poniżej przedstawiamy kilka elementów, o których należy pomyśleć, aby skutecznie włączyć marketing afiliacyjny do działań biznesowych.

Coraz więcej firm inwestuje w marketing afiliacyjny, nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Ta gałąź marketingu jest też jedną z najszybciej rozwijających się narzędzi w arsenale strategii marketingowych i może znacznie zwiększyć zasięg i efektywność sprzedaży marek. Najszybszym sposobem na rozpoczęcie działań afiliacyjnych jest współpraca z siecią afiliacyjną, np. siecią Admitad (https://www.admitad.com/pl/). Jak jednak zintegrować strategie sprzedaży z afiliacją, aby skutecznie ją dopełniała, a nie tylko przepalała marketingowy budżet? Poniżej przedstawiamy kilka elementów, o których należy pomyśleć, aby skutecznie włączyć marketing afiliacyjny do działań biznesowych.

Afiliacja jako uzupełniająca aktywność marketingowa

Aktualnie przeprowadzona analiza SWOT, PESTEL czy strategia marketingowa idealnie współgrającą z działem sprzedaży będzie dobrą bazą do planowania działań afiliacyjnych. Najważniejsza rzecz, którą warto nauczyć się o afiliacji, to to, że afiliacja nie wyklucza.

Działania programu partnerskiego (https://www.admitad.com/pl/store/) należy zintegrować z już istniejącymi strategiami sprzedaży i obędzie się to bez ich kanibalizacji. Afiliacja sprawdzi się najlepiej jako naturalne rozszerzenie aktualnych planów marketingowych. Bez blokowania aktywności w żadnej z innych form marketingu, takiej jak: marketing w mediach społecznościowych, marketing e-mailowy czy SEO. Kluczem do sukcesu jest przenikanie się różnych aktywności, czyli np. uwzględnienie współpracy z media buyerami, którzy domkną sprzedaż dodatkową kampanią reklamową, twórcami treści, którzy napiszą recenzję o produkcie, gdy klient waha się czy dokonać zakupu.

Afiliacja a lejek sprzedażowy

Z gotowej strategii marketingowej i biznesowej łatwo ocenić słabe strony marki i lejka sprzedażowego. Przy planowaniu działań afiliacyjnych okaże się to szczególnie ważne przy ustrukturyzowywaniu aktywności na każdym etapie lejka sprzedażowego. Różne akcje afiliacyjne mogą być dopasowane do różnych etapów, natomiast najbardziej efektywne będą przy zamykaniu sprzedaży.

W marketingu partnerskim dominującym modelem rozliczeniowym jest model CPA, który zakłada zapłatę jedynie za osiągnięcie działania docelowego użytkownika, może być to m.in. sprzedaż, zapisanie się do newslettera, uzupełnienie formularza leadowego etc. W zależności od tego, jaki cel kampanii wybierze reklamodawca będzie działała na innym etapie lejka.

Na etapie budowania świadomości dobrze dołączać do kampanii bardzo szeroką grupę wydawców. Żaden model biznesowy partnera nie może wtedy zaszkodzić programowi, a reklamodawca zyskuje ze względu na efekt dodatkowy afiliacji – szeroki zasięg. Jego marka pojawi się na szeregu różnych portali, w reklamach online czy w mailingach prezentowanych nowej grupie potencjalnych odbiorców.

Kolejny etap budownia zainteresowania i zaznajamiania się z produktem. Warto uzupełnić strategie o działania afiliacyjne oparte na treściach edukacyjnych. Klienci muszą rozumieć korzyści płynące z korzystania z produktów marki przed zakupem. Uświadomić należy nie tylko zalety przedmiotów, ale też kupowania w konkretnym sklepie, np. dostawa ograniczająca CO2, odpowiedzialana społecznie marka, sklep produkujący przedmioty lokalnie.

Ostatnim etapem jest zamknięcie sprzedaży. Wydawcy koncentrują się na tym aspekcie, dlatego reklamodawcy będzie łatwiej zamknąć nie tylko sprzedaże z afiliacji, ale też przekonać klientów, którzy już mieli kilka razy styczność z marką. Wydawcy prowadzący usługi media buyingowe będą prowadzić kampanie w wyszukiwarkach, a więc jak potencjalny klient będzie zastanawiał się porównywał oferty, trafi na produkt reklamodawcy. Warto współpracować z porównywarkami cen czy serwisami cashback, gdzie klient zagląda dopiero, gdy jest zdecydowany na zakup.

Optymalizacja drogą do sukcesu

Sukces w marketingu afiliacyjnym nie przychodzi od razu. Wymaga ciągłego dostosowywania i optymalizacji. Ważne jest regularnie monitorowanie wyników działań afiliacyjnych: kliknięć, wysokości konwersji i innych wskaźników. Te wskaźniki pokażą, którzy partnerzy są najbardziej efektywni i są w stanie dowieźć najwyższy poziom konwersji. Przy współpracy z ekspertami sieci afiliacyjnej łatwiej można zaplanować poprawienie działań lub wprowadzić do strategii wydawców z dodatkowymi modelami biznesowymi.

Przy optymalizacji należy też wziąć pod uwagę strategie promocji. W działaniach afiliacyjnych dobrze sprzedawać może się produkt gorzej performujący w codziennich działaniach sprzedażowych. Testowanie zawsze jest kluczowe w marketingu i tak też jest w afiliacji. Należy zawsze pamiętać, żeby dopasować strategie do swojego biznesu.