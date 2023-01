Jak mocno spadną zyski firm w 2023 roku?

Rok 2023 przynosi istotną zmianę na giełdach. Będą spadać zyski firm, a niekoniecznie ceny akcji. W poprzednim roku było odwrotnie i przy mocno spadających notowaniach, zyski cały czas rosły. Ta zmiana to efekt podwyżek stóp procentowych. Jednak obawy o poziom obniżki zysków mogą być przesadzone.

Jutro rozpoczyna się sezon publikacji wyników amerykańskich spółek za czwarty kwartał. Prawdopodobnie będzie on preludium do spadków zysków jakie będziemy obserwować później w wynikach za 2023. W najbliższych tygodniach zobaczymy prawdopodobnie pierwszy spadek zysków amerykańskich spółek od 3 kwartału 2020 roku (wywołany pandemią Covid). Jednak sam spadek może nie być tak mocny, jak spodziewają się tego analitycy. W wynikach spółek mamy już za sobą kilka kwartałów, które były „nie tak złe jak przewidywano” i to może być kolejny. Rynkowy konsensus zakłada spadek zysków spółek z indeksu S&P500 o 2 proc.

Sezon wynikowy rozpoczyna JP Morgan i inne amerykańskie banki. Motorem ich zysków pozostają wyższe stopy i mocny popyt na kredyty. Obciążeniem odpisy od niespłacanych kredytów oraz słaby rynek kapitałowy. Liderami spadku zysków będą jednak spółki technologiczne, które odczuwają rosnące koszty kapitału oraz spadek popytu ze strony konsumentów. Znacznie spadki zysków zanotują w 4 kwartale m.in. Amazon, Intel i Meta. Ratunkiem dla rynku są spółki energetyczne, które znowu zanotują dobre wyniki. Spadek zysków spółek z S&P500 po wyłączeniu spółek energetycznych ma wynieść 6 proc.

Warto pamiętać, że prognozy zysków prawie zawsze spadają w ciągu roku. Pytanie jednak, jak mocno spadną tym razem. Wydaje się, że możemy być umiarkowanie optymistyczni. Prognozy zysków zostały już wcześniej mocno zrewidowane. Dane GDPNow za 4 kwartał (ten wskaźnik bada na bieżąco wyniki PKB w USA) wskazują na wzrost o 4,1 proc. A spadająca inflacja będzie wspierać wydatki konsumentów. Po raz kolejny może więc być „lepiej niż się spodziewaliśmy”.

Tymczasem, znacznie wzrosty zysków są przewidywane w Europie. Spółki z indeksu Stoxx 600 mają bowiem zanotować wzrost zysków aż o 14 proc. W strefie euro stopy zaczęły rosnąć później i są obecnie na niższym poziomie niż w USA, dlatego ten sam efekt spadku zysków będziemy prawdopodobnie obserwować później.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce