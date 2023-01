Jak pozycjonować swoją stronę? Czy można to robić samodzielnie? Odpowiedź na to pytanie jest prosta – tak! Jeśli ma się oczywiście odpowiednią wiedzę. Szczegóły na temat pozycjonowania strony internetowej znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Komu zlecić pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie stron w Google – jakie działania trzeba podjąć?

Chcesz, aby Twoja strona internetowa wyświetlała się w czołówce w wyszukiwarce Google? W takiej sytuacji musisz zacząć ją pozycjonować. Jak pozycjonować swoją stronę? Opcji jest wiele i warto podjąć się właściwie wszystkich działań z zakresu pozycjonowania. O części z nich piszemy w poniższym wpisie – już teraz zapoznaj się z jego treścią.

Komu zlecić pozycjonowanie stron internetowych?

Zależy Ci na czasie? A może po prostu chcesz oddać pozycjonowanie strony w ręce doświadczonych specjalistów? W takiej sytuacji polecamy nawiązać współpracę z odpowiednią agencją, która oferuję taką usługę, jak pozycjonowanie stron www. Przykładem takiej agencji jest Semgence, która poza pozycjonowaniem stron www, zajmuje się także content marketingiem, pozycjonowaniem sklepów internetowych czy przeprowadza zarówno konsultacje, jak i szkolenia SEO.

Na samym początku współpracy z agencją, specjalista będzie musiał przeprowadzić audyt SEO, którego celem jest określenie, jakie działania trzeba będzie podjąć, aby odpowiednio wypozycjonować stronę. W trakcie audytu SEO sprawdza się przede wszystkim czynniki on-page oraz off-page, które są ważne dla pozycji strony w wyszukiwarce Google. Ponadto specjalista zwróci uwagę na to, czy witryna jest użyteczna i w pewien sposób wygodna dla klientów. Sprawdzone zostaną także wszystkie zabezpieczenia strony WWW. Po audycie dowiesz się między innymi, jakie frazy kluczowe będą istotne dla kampanii pozycjonerskiej dla Twojej witryny.

A zatem dobry audyt SEO składa się z trzech obszarów, które poddaje się analizie – a mianowicie audytu technicznego oraz off-page i on-page. Celem audytu technicznego jest przede wszystkim określenie, w jaki sposób indeksujące roboty poruszają się po stronie. Ponadto w tym kroku trzeba odkryć, jak te roboty dokonują tak zwanej indeksacji. Działania off-page dotyczą czynników, które są skupione na zewnętrznym linkowaniu, a on-page – na wewnętrznym, czyli w obrębie Twojej strony czy sklepu internetowego. W ostatnim przypadku analizuje się również wszelkie składowe kodu witryny.

Audyt SEO zawsze trzeba przeprowadzać, aby móc znaleźć i wyeliminować wszystkie błędy. Ponadto rzetelny audyt umożliwia poprawę konwersji – jeśli mamy sklep internetowy i tym samym eliminację tak zwanych porzuconych koszyków. Jeśli chcesz mieć pewność, że klienci będą kupować u Ciebie proponowane przez Ciebie produkty lub korzystać z Twoich usług, nie zwlekaj i już teraz nawiąż współpracę z agencją, która przeprowadzi audyt SEO Twojej strony internetowej.

Po audycie SEO wdraża się wszystkie potrzebne działania w celu wypozycjonowania strony internetowej. Jakie dokładnie są to działania? Dobiera się je indywidualnie, ale w dalszej części artykułu wspominamy o tych najpopularniejszych i najważniejszych. Jeśli jeszcze nie masz swojej strony internetowej czy sklepu internetowego, koniecznie zapoznaj się z nimi przed postawieniem witryny. Dzięki temu szybciej Twoja strona pojawi się wysoko w wynikach wyszukiwania.

Pozycjonowanie stron w Google – jakie działania trzeba podjąć?

Pozycjonowanie strony internetowej czy sklepów internetowych to właściwie działania, które korzystnie wpływają na pozycję danej witryny w wyszukiwarce Google. Jest to dosyć złożony proces, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, zamiast samodzielnie próbować wdrożyć konkretne działania. Jeśli jednakże nie masz jeszcze strony internetowej i planujesz dopiero ją założyć, warto znać podstawowe informacje na temat SEO i wykorzystać je już na samym początku.

W przypadku działań SEO wyróżnia się te, które wdraża się wewnątrz naszej witryny – czyli on-page oraz na zewnątrz – off-page. Jeśli chodzi o SEO on-page, zarówno struktura strony, jak i content marketing, prędkość strony, meta tagi, bezpieczeństwo (SSL), optymalizacja UX, optymalizacja grafiki i działania techniczne muszą być zgodne z wymaganiami SEO. Działania off-page natomiast obejmują tak zwany link building – czyli linki prowadzące z innych stron do naszej, wizytówkę Google oraz media społecznościowe.

Przy strukturze strony warto zrezygnować z witryny w stylu „one page”. Według specjalistów większa ilość podstron zwiększa szansę na wypozycjonowanie ich na większą liczb fraz i tym samym na zdobycie równie większego ruchu bezpośrednio z wyszukiwarki. Pamiętaj o tym, aby każda podstrona miała unikalne słowa kluczowe. Warto – na przykład – rozbić ofertę na kilka usług i dla każdej tej usługi stworzyć indywidualną podstronę.

Jeśli chodzi o content marketing, podstawą SEO jest oczywiście wartościowa treść. Poza odpowiednią treścią na stronie głównej i poszczególnych podstronach warto założyć dodatkowo bloga firmowego. Artykuły, które będziesz publikować na blogu firmowym, powinny odpowiadać na pytania i potrzeby Twoich potencjalnych klientów – i to na każdym etapie zakupowej ścieżki.

Wyszukiwarka Google zwraca uwagę również na prędkość strony. Jest to spowodowane głównie tym, że żaden użytkownik Internetu nie lubi sytuacji, gdy dana witryna zbyt długo się ładuje. Dlatego ważne jest, aby zadbać o to, by strona ładowała się jak najszybciej.

Z działań SEO off-page warto pozyskiwać linki na stronach zewnętrznych. Celem „link buildingu” jest przede wszystkim budowanie zaufania u robotów Google. Roboty te docenią Twoją stronę, gdy będzie polecana przez inne witryny. Jak pozyskiwać takie linki? Przede wszystkim unikaj podejrzanych witryn – tak zwanych „farm linków”. Na takie farmy Google nakłada kary, przez co i Twoja strona może ucierpieć. Lepszą opcją jest – po pierwsze – dodatnie swojej witryny do internetowych katalogów branżowych oraz firm i przygotowanie wpisów gościnnych, które za drobną opłatą można opublikować na rzetelnych stronach branżowych. Warto także wykupić artykuł sponsorowany, który zostanie opublikowany na innej stronie, mającej dobrą pozycję w Google.

Masz fizyczną siedzibę? Koniecznie załóż sobie wizytówkę Google. Należy ją oczywiście prawidłowo zoptymalizować, uzupełniając wszystkie dane kontaktowe, zdjęcia oraz opisując, jaką usługę oferujesz. W przypadku mediów społecznościowych warto wiedzieć, że same działania tam podejmowane nie wpływają na pozycję w wyszukiwarce Google, jednakże zwiększają ruch na samej stronie – oczywiście, jeśli opracujesz odpowiednią strategię i zbudujesz zaangażowaną społeczność.

Jak widać, działań z zakresu SEO jest wiele – nie o wszystkich wspominaliśmy w niniejszym artykule. Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystko zostanie wdrożone prawidłowo, koniecznie skorzystaj z pomocy agencji, która zajmuje się pozycjonowaniem stron WWW. Lub zapisz się na szkolenie z SEO, aby zdobyć kompleksową wiedzę i samodzielnie się tym zająć. Należy wówczas zadbać nie tylko o dobór słów kluczowych naszej strony, ale też o szybkość ładowania strony i inne elementy, które mogą pomóc w poprawieniu widoczności strony.