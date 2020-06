Uruchomienie własnego sklepu internetowego to dla wielu firm szansa na osiągnięcie sukcesu. Jeżeli jednak komuś się wydaje, że wystarczy zainwestować w przygotowanie strony i uzupełnienie jej produktami, a klienci od razu zaczną zamawiać towary z oferty, to może się bardzo rozczarować.

Jak zdobyć klientów dla sklepu internetowego? Pozycjonowanie sklepu a audyt strony Popularna metoda pozycjonowania na długi ogon Wsparcie specjalisty w promowaniu sklepów

Już dawno skończyły się czasy, gdy sukces w branży ecommerce można było odnieść bez dobrego marketingu i pozycjonowania sklepu. Teraz trzeba się mocno napracować lub skorzystać z pomocy specjalistów od pozycjonowania stron, aby zdobyć klienta.

Jak zdobyć klientów dla sklepu internetowego?

Ciągłe zmiany wprowadzane w wyszukiwarce Google oraz duża konkurencja, którą można zaobserwować niezależnie od branży, sprawiają, że sklepy, których właściciele nie inwestują w pozycjonowanie, nie mają szansy utrzymać się na rynku. Chociaż niektóre działania można spróbować zrobić we własnym zakresie, to największe efekty przyniesie współpraca z kimś, kto zna się na takich rzeczach. Zamiast więc tracić czas na samodzielne pozycjonowanie lub zlecać to pracownikowi, który na dobrą sprawę nie ma o tym żadnego pojęcia, bezpieczniej jest skorzystać z usług specjalisty seo. Taka osoba nie tylko pomoże dobrać odpowiednią strategię pozycjonowania, ale przede wszystkim zacznie od wykonania audytu strony.

Pozycjonowanie sklepu a audyt strony

Wspomniany audyt umożliwia wskazanie tych elementów sklepu internetowego, które wymagają poprawy. Prawidłowo przeprowadzony audyt dostarczy właścicielowi sklepu informacji o słabych stronach e-biznesu, błędach oraz wielu innych informacji. Jeżeli zastanawiasz się, jak zrobić audyt seo sklepu internetowego, możesz skorzystać z gotowego poradnika. Dowiesz się z niego, co powinien zawierać audyt, aby można było poprawić pozycję strony na konkretne frazy. Teoretycznie każdy może zapoznać się z informacjami na temat audytu i spróbować przygotować go na własną rękę korzystając z płatnych lub darmowych narzędzi. W praktyce jednak uzyskane w ten sposób informacje mogą być niepełne lub wręcz nieprawidłowe.

Specjalista z doświadczeniem w audytach najczęściej przeprowadza je kompleksowo. Oferuje więc klientowi dobór fraz kluczowych oraz sprawdzenie wszystkich istotnych czynników, które mają wpływ na pozycje strony w wyszukiwarce Google. To jednak nie wszystko, gdyż w porządnym audycie można też znaleźć wskazówki związane z tym, czy sklep jest wygodny i użyteczny dla potencjalnych klientów. Specjalista może również skontrolować zabezpieczenia sklepu internetowego, co zminimalizuje ryzyko wycieku danych klientów.

Popularna metoda pozycjonowania na długi ogon

Po zapoznaniu się z audytem warto zacząć jak najszybciej wdrażać zawarte w nim uwagi. Pamiętaj, że na efekty niektórych zmian trzeba poczekać nawet kilka lub kilkanaście tygodni (chodzi między innymi o zaindeksowanie nowych treści w wyszukiwarkach), więc lepiej nie tracić niepotrzebnie czasu. Jedną z popularniejszych – a przy tym wciąż uważanych za bardzo skuteczną – metod pozycjonowania sklepów internetowych jest long tail. Polski odpowiednik tego określenia to nic innego jak „długi ogon”.

Z pewnością zastanawiasz się teraz, czym jest pozycjonowanie na długi ogon i dlaczego warto je stosować dla zwiększenia sprzedaży w sklepie internetowym. W porównaniu ze standardowym pozycjonowaniem, gdzie dobiera się kilka – kilkanaście fraz dla całej strony internetowej i dąży do tego, aby znalazły się one na wysokich pozycjach, pozycjonowanie na długi ogon opiera się nawet na kilkuset lub tysiącu fraz. Przy long tail nie stosuje się pojedynczych słów, a skupia przede wszystkim na wielowyrazowych słowach kluczowych. Dzięki temu można zdobyć ruch nawet z nietypowych zapytań. Bardzo często frazy, które wpisują internauci, znacznie odbiegają od tego, co wpisałyby osoby prowadzące sklep. Zamiast więc ryzykować, że przez źle dobrane frazy straci się wiele potencjalnych zamówień, lepiej zacząć od zlecenia audytu i rozpoczęcia pozycjonowania na długi ogon. Efekty takiego podejścia z pewnością przerosną oczekiwania klienta, szczególnie jeżeli wybierze dobrego specjalistę od seo.

Wsparcie specjalisty w promowaniu sklepów

Jeżeli do tej pory nie prowadziłeś działań seo dla swojego sklepu lub innej witryny albo dopiero przymierzasz się do wystartowania z biznesem online, powyższe informacje mogą wydawać ci się skomplikowane. Nie musisz jednak tracić czasu na poszerzanie wiedzy w tym zakresie, gdyż możesz rozważyć współpracę z kimś, kto robi to od lat. Pamiętaj, że w branży seo niektóre rzeczy zmieniają się praktycznie przez cały czas. Trudno więc być ze wszystkimi wytycznymi na bieżąco komuś, kto musi poświęcać czas również na prowadzenie firmy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, ile kosztuje profesjonalny audyt lub poznać koszty związane z pozycjonowaniem, sprawdź popularną ofertę Zgred.pl, która od lat cieszy się dużym zaufaniem wśród klientów.