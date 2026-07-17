Mniej drewna z Lasów Państwowych. Przemysł ostrzega przed kryzysem

Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna kwestionuje komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 9 lipca, w którym resort przedstawił ograniczenie eksportu drewna do Chin jako dowód bezpieczeństwa surowcowego kraju. Zdaniem branży rzeczywistym problemem jest skumulowany deficyt surowca sięgający ponad 7 mln m³ rocznie, malejące plany pozyskania drewna z Lasów Państwowych oraz realne osłabienie sektora – spadająca produkcja, rentowność i zatrudnienie.

Rynek drewna w Polsce od kilku lat funkcjonuje pod narastającą presją. Sektor najpierw utracił import drewna i biomasy z Rosji oraz Białorusi w wyniku wojny i sankcji, a następnie musiał zabezpieczyć gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na surowiec do produkcji pelletu, napędzane przez energetykę i gospodarstwa domowe. W tym samym czasie kolejne decyzje Ministerstwa Klimatu i Środowiska ograniczyły dostępność drewna dla krajowej gospodarki.

Skumulowany deficyt: ponad 7 mln m³ presji na rynek

Koalicja szacuje, że na rynek nałożyły się jednocześnie trzy niezależne czynniki, które łącznie odpowiadają za ubytek surowca w skali ponad 7 mln m³ rocznie.

Źródło: szacunki Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna na podstawie danych branżowych.

Co zmieniło rynek drewna? Szacowany skutek dla rynku Brak importu z Rosji i Białorusi ok. 3 mln m³ surowca mniej Wzrost zużycia drewna przez energetykę i gospodarstwa domowe (produkcja pelletu) ok. 1,2 mln m³ dodatkowe zapotrzebowanie Decyzje MKiŚ ograniczające podaż krajową ok. 3 mln m³ surowca mniej Łączny efekt w skali roku ponad 7 mln m³ presji na rynek

Według danych przywoływanych przez branżę w Polsce zainstalowanych jest ok. 450 tys. kotłów na pellet drzewny, a z biomasy jako głównego źródła ciepła korzysta ok. 1,6 mln gospodarstw domowych. Wzrost produkcji pelletu w latach 2021–2025 o 550 tys. ton pochłania rocznie ekwiwalent około 1,2 mln m³ drewna okrągłego, które ze względu na spadek krajowej podaży stało się towarem skrajnie deficytowym. Koalicja podkreśla, że to właśnie ta luka, a nie eksport do Chin, jest rzeczywistym powodem załamania płynności zakładów, wzrostu cen surowca i utraty konkurencyjności międzynarodowej przez polskie firmy.

1. Eksport drewna do Chin nie jest miarą bezpieczeństwa surowcowego

Stanowisko MKiŚEksport drewna do Chin w 2025 roku spadł. Ograniczenie wywozu surowca poza UE stało się filarem ochrony krajowych zasobów. Stanowisko KnRPDSpadek eksportu drewna do Chin nie oznacza bezpieczeństwa polskiego przemysłu. Kluczowa jest realna dostępność surowca dla krajowych przetwórców.

Zdaniem Koalicji wolumen wywozu surowca do Chin ma charakter marginalny i nie stanowi głównego powodu niedoboru drewna na rynku polskim, a koncentracja resortu na tym kierunku maskuje rzeczywiste, systemowe problemy podażowe. Spadek wywozu do Chin tłumaczy się przede wszystkim głęboką dekoniunkturą w chińskiej gospodarce (recesja na rynku nieruchomości i w budownictwie), intensyfikacją własnej produkcji drewna w Chinach oraz wysokimi cenami surowca oferowanego przez Lasy Państwowe, przez co polskie drewno stało się niekonkurencyjne na rynkach globalnych – chińscy odbiorcy przenieśli zamówienia do krajów oferujących korzystniejsze warunki bliżej własnego rynku.

Źródło: GUS, dane za okres styczeń–kwiecień (kod CN 4403), opracowanie B+R Studio na zlecenie Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna.

42 tys. t eksport do Chin, styczeń–kwiecień 2026 703 tys. t łączny eksport drewna surowego w tym okresie ~6% udział Chin w strukturze eksportu

Koalicja podkreśla, że resort do tej pory nie wdrożył żadnych systemowych i trwałych instrumentów prawnych ani celnych, które realnie ograniczałyby wywóz nieprzetworzonego drewna poza granice Unii Europejskiej. W tym samym czasie Polska traci konkurencyjność wobec gotowych produktów i komponentów z Azji. Według danych B+R Studio import mebli z Chin do Polski osiągnął w 2025 roku rekordowy poziom.

Źródło: opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostatu.

+167% wzrost wartości importu mebli z Chin od 2018 r. 1,114 mld € wartość importu mebli z Chin w 2025 r. (z 417,6 mln € w 2018 r.) 429,5 tys. t wolumen importu mebli z Chin w 2025 r. (z 169,3 tys. t w 2018 r.)

Zdaniem Koalicji wartość dodana w tej sytuacji nie zostaje w Polsce, lecz przenosi się do producentów zagranicznych, a krajowy rynek coraz silniej wypełniają gotowe produkty z importu, co oznacza utratę miejsc pracy, wpływów podatkowych, eksportu i przewagi konkurencyjnej budowanej przez polskie firmy przez dekady.

2. Plan pozyskania drewna z Lasów Państwowych w wyraźnym trendzie spadkowym

Stanowisko MKiŚPoziom sprzedaży drewna pozostaje stabilny. Stanowisko KnRPDPlan pozyskania drewna z Lasów Państwowych wskazuje na wyraźny trend spadkowy, a deklarowany przez MKiŚ poziom podaży drewna 38–40 mln m³ jest niewystarczający.

Źródło: oficjalne plany sprzedaży drewna Lasów Państwowych, zestawienie Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna.

Oficjalne plany sprzedaży Lasów Państwowych zostały zredukowane z poziomu ponad 40,2 mln m³ w 2024 roku do zaledwie 37,2 mln m³ w roku 2026. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch lat urzędowania nowego kierownictwa resortu planowana podaż surowca dla polskiego przemysłu została obcięta o 3 mln m³, czyli o 7,5% względem stabilnego poziomu z lat ubiegłych – w tym samym czasie, gdy przemysł musiał dodatkowo zabezpieczyć ponad milion m³ na rosnącą produkcję pelletu.

Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna wskazuje, że bezpieczny poziom podaży powinien wynosić co najmniej 41 mln m³ rocznie. Różnica między deklarowanym przez MKiŚ poziomem 38–40 mln m³ a postulowanym poziomem 41 mln m³ nie jest, zdaniem Koalicji, szczegółem technicznym, lecz realną luką surowcową wpływającą na ceny, dostępność drewna, rentowność firm, inwestycje i miejsca pracy – a w konsekwencji także na dostępność i cenę papieru, opakowań, pelletu, mebli, stolarki czy materiałów budowlanych.

3. Ceny drewna nie zostały realnie ustabilizowane

Stanowisko MKiŚStabilizacja cen daje przedsiębiorcom większą przewidywalność kosztów i tworzy warunki do pewniejszego, długofalowego rozwoju krajowego przemysłu. Stanowisko KnRPDCeny drewna nie zostały realnie ustabilizowane, a dane pokazują wyraźne osłabienie sektora.

Ministerstwo wskazuje, że obecne ceny drewna są niższe niż w rekordowych latach 2022–2023. Koalicja zwraca jednak uwagę, że taki sposób prezentacji danych pomija fakt, iż punkt odniesienia był okresem gwałtownego wzrostu cen i silnych zaburzeń rynkowych. W jej ocenie dane wyraźnie wskazują na wzrost średniej ceny drewna w latach 2020–2025 o 32,5%, przy jednoczesnym spadku popytu i pogarszającej się kondycji firm.

Pozyskanie i średnia cena za m³ drewna w Polsce w latach 2010–2025. Źródło: opracowanie B+R Studio na podstawie danych GUS.

Jeszcze wyraźniej widać to na poziomie poszczególnych sortymentów. W latach 2021–2025 ceny najważniejszych gatunków wzrosły wyraźnie, a cena papierówki w niektórych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych przekroczyła 540 zł/m³.

Źródło: dane branżowe przywoływane przez Koalicję na Rzecz Polskiego Drewna, 2021–2025.

4. Dane pokazują osłabienie sektora, nie stabilizację

Sektor drzewno-meblarski jest jednym z filarów polskiej gospodarki – to strategiczny łańcuch wartości obejmujący las, drewno, papier, płyty, stolarkę, meble, opakowania, budownictwo i eksport. Według danych B+R Studio produkcja sprzedana sektora w 2025 roku wyniosła ok. 203,1 mld zł, sektor zatrudnia bezpośrednio ponad 423 tys. osób i obejmuje ponad 81 tys. przedsiębiorstw.

Źródło: opracowanie B+R Studio na podstawie danych GUS.

Produkcja sprzedana i produkcja globalna spadły z 238,5 mld zł w 2022 r. do 203,1 mld zł w 2025 r., a prognoza na 2026 r. wskazuje dalszy spadek do ok. 199,5 mld zł. Firmy redukują zatrudnienie – w branży meblarskiej ubyło 29 tys. etatów, a w branży drzewnej 16 tys.