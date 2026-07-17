Mniej drewna z Lasów Państwowych. Przemysł ostrzega przed kryzysem

Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna kwestionuje komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 9 lipca, w którym resort przedstawił ograniczenie eksportu drewna do Chin jako dowód bezpieczeństwa surowcowego kraju. Zdaniem branży rzeczywistym problemem jest skumulowany deficyt surowca sięgający ponad 7 mln m³ rocznie, malejące plany pozyskania drewna z Lasów Państwowych oraz realne osłabienie sektora – spadająca produkcja, rentowność i zatrudnienie.
Rynek drewna w Polsce od kilku lat funkcjonuje pod narastającą presją. Sektor najpierw utracił import drewna i biomasy z Rosji oraz Białorusi w wyniku wojny i sankcji, a następnie musiał zabezpieczyć gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na surowiec do produkcji pelletu, napędzane przez energetykę i gospodarstwa domowe. W tym samym czasie kolejne decyzje Ministerstwa Klimatu i Środowiska ograniczyły dostępność drewna dla krajowej gospodarki.
Skumulowany deficyt: ponad 7 mln m³ presji na rynek
Koalicja szacuje, że na rynek nałożyły się jednocześnie trzy niezależne czynniki, które łącznie odpowiadają za ubytek surowca w skali ponad 7 mln m³ rocznie.
Źródło: szacunki Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna na podstawie danych branżowych.
|Co zmieniło rynek drewna?
|Szacowany skutek dla rynku
|Brak importu z Rosji i Białorusi
|ok. 3 mln m³ surowca mniej
|Wzrost zużycia drewna przez energetykę i gospodarstwa domowe (produkcja pelletu)
|ok. 1,2 mln m³ dodatkowe zapotrzebowanie
|Decyzje MKiŚ ograniczające podaż krajową
|ok. 3 mln m³ surowca mniej
|Łączny efekt w skali roku
|ponad 7 mln m³ presji na rynek
Według danych przywoływanych przez branżę w Polsce zainstalowanych jest ok. 450 tys. kotłów na pellet drzewny, a z biomasy jako głównego źródła ciepła korzysta ok. 1,6 mln gospodarstw domowych. Wzrost produkcji pelletu w latach 2021–2025 o 550 tys. ton pochłania rocznie ekwiwalent około 1,2 mln m³ drewna okrągłego, które ze względu na spadek krajowej podaży stało się towarem skrajnie deficytowym. Koalicja podkreśla, że to właśnie ta luka, a nie eksport do Chin, jest rzeczywistym powodem załamania płynności zakładów, wzrostu cen surowca i utraty konkurencyjności międzynarodowej przez polskie firmy.
1. Eksport drewna do Chin nie jest miarą bezpieczeństwa surowcowego
Zdaniem Koalicji wolumen wywozu surowca do Chin ma charakter marginalny i nie stanowi głównego powodu niedoboru drewna na rynku polskim, a koncentracja resortu na tym kierunku maskuje rzeczywiste, systemowe problemy podażowe. Spadek wywozu do Chin tłumaczy się przede wszystkim głęboką dekoniunkturą w chińskiej gospodarce (recesja na rynku nieruchomości i w budownictwie), intensyfikacją własnej produkcji drewna w Chinach oraz wysokimi cenami surowca oferowanego przez Lasy Państwowe, przez co polskie drewno stało się niekonkurencyjne na rynkach globalnych – chińscy odbiorcy przenieśli zamówienia do krajów oferujących korzystniejsze warunki bliżej własnego rynku.
Źródło: GUS, dane za okres styczeń–kwiecień (kod CN 4403), opracowanie B+R Studio na zlecenie Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna.
Koalicja podkreśla, że resort do tej pory nie wdrożył żadnych systemowych i trwałych instrumentów prawnych ani celnych, które realnie ograniczałyby wywóz nieprzetworzonego drewna poza granice Unii Europejskiej. W tym samym czasie Polska traci konkurencyjność wobec gotowych produktów i komponentów z Azji. Według danych B+R Studio import mebli z Chin do Polski osiągnął w 2025 roku rekordowy poziom.
Źródło: opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostatu.
Zdaniem Koalicji wartość dodana w tej sytuacji nie zostaje w Polsce, lecz przenosi się do producentów zagranicznych, a krajowy rynek coraz silniej wypełniają gotowe produkty z importu, co oznacza utratę miejsc pracy, wpływów podatkowych, eksportu i przewagi konkurencyjnej budowanej przez polskie firmy przez dekady.
2. Plan pozyskania drewna z Lasów Państwowych w wyraźnym trendzie spadkowym
Źródło: oficjalne plany sprzedaży drewna Lasów Państwowych, zestawienie Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna.
Oficjalne plany sprzedaży Lasów Państwowych zostały zredukowane z poziomu ponad 40,2 mln m³ w 2024 roku do zaledwie 37,2 mln m³ w roku 2026. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch lat urzędowania nowego kierownictwa resortu planowana podaż surowca dla polskiego przemysłu została obcięta o 3 mln m³, czyli o 7,5% względem stabilnego poziomu z lat ubiegłych – w tym samym czasie, gdy przemysł musiał dodatkowo zabezpieczyć ponad milion m³ na rosnącą produkcję pelletu.
Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna wskazuje, że bezpieczny poziom podaży powinien wynosić co najmniej 41 mln m³ rocznie. Różnica między deklarowanym przez MKiŚ poziomem 38–40 mln m³ a postulowanym poziomem 41 mln m³ nie jest, zdaniem Koalicji, szczegółem technicznym, lecz realną luką surowcową wpływającą na ceny, dostępność drewna, rentowność firm, inwestycje i miejsca pracy – a w konsekwencji także na dostępność i cenę papieru, opakowań, pelletu, mebli, stolarki czy materiałów budowlanych.
3. Ceny drewna nie zostały realnie ustabilizowane
Ministerstwo wskazuje, że obecne ceny drewna są niższe niż w rekordowych latach 2022–2023. Koalicja zwraca jednak uwagę, że taki sposób prezentacji danych pomija fakt, iż punkt odniesienia był okresem gwałtownego wzrostu cen i silnych zaburzeń rynkowych. W jej ocenie dane wyraźnie wskazują na wzrost średniej ceny drewna w latach 2020–2025 o 32,5%, przy jednoczesnym spadku popytu i pogarszającej się kondycji firm.
Pozyskanie i średnia cena za m³ drewna w Polsce w latach 2010–2025. Źródło: opracowanie B+R Studio na podstawie danych GUS.
Jeszcze wyraźniej widać to na poziomie poszczególnych sortymentów. W latach 2021–2025 ceny najważniejszych gatunków wzrosły wyraźnie, a cena papierówki w niektórych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych przekroczyła 540 zł/m³.
Źródło: dane branżowe przywoływane przez Koalicję na Rzecz Polskiego Drewna, 2021–2025.
4. Dane pokazują osłabienie sektora, nie stabilizację
Sektor drzewno-meblarski jest jednym z filarów polskiej gospodarki – to strategiczny łańcuch wartości obejmujący las, drewno, papier, płyty, stolarkę, meble, opakowania, budownictwo i eksport. Według danych B+R Studio produkcja sprzedana sektora w 2025 roku wyniosła ok. 203,1 mld zł, sektor zatrudnia bezpośrednio ponad 423 tys. osób i obejmuje ponad 81 tys. przedsiębiorstw.
Źródło: opracowanie B+R Studio na podstawie danych GUS.
Produkcja sprzedana i produkcja globalna spadły z 238,5 mld zł w 2022 r. do 203,1 mld zł w 2025 r., a prognoza na 2026 r. wskazuje dalszy spadek do ok. 199,5 mld zł. Firmy redukują zatrudnienie – w branży meblarskiej ubyło 29 tys. etatów, a w branży drzewnej 16 tys.