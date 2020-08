W dobie pandemii koronawirusa coraz więcej spraw związanych z funkcjonowaniem firmy załatwiamy w sieci. Sprzedaż, reklama, a nawet spotkania z klientami odbywają się teraz za pośrednictwem Internetu. Trzeba zatem stwierdzić, ze dobrze rozwinięty segment IT to podstawa każdej działalności na rynku i szansa na znaczne zwiększenie przychodów. Informatycy zadbają o bezpieczeństwo danych, poprawią wydajność sieci, a nawet pomogą ci wdrożyć efektywny system pracy zdalnej. Żeby osiągnąć wszystkie te pozytywne efekty należy jednak rozpocząć współpracę z odpowiednią firmą informatyczną. Przedstawiamy 5 wskazówek, które pomogą ci podjąć właściwy wybór.

Referencje i opinie

Dobra firma to sprawdzona firma. Nic nie stanowi lepszej gwarancji niż opinie zadowolonych klientów. Sprawdź, czy firma, z którą chcesz podjąć współpracę jest pozytywnie oceniana przez innych na forach internetowych, blogach tematycznych czy w mediach społecznościowych. Warto także zapoznać się z treścią referencji umieszczonych na stronie firmy informatycznej. Stanowią one potwierdzenie, że specjaliści, których zamierzamy wybrać mają za sobą kilka udanych przedsięwzięć, a to zdecydowanie zwiększa szanse na owocną współpracę.

Staż

Dobrze, by firma którą zamierzamy wybrać działała na rynku już od kilku lat. Oznacza to, że właściciele i pracownicy posiadają pewne doświadczenie i zdążyli podjąć współpracę z wieloma partnerami. Dzięki temu sprawniej zrealizują usługę i z łatwością znajdą rozwiązania optymalne dla twojego przedsiębiorstwa.

Specjaliści

Nie istnieje specjalista od wszystkiego. Najlepiej więc jeśli firma informatyczna zatrudnia osoby zajmujące się różnymi segmentami IT. Firma IT z Warszawy, ma w swoim zespole specjalistów aż z 12 dziedzin. Dzięki temu każdy z nich może skupić się na doskonaleniu swoich umiejętności w konkretnym obszarze, a to gwarantuje osiągnięcie w nim najwyższego poziomu wiedzy. Wyspecjalizowanie aż w kilkunastu segmentach IT to z pewnością duży atut i gwarancja rozwiązania każdego problemu.

Elastyczność

Firma oferująca outsourcing IT powinna dostosować się do naszych potrzeb. I to zarówno na poziomie świadczonych usług, jak i kosztów. Najlepiej, abyś sam mógł zdecydować, które usługi będą dla ciebie odpowiednie i jaki rodzaj współpracy chcesz wybrać. Niektóre firmy oferują kilka możliwości: obsługę doraźną, abonamentową i przedpłaconą. Ponadto w ramach abonamentu klienci mogą wybrać któryś z kilku pakietów zróżnicowanych pod względem zakresu działania i ceny. Taka różnorodność oferty sprawia, że z outsourcing IT jest dobrym pomysłem zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Z pewnością każdy znajdzie plan dostosowany do swoich potrzeb i budżetu.

Kompleksowa oferta

Najlepsze firmy informatyczne to te z szerokim zakresem usług. Kwestie związane z segmentem IT nie kończą się wyłącznie na podłączeniu i ewentualnej naprawie komputerów. Dlatego firma informatyczna powinna zadbać także o: zainstalowanie odpowiednich programów i aplikacji, bezpieczeństwo IT, przechowywanie danych, zabezpieczenie sieci i łącza, a nawet przeszkolenie pracowników w twoim przedsiębiorstwie z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętów i oprogramowania. Jeżeli firma outsourcingowa świadczy tak wiele usług, możesz mieć pewność, że otrzymasz fachową pomoc w każdej sytuacji. To pozwoli ci uniknąć niespodziewanych przestojów w pracy i straty pieniędzy.

Na rynku znajdziemy wiele ogłoszeń firm oferujących obsługę informatyczną. Należy jednak uważnie sprawdzić jakie zasady współpracy oferuje każda z nich. Pozytywne opinie klientów, kilkuletni staż, doświadczeni specjaliści, elastyczność i szeroki wachlarz usług to podstawowe kryteria, gwarantujące pozytywne efekty. Dokonanie dobrego wyboru pozwoli ci zoptymalizować działanie segmentu IT, a w konsekwencji – zwiększyć dochody w twoim przedsiębiorstwie.

firma IT z Warszawy

https://kompaniainformatyczna.pl/

outsourcing IT

https://kompaniainformatyczna.pl/obsluga-firm/obsluga-informatyczna/obsluga-informatyczna-firm-outsourcing-it/

bezpieczeństwo IT

https://kompaniainformatyczna.pl/obsluga-firm/bezpieczenstwo-it/