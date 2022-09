Jak zmienia się SEO? Specjaliści wskazali 3 kluczowe elementy

Branża SEO wykonuje właśnie big step w kierunku… użytkownika. I choć dla jednostki ten krok może być dzisiaj jeszcze niepozorny i niezauważalny, to w obszarze SEO wywołał niemałe zamieszanie i często gruntowne transformacje w strategiach na ten rok. Zmiany nie skupiają się już tylko na podnoszeniu wartości strony w myśl „zapunktowania” u robotów Google. Idziemy o krok dalej. Punktem wyjścia jest dzisiaj użytkownik, jego wrażenia, intencja, potrzeby oraz ich kontekst. Dlatego, gdy WhitePressÒ na konferencji SEO & Content Camp organizowanej w połowie roku zapytał specjalistów o kluczowe elementy na kolejne 5 lat, wskazywali oni przede wszystkim na trzy z nich: smart content, smart link building i oczywiście – AI. To co łączyło odpowiedzi to m.in. aspekt behawioralny tych działań. Jak się zmienia branża SEO w tym obszarze i na jakie jeszcze elementy zwrócili uwagę specjaliści?

Punkt wyjścia – użytkownik

W latach 90-tych zapewne nie przypuszczano, że SEO (Search Engine Optimization) stanie się jednym z popularniejszych działań realizowanych w sieci. Wraz z rozwojem wyszukiwarek internetowych, dojrzewał również pomysł optymalizacji witryn. Kiedyś działania SEO skupiały się tylko na kilku poziomach. Nie brano pod uwagę wielu czynników m.in.: użyteczności domeny dla użytkowników, semantyki czy prędkości ładowania strony. Z tego powodu internauci często otrzymywali nieprecyzyjne lub nieadekwatne wyniki wyszukiwania. Po wprowadzeniu algorytmów Google powstał system rankingowy, który znacznie ułatwił znajdowanie najbardziej popularnych, wiarygodnych i wartościowych treści dla odbiorców. Dzisiaj pozycjonując strony kładziemy nacisk na znacznie więcej elementów niż tylko wartość strony z punktu widzenia algorytmów Google. Liczy się również odbiorca, jego wrażenia, jakość i unikatowość przekazu – idealne dopasowanie do niego i bycie 2 kroki przed jego intencją.

– W badaniu zadaliśmy otwarte pytanie z prośbą o podanie 3 głównych trendów, które zdaniem specjalistów będą dominować w branży SEO na przestrzeni kilku lat. Odpowiedzi były zróżnicowane, ale jednocześnie bardzo często pojawiały się 3 elementy – wartościowy content, wartościowy link building oraz sztuczna inteligencja. Wszystkie te czynniki łączy jeden wspólny cel – trafić bezbłędnie w intencje użytkownika za pomocą jakościowych działań. Jest to bardzo trudne, o ile nie najtrudniejsze zadanie, które stoi przed całą branżą, ale z każdym rokiem udoskonalamy narzędzia i mechanizmy m.in. w obrębie tych trzech elementów. Oprócz tych trendów – specjaliści SEO i marketerzy, którzy wzięli udział w naszym badaniu, wskazywali również inne istotne aspekty, jak UX i SXO, Core Web Vitals czy nieustannie dopasowanie do algorytmów Google. To wszystko ma ogromny wpływ na rezultaty działań pozycjonujących – komentuje Patrycja Kosek, Head of Marketing & PR, WhitePress

Smart content – nie ilość a jakość

W działaniach online marketingowych i branży SEO content nabiera zupełnie nowego znaczenia. Unikatowość, wiarygodność i jakość to dzisiaj wyznacznik i warunek, bez którego marki nie mają szans z konkurencją. Aktualizacje Google, takie jak choćby BERT czy MUM, zmierzają do tego, by jak najlepiej i najtrafniej dobrać treści w wyszukiwarce. Strony internetowe dostarczające informacji w oryginalnej formie, konkretnej i bez zbędnych ogólników mogą być szybciej zauważone przez roboty Google. Możliwe, że keywordsy ustąpią miejsca jakości treści, jej zrozumiałej formie i dopasowaniu do intencji odbiorcy.

Jak twierdzi Paweł Sokołowski, prezes Contadu, prelegent na konferencji SEO & Content Camp: – Trend związany z tworzeniem jakościowo dobrych treści będzie kontynuowany. To znaczy, że lepiej dobrze, niż dużo. Jest to widoczne już od kilku lat i nadal będzie to bardzo istotne. Algorytmy Google lubią jakościowy content i wysoko go oceniają. Dlatego, pisząc tzw. „thin content” (treści o niskiej wartości) nie zbudujemy długoterminowego ruchu.

Z kolei Patrycja Kosek dodaje, że na popularności w świecie SEO zyskuje koncepcja topical authority, która zakłada budowanie pozycji eksperta w swojej dziedzinie. – W jaki sposób to zrobić? Szerokie ujęcie tematyczne przy tworzeniu treści, pogłębienie czy całościowe pokrycie danego problemu to klucz do uzyskania lepszej pozycji w Google. Można zaryzykować stwierdzenie, że użyteczność contentu to przyszłość inteligentnego pozycjonowania.

Link building – linkowanie tematyczne

Na przestrzeni lat nie zmieniło się znaczenie linków zwrotnych dla pozycjonowania witryny, a jedynie sposób ich generowania. Minęły czasy, kiedy wystarczyło linkowanie z katalogów czy pisanie tekstów przesyconych słowami kluczowymi. Od lat stawia się na jakość linków oraz ich tematyczne powiązanie, czyli na to, aby link pochodził z wartościowej strony i był powiązany z artykułami, które nawiązują do tego, czym zajmuje się marka. To zwiększa użyteczność strony i pozwala jej rywalizować o miejsce w SERP-ie. Dopasowane linki to także większa szansa na to, że zwiększymy ruch organiczny naszej witryny.

– Link building to jeden z głównych czynników rankingowych w każdej wyszukiwarce, dlatego nie możemy tej działki SEO lekceważyć. Idealnym rozwiązaniem byłoby posiadanie dobrze przygotowanej i wartościowej witryny, wtedy użytkownicy mogliby sami tworzyć linki do takiej strony. Warunkiem jest jednak świadomość marki wśród odbiorców – jeżeli nie jesteśmy znaną firmą, wówczas musimy pomóc witrynie stać się widoczną. Odpowiedzią jest link building, w rozumieniu smart. Dzięki takim działaniom nie tylko pracujemy nad pozycją witryny w Google, ruchem, ale także długofalowo nad jej rozpoznawalnością. Jaka jest przyszłość link buildingu? Podczas naszej konferencji specjaliści wskazywali, że w tym obszarze również istotne są i będą jakość i tematyczność – nie możemy też zapominać, że to właśnie na linkach bazuje jeden z algorytmów EAT, który bierze je pod uwagę w ocenie witryny – wyjaśnia Tomasz Biegun, Head of Content Marketing & SEO, WhitePress.

Automatyzacja w SEO i Al

Jak wspomnieliśmy, wśród kluczowych trendów w branży SEO znalazła się również sztuczna inteligencja, która według specjalistów będzie dalej rozwijana i ulepszana szczególnie w obszarze zrozumienia języka naturalnego (NLP). Według badania WhitePressÒ ponad 60 proc. marketerów i ekspertów SEO wykorzystuje już dzisiaj technologie sztucznej inteligencji do tworzenia contentu.

– AI pomoże przede wszystkim w analizowaniu i pisaniu treści. Dzięki ciągłym pracom nad modelem GPT-3Generetive Pre-traind Tansforme), tworzenie dobrego contentu przejdzie na jeszcze wyższy poziom. Kwestie związane z link buildingiem są bardzo trudne i to właśnie sztuczna inteligencja pozwoli na lepszą analizę konkurencji i zmian zachodzących w algorytmie Google’a – dodaje Dominik Fajferek, SEO Specialist, WhitePressÒ.

SEO spotyka się z UX – nowe trendy

Poza wartościowym contentem, jakościowym, tematycznym link buildingiem i sztuczną inteligencją, w ankiecie „Jak zmieni się branża SEO?”, specjaliści wskazywali jako istotne również: optymalizację pod urządzenia mobilne, a także User Experience, czyli doświadczenie użytkownika, związane z ogółem wrażeń, emocji, które odczuwa odbiorca korzystający z danych produktów. Co więcej, pojawiły się również wskazania algorytmu E-A-T (Expertinse, Authoritativeness, Trustworthinesss). Najprościej ujmując, algorytm ocenia strony według różnych kryteriów: eksperckości, autorytetu i wiarygodności i na tej podstawie ustala jej pozycję w wynikach SERP. Zasady E-A-T są zawarte w wytycznych Google.

– Widocznym trendem w obszarze pozycjonowania jest to, że SEO łączy się z innymi dziedzinami. Wcześniej mieliśmy połączenie SEO z PR-em, teraz będziemy mieli syntezę SEO z UX. Co więcej, powstają agencje typu SXO, które łączą te obszary. Dodatkowo, czynniki behawioralne w wyszukiwarce będą miały kluczową rolę w przyszłości – zauważa Damian Sałkowski, CEO, Senuto.

Automatyzacja procesów, taka jak choćby wykorzystanie AI, umożliwia przyspieszenie pracy nad projektami. W efekcie zapewnia to więcej czasu na działania związane z dostosowaniem strony do użytkowników. SEO i UX, czyli SXO, pozwala precyzyjniej diagnozować potrzeby grupy docelowej, dzięki zaawansowanym analizom.

– Można powiedzieć, że następne lata upłyną pod znakiem rywalizacji pomiędzy sztuczną inteligencją Google a narzędziami, którymi dysponują SEO-wcy, analizującymi wszystkie możliwe czynniki rankingowe. Już dzisiaj wiemy, że będzie powstawało coraz więcej rozwiązań, które czerpią możliwość z WEB 3.0, czyli zdecentralizowanego internetu. Specjaliści powinni śledzić te kwestie, ponieważ to kolejna przestrzeń, w której będzie można optymalizować dostarczanie i wyszukiwanie informacji – komentuje Tomasz Biegun, WhitePress.