Jak zyskać obserwujących na Instagramie na koncie firmowym?

Możliwości w dziedzinie marketingu, które współcześnie dają portale społecznościowe, są coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorców, chcących dotrzeć do nowych klientów drogą internetową. W szczególności Instagram staje się głównym kanałem poszukiwania oraz utrzymywania relacji między firmą a odbiorcami, których łączą wspólne zainteresowania oraz nawyki zakupowe. Jak w takim razie zdobyć fanów na Insta jako firma?

W praktyce dla przedsiębiorstwa, które nie posiada międzynarodowej, czy nawet ogólnokrajowej rozpoznawalności, istnieją tylko dwie drogi zdobycia followers instagram, tj. reklama oraz kupno. Organiczne metody, zwane również naturalnymi słabo funkcjonują w przypadku firm, gdyż content przedstawiający produkty lub organizacje zwykle nie budzi zachwytu szerszego grona użytkowników Instagrama. Co więc zrobić?

Pierwszą opcją jest reklama. Można ją uruchomić na skróty, klikając przycisk „Promuj” lub stworzyć bardziej zaawansowaną kampanię, korzystając z Menedżera reklam. Niestety, wielką wadą tego systemu jest brak możliwości ustawienia bezpośredniego celu reklamy skierowanego stricte na zdobycie follow. Jako że system pobiera opłatę za wyświetlanie reklamy lub interakcje odbiorców z reklamą, a nie za pozyskanie fana, koszt zdobycia rzeczy obserwujących jest z reguły gigantyczny i w rezultacie rzadko opłacalny. Hmm…. może w takim razie coś innego?

Inną strategią zdobycia obserwacji na Insta jest kupienie ich u dostawców usług social media, takich jak Followersy.pl. W tym wariancie biorąc pod uwagę niewielkie ceny oraz błyskawiczną realizację każde konto jest w stanie osiągnąć upragniony pułap obserwujących. Wszystkim zajmują się doświadczeni eksperci, a Ty możesz poświęcić czas i energię na inne aspekty Twojej działalności. Ponadto jest to również bardzo często wykorzystywany sposób przez firmy na osiągnięcie pierwszych 10 tysięcy fanów, co automatycznie udostępnia na koncie Instagramowym jedną niezwykle cenną funkcję: link typu „Swipe up” w Stories. Oznacza to, że w każdym swoim Instagram Story masz przywilej umieszczenia linka do swojej strony internetowej, który widz może uruchomić jednym ruchem palca. Jest to wyjątkowo skuteczna metoda bezpłatnego pozyskiwania ruchu w witrynie lub sklepie internetowym. Mniejsze konta na Insta nie mogą korzystać z tego udogodnienia, więc kupno follow wydaje się najszybszym i najłatwiejszym sposobem na dojście do tego poziomu.

Podsumowując, kupowanie obserwujących na Instagramie jest najskuteczniejszą drogą do pozyskania obserwujących przez konta firmowe. Wynika to z faktu, że obecnie nie istnieje alternatywa, która mogłaby w porównywalnych stopniu dostarczyć znaczących efektów przy niskim koszcie i krótkim czasie.