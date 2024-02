Jakie są najpopularniejsze rodzaje kont bankowych i które z nich warto założyć?

W zarządzaniu finansami pomaga wiele różnych usług. Jednak to właśnie konto bankowe ma największy wpływ na efektywne gospodarowanie środkami. Jakie rodzaje rachunków stanowią najczęstszy wybór konsumentów? Oto popularne produkty do przechowywania pieniędzy i realizacji różnorodnych transakcji.

ROR – podstawowy produkt w każdym banku

ROR to akronim utworzony od pierwszych liter słów rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Zarówno skrótowiec, jak i pełna nazwa są stosowane do nazwania konta osobistego, które stanowi podstawowy produkt bankowy.

Ten rodzaj rachunku jest przeznaczony dla osób fizycznych i służy do gromadzenia środków finansowych. Dlatego to właśnie na ROR wpływają wynagrodzenia, emerytury, stypendia czy inne świadczenia.

Konto osobiste umożliwia też realizację różnorodnych transakcji pieniężnych. Za sprawą ROR-ów można wypłacać środki w bankomacie, a także dokonywać bieżących płatności kartą czy rozliczeń internetowych.

Korzystanie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego jest wygodne, ponieważ ma on charakter a vista. Oznacza to, że ROR pozwala dysponować zgromadzonymi środkami bez żadnych ograniczeń czasowych. Pieniądze, które trafiają na konto osobiste, są dostępne na żądanie. Zatem transakcje da się zrealizować zawsze wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.

Konto oszczędnościowe – co warto o nim wiedzieć?

Konto oszczędnościowe to rozwiązanie, które łączy w sobie cechy wspomnianego wyżej rachunku osobistego i lokaty. Podstawowa różnica pomiędzy ROR-em a produktem przeznaczonym do oszczędzania jest taka, że ten oferuje atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków.

Według informacji, które zawiera ranking kont oszczędnościowych, korzystanie z tego typu produktów bankowych może przynieść zysk w postaci nawet 7% od wpłaconej sumy. Odsetki naliczane są po upływie okresu kapitalizacji. Ten mechanizm przypomina trochę lokatę.

Jednak warto wiedzieć, że konto oszczędnościowe zapewnia większą elastyczność w zarządzaniu środkami niż wspomniane rozwiązanie inwestycyjne. Wpłacenie pieniędzy na lokatę jest jednoznaczne z ich tymczasowym zamrożeniem. Aby skorzystać z funduszy, które zostały odłożone w taki sposób, trzeba zlikwidować lokatę. To wiąże się natomiast z utratą naliczonych odsetek.

Natomiast właściciel konta oszczędnościowego w każdej chwili może użyć odłożonych pieniędzy. W razie potrzeby wystarczy wykonać przelew na rachunek osobisty i skorzystać z jego opcji dysponowania finansami.

Przenoszenie środków z konta oszczędnościowego na ROR zwykle bywa darmowe, ale niektóre instytucje pobierają za takie operacje niewielkie opłaty. Niemniej nawet uiszczenie wspomnianej należności z reguły jest bardziej opłacalne niż utrata narastających odsetek w przypadku przedterminowego zamknięcia lokaty bankowej.

Konto dla firm – komu będzie potrzebny taki rachunek?

W ofercie większości banków znajduje się jeszcze jeden niezwykle popularny rodzaj rachunku. Mowa tu o koncie firmowym. Ten produkt powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy potrzebują narzędzia do rozliczania swojej działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć, że korzystanie z tego produktu bankowego nie jest obowiązkowe dla każdego biznesmena. Kto powinien sprawdzić ranking kont firmowych i wybrać najbardziej atrakcyjne z nich?

Prowadzenie omawianego rachunku jest obligatoryjne, gdy przedsiębiorca realizuje transakcje z innymi firmami i jednorazowa wartość takich umów przekracza 15 tys. zł.

Ta kwota stanowi próg, który decyduje o konieczności wpisania działalności na białą listę podatników VAT. Aby zarejestrować przedsiębiorstwo w tym spisie, należy podać numer rachunku firmowego. Stąd potrzeba założenia takiego konta.

Czy warto założyć konto firmowe, gdy nie ma takiego obowiązku?

Choć firmowy rachunek nie zawsze jest obowiązkowy, to każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się nad jego założeniem. Ten typ konta okazuje się bardzo przydatny w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Korzyści płynące z posiadania tego produktu są widoczne, gdy rachunek zostanie odpowiednio dopasowany do potrzeb konkretnego biznesmena. Jak wybrać konto firmowe? Podczas podejmowania decyzji o jego zakładaniu warto zwrócić uwagę na kwestie takie jak:

brak opłat za podstawowe operacje (np. przelewy do ZUS-u i urzędu skarbowego, które trzeba regularnie realizować); możliwość zamówienia terminala płatniczego ;



opcja finansowania faktur czy księgowości online ;

dostęp do bankowego kantoru walutowego ;

występowanie opłat za utrzymanie konta i warunki zwalniające z tych kosztów.

Wybór konta firmowego warto uzależnić również od oferty kredytowej danego banku. Trzeba pamiętać, że właściciele tradycyjnych ROR-ów nie mają dostępu do takich samych opcji finansowania, co osoby prowadzące rachunki przeznaczone do realizacji transakcji w ramach działalności gospodarczej.

Dlatego przed założeniem konta dla firmy każdy przedsiębiorca powinien zorientować się, jakie opcje i szanse na rozwój biznesu dają różne instytucje finansowe.

Choć dostęp do rozbudowanej oraz atrakcyjnej oferty kredytowej w chwili otwierania rachunku może wydawać się drugorzędny, to później przeważnie okazuje się niezwykle istotny. Dlatego warto myśleć perspektywicznie i dbać o możliwości rozkwitu swojej działalności z wyprzedzeniem.

Konto walutowe – jak działa i czy warto je zakładać?

Do najpopularniejszych produktów bankowych należy zaliczyć także konto walutowe. Ten typ rachunku jest prowadzony w obcej walucie, czyli innej niż złotówki. Za jego pomocą można wykonywać przelewy i płatności kartą bez każdorazowych opłat za przewalutowanie.

Takie rozwiązanie przydaje się zwłaszcza w przypadku wyjazdów poza Polskę, realizowania transakcji w zagranicznych sklepach czy spłacania kredytu w obcej walucie.

Nad założeniem konta walutowego powinny zastanowić się również osoby, które pracują za granicą lub otrzymują przelewy od bliskich przebywających w innych krajach.