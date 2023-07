Kantar: Aż 94% kupujących online wybiera PaczkomatR InPost

Wg badań Kantar aż 94% kupujących online jako formę dostawy wybiera Paczkomat® InPost[1], a aż 82% sprzedających online wybiera Paczkomat® jako formę wysyłki. Ponadto aż 82% polskich internautów uważa, że Paczkomat® InPost to najbardziej ekologiczna forma dostaw. Badani uważają, że InPost wykorzystuje nowe technologie (81%), dostarcza przesyłki na czas (82%), na InPost można polegać (77%) oraz że lubią markę InPost (78%).

– Ocena użytkowników jest dla nas najważniejszym miernikiem sukcesu. Tak wysoki wynik pokazuje, że skutecznie odpowiadamy na potrzeby i oczekiwania klientów na stale zmieniającym się rynku. Szczególną uwagę przykładamy do ekologii i ochrony środowiska – co jak widać jest doceniane przez Polaków. Paczkomat® InPost to najbardziej ekologiczna opcja dostaw, która znacząco ogranicza emisję CO2 i buduje proekologiczne postawy. InPost bardzo dużo inwestuje także w nowoczesne, proekologiczne rozwiązania – jak elektryczna flota, zasilanie słoneczne czy antysmogowa kostka. Wyznaczamy nowe trendy na rynku, a konsumenci to dostrzegają i doceniają – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

Badania konsumenckie potwierdzają także, że InPost jest najlepiej rozpoznawaną marką wśród internautów w Polsce. Znajomość wspomagana marki InPost wynosi aż 97%, a znajomość spontaniczna 83%[2].

