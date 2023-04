KLM wspólnie z Politechniką w Delft (Holandia) współtworzy samolot na wodór

1 kwietnia 2023 r. Królewskie Holenderskie Linie lotnicze podjęły współpracę przy kolejnym projekcie badawczym z Politechniką w Delft w Holandii. Wraz z zespołem studentów AeroDelft będą pracować przy projekcie Phoenix, którego celem jest budowa samolotu napędzanego wodorem. Opracowanie i przetestowanie modelowego samolotu na wodór dostarczy ważnych informacji na temat możliwości zastosowania wodoru w lotnictwie, zwłaszcza w zakresie projektowania zbiorników na ciekły wodór i kluczowych elementów bezpieczeństwa. Udział w tym projekcie pomoże KLM zdobyć cenną wiedzę i zapewni wiodącą rolę w rozwoju nowych technologii w lotnictwie.

Zarówno KLM, jak i członkowie AeroDelft podzielają pogląd, że podróże lotnicze dla wielu ludzi i branż są nieodzownym elementem we współczesnym świecie, ale niezbędne są innowacje w lotnictwie. Dlatego linia postanowiła włączyć się w ważny uniwersytecki projekt naukowy, aby współtworzyć technologię przyszłości, jaką jest realizowanie lotów na wodorze. Dzięki tej inicjatywie KLM i AeroDelft chcą przyczynić się do rozwoju technologii wodorowej i związanych z nią warunków wstępnych. Obejmują one między innymi certyfikację, przepisy i odpowiednią infrastrukturę. Obecnie rozwijane technologie wciąż stoją przed wieloma wyzwaniami, takimi jak np. dystrybucja i transport ciekłego wodoru.

O projekcie Phoenix

Celem projektu Phoenix prowadzonego przez zespół AeroDelft jest zbudowanie modelu samolotu napędzanego wodorem. W pierwszym etapie, projekt obejmuje budowę drona – „Prototypu-Phoenix”, który następnie posłuży jako punkt startowy w opracowaniu pierwszego załogowego i pełnowymiarowego samolotu z silnikami o napędzie elektryczno-wodorowym (z użyciem ciekłego wodoru). Prototyp-Phoenix wyposażono w silnik elektryczny napędzany ciekłym wodorem, przy wykorzystaniu technologii ogniw paliwowych. Dron odbył już pierwszy lot, wnosząc swój ważny wkład w projekt i w doświadczenie zespołu badawczego. Obejmowało to sprawdzenie, czy dron może latać na tym rodzaju paliwa i czy można nim sterować z ziemi.

Prototyp-Phoenix stanowi bazę wyjściową do budowy załogowego i pełnowymiarowego samolotu, który będzie zasilany wodorem (Phoenix Full Scale). Na razie trwają testy układów wodorowych do pełnowymiarowego samolotu. Następnie, w przyszłym roku, zespół AeroDelft planuje pierwsze loty załogowe przy użyciu wodoru gazowego, a następnie w 2025 r. z wykorzystaniem ciekłego wodoru.

„KLM chce odgrywać wiodącą rolę w innowacjach w lotnictwie i aktywnie poszukuje możliwości przyspieszenia ich rozwoju. Potrzebujemy inteligencji i pomysłów młodego pokolenia, które pomagają nam myśleć nieszablonowo. Entuzjazm i ciężka praca AeroDelft są dla nas nieocenioną pomocą.” – powiedział Barry ter Voert, CXO i Wiceprezes ds. rozwoju biznesu w KLM.

„Cieszymy się, że możemy pracować z KLM nad przyszłością lotnictwa. Wsparcie tak dużego gracza w branży to dla nas duży zaszczyt. Wspólnie będziemy ciężko pracować nad wdrażaniem nowych i innowacyjnych technologii oraz kształceniem inżynierów, którzy będą tworzyć lotnictwo w przyszłości.” – powiedział Wouter van der Linden, Kierownik zespołu AeroDelft

Zespół studencki AeroDelft

AeroDelft składa się z zespołu 50 studentów Uniwersytetu Technicznego w Delft (Holandia). Misją zespołu jest udowodnienie możliwości zastosowania i promowanie wodoru jako alternatywy dla konwencjonalnych paliw lotniczych.