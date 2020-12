KNF zatwierdziła Prospekt Answear.com

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Answear.com S.A. w związku z planowaną Ofertą Publiczną. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW i planuje zakończenie oferty do świąt Bożego Narodzenia. Publikacja Prospektu zaplanowana jest na środę 9 grudnia. Globalnymi koordynatorami oferty, prowadzącymi księgę popytu jest mBank oraz Trigon Dom Maklerski.

Answear.com to wiodąca platforma cyfrowej sprzedaży markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie posiada około 90 tys. produktów ponad 350 światowych marek. Spółka prowadzi działalność w Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz na Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach.

– Cieszymy się z zatwierdzenia Prospektu. W ciągu najbliższych dni rozpocznie się Oferta Publiczna Answear.com. Jesteśmy przekonani, że to dobry moment, by wejść na giełdę. Zarówno biorąc pod uwagę rozwój naszej firmy, jak i obecne warunki rynkowe. Do świąt Bożego Narodzenia planujemy zakończyć ofertę. Z kolei w pierwszych dniach stycznia 2021 r. spodziewamy się pierwszego dnia notowań akcji. – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Spółka planuje dalszą ekspansję zagraniczną. Do 2024 r. zamierza wejść do 11 nowych rynków i być obecną praktycznie w każdym kraju Europy Środkowo-Wschodniej. W porównaniu z Europą Zachodnią są to dynamicznie rosnące rynki, z niską penetracją e-commerce i niższym kosztem dotarcia do klienta.

– Mamy ambicję być liderem wśród e-commerce sprzedających modę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, posiadającym szeroką ofertą produktową, w tym bogatą paletę marek premium, które pozytywnie wpływają na wartość koszyka i rentowność. Dodatkowo chcemy dalej rozwijać naszą markę własną Answear LAB, dzięki której jesteśmy w stanie generować relatywnie wysokie marże. Środki pozyskane z IPO z pewnością przybliżą nas do realizacji tych celów. – dodaje Krzysztof Bajołek.

Answear.com za ostatnie 12 miesięcy (liczone do końca września 2020 r.) odnotował 369 mln zł przychodów oraz 23,4 mln zł EBITDA. Listopad był rekordowym miesiącem, w którym Spółka osiągnęła o ponad 60 proc. większe wyniki sprzedaży w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Pozwala to spółce z dużym optymizmem patrzeć na wyniki za IV kw., który z reguły jest najlepszy w branży odzieżowej.

Na środę 9 grudnia planowane jest opublikowanie Prospektu na stronie internetowej Spółki https://answear.com/relacje-inwestorskie

Oferta Publiczna Answear.com związana będzie z emisją nowych akcji oraz sprzedażą do 50 proc. Pakietu akcji przez fundusz MCI Capital (MCI. TechVentures 1.0). Główny akcjonariusz Spółki, powiązany z prezesem Krzysztofem Bajołkiem oraz członkiem rady nadzorczej Arkadiuszem Bajołkiem, nie będzie uczestniczył w transakcji.

Globalnymi Koordynatorami oferty, prowadzącymi księgę popytu jest mBank oraz Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym Spółki w tym procesie jest Kancelaria Prawna Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy. Audytorem Spółki jest Grant Thornton.