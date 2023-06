Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt DRAGO entertainment S.A., sporządzony w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku regulowanym zostanie ogłoszone po wydaniu odrębnej decyzji przez Zarząd GPW. W dniu debiutu mają trafić wszystkie do tej pory notowane akcje spółki. Rolę firmy inwestycyjnej pełni Dom Maklerski INC.

Po zakończonych kampaniach crowdfundingowych, z których DRAGO entertainment pozyskało środki na rozwój, akcje spółki z sukcesem zadebiutowały na rynku NewConnect w kwietniu 2021 roku. Od tego momentu ambicją Zarządu było przeniesienie notowań akcji spółki na rynek główny GPW, co też jest zgodne ze strategią przyjętą na lata 2021 – 2023.

– Jesteśmy gotowi do zrealizowania kolejnego wyznaczonego sobie celu. Obecność na rynku regulowanym zwiększy rozpoznawalność naszej spółki, liczymy również że wpłynie na zainteresowanie nowych akcjonariuszy, zarówno tych instytucjonalnych, jak i zagranicznych. To istotne z punktu widzenia prowadzonego przez nas biznesu oferującego produkty na rynku międzynarodowym. – mówi Joanna Tynor, Prezes Zarządu DRAGO entertainment S.A. – Rok 2023 na długo zapisze się w historii naszej firmy. To nie tylko szczególny okres uhonorowania naszej wieloletniej pracy i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, to także czas w którym weszliśmy w okrągłe 25- lecie działalności DRAGO. – dodaje.

Spółka DRAGO entertainment jest przygotowana do zmiany rynku pod względem formalnym oraz finansowym. Firma dysponuje istotną nadwyżką gotówkową, jednocześnie cały czas generując dodatnie przepływy pieniężne. Z uwagi na to przenosiny przebiegną bez emisji nowych akcji. – Stan środków pieniężnych na koncie DRAGO na koniec 2022 roku wynosił ponad 5 mln zł. Posiadamy stabilną sytuację finansową, a także środki wystarczające na realizację obecnie tworzonych projektów. – komentuje Lucjan Mikociak, Wiceprezes Zarządu w DRAGO entertainment S.A.

DRAGO entertainment specjalizuje się w produkcji i wydawaniu gier wideo, w szczególności projektów typu symulator oraz survival. Krakowska spółka zasłynęła globalnym hitem Gas Station Simulator, który jest jej najbardziej dochodowym produktem. Poniesione nakłady inwestycyjne na ten projekt zwróciły się jego twórcom w ciągu 1,5 godziny od premiery, która miała miejsce 15 września 2021 r. Produkcja już w pierwszym dniu sprzedaży znalazła się na I miejscu Global Top Sellers oraz na I miejscu w zestawieniu New and Trending i Top Sellers.

By utrzymać długi ogon sprzedażowy produktu Spółki, flagowy projekt jest na bieżąco wzbogacany o różnego rodzaju rozszerzenia oraz płatne i bezpłatne DLC. Oprócz podstawowej wersji gry rozwijane jest też całe uniwersum, w którym powstawać będą kolejne projekty, tj.: Road Diner Simulator, czy Motel Simulator.

Odrębnym tytułem Studia jest Food Truck Simulator. Gra dostępna jest na rynku od września 2022 r. Koszty produkcji tytułu na PC, wynoszące ok. 950 tys. zł, zwróciły się w ciągu 54 godzin od premiery gry na platformie Steam.

Konsekwentnie realizowane kamienie milowe zapewniają spółce środki na dalszy rozwój oraz umacniają pozytywne perspektywy na przyszłość. W samym 2022 roku przychody netto ze sprzedaży produktów spółki wyniosły 14 mln zł.

Aktualnie trwa skup akcji własnych w DRAGO entertainment S.A., który zgodnie z przyjętym harmonogramem potrwa maksymalnie do 21 sierpnia 2023 r. Określona przez WZA cena maksymalna skupu jednej akcji wynosi 100 zł. Nabyte akcje zostaną przeznaczone na realizację części programu motywacyjnego.