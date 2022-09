Kurs euro poniżej parytetu względem USD. Kolejne 15-letnie maksimum rentowności amerykańskich 2-latek

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji próbowały wczoraj odrabiać swe duże straty poniesione w środę po publikacji raportu na temat tempa zachowania CPI w sierpniu, ale efekty były dosyć skromne. S&P 500 zyskał 0,34 proc., DJIA wzrosła o 0,1 proc., a Nasdaq Composite zwyżkował o 0,74 proc. Dziś ok. godz. 9:30 kontrakty na S&P 500 rosły o 0,15 proc.

Na rynkach akcji w Azji i Oceanii brak było dziś rano dominującej tendencji. Największy wzrost – o 1,02 proc. – notował indonezyjski JCI, który osiągnął swój najwyższy poziom w historii. Największy spadek notował chiński Shanghai Composite (-1,16 proc.).

Notowania na giełdach w Europie rozpoczęły się w czwartek lekkimi wzrostami większości głównych indeksów (DAX +0,4 proc., CAC 40 +0,22 proc. FTSE 250 +0,51 proc.).

Na GPW WIG-20 rósł od godz. 9:25 o 0,52 proc. Wśród składników mWIG-u 20 najniższy poziom w swej rozpoczętej w zeszłym roku giełdowej karierze notowały ceny akcji Grupy Pracuj.

Rentowność 20-letnich obligacji skarbowych USA była dziś rano najwyżej od 2007 roku (3,8309 proc.). Rentowność tamtejszych 10-latek była niższa o 39 punktów bazowych (3,443 proc.). Wczoraj najwyżej od 11 lat była rentowność 10-latek rządu Wielkiej Brytanii. Rentowność polskich 10-latek była wczoraj poniżej poziomu 6 proc.

Cena kontraktów na żywiec wołowy („live cattle”) notowanych na CME wzrosła wczoraj do najwyższego poziomu od 2015 roku. Stabilne były dziś rano ceny ropy naftowej (WTI -0,01 proc., Brent -0,13 proc. ok. godz. 9:15). Silnie wzrosły wczoraj ceny kontraktów na gaz ziemny w Europie (te w Holandii o 10,33 proc., zaś te w Wielkiej Brytanii o 8,73 proc.). Kurs kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie silnie wczoraj wzrósł (+10,02 proc.) wracając powyżej poziomu 9 USD/mmBtu, a dziś rano lekko korygował tą zwyżkę (-0,88 proc. ok. godz. 9:20). Taniały dziś rano metale szlachetne (złoto -0,78 proc., srebro –0,91 proc., platyna -0,55 proc., pallad -1,14 proc.).

Kurs USD względem południowokoreańskiego wona był dziś najwyżej od 2009 roku. Kurs amerykańskiego dolara względem malezyjskiego ringgita pokonał poziomy szczytów z lat 2015, 2017 i 2020 i zbliżał się do poziomu historycznego maksimum ustanowionego w styczniu 1998 w trakcie kryzysu azjatyckiego. Kurs USD/JPY lekko dziś rano rósł (+0,4 proc. ok. godz. 9:10) pozostając nieco poniżej swych osiągniętych kilka dni temu 24-letnich maksimów. Kurs euro pozostawał poniżej poziomu parytetu względem USD (-0,19 proc. ok. godz. 9:15).

Lekko dziś rano słabł złoty (EUR/PLN +0,17 proc., USD/PLN +0,35 proc. ok. godz. 9:15).

Dziś rano kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara stabilizował się lekko powyżej poziomu 20000 USD (-0,17 proc.).

Autor Wojciech Białek, TMS Brokers