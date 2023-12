Mabion wdroży system LIMS LabVantage Solutions

19 grudnia 2023 roku Spółka podpisała umowę z amerykańską firmą LabVantage Solutions Inc. w celu wdrożenia w Mabion systemu LIMS (ang. Laboratory Information Management System)

LabVantage Solutions Inc. to wiodąca firma specjalizująca się w tworzeniu i wdrażaniu systemów LIMS, które pozwalają na efektywne zarządzanie procesami i danymi laboratoryjnymi

Wdrożenie systemu LIMS w Mabion pozwoli m.in. na automatyzację procesów laboratoryjnych oraz ich ścisłą kontrolę, a w efekcie podniesie wydajność, efektywność, a także umożliwi identyfikację ewentualnych problemów już na wczesnym etapie, ograniczając i minimalizując ryzyko pomyłek, co jest doceniane przez klientów CDMO

Zawarcie umowy jest elementem realizacji przyjętej w tym roku w Mabion Strategii na lata 2023-2027, która ma na celu transformację Spółki w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym

Projekt wdrażania systemu LIMS w Mabion rozpocznie się w 1Q 2024 roku i potrwa kilkanaście miesięcy, inwestycja w system LIMS ujęta jest w komunikowanym na lata 2023-2024 CAPEX szacowanym łącznie na ok. 85-90 mln zł

CAPEX na lata 2023-2024 obejmuje również modernizację istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, która zgodnie z harmonogramem została pomyślnie zakończona w listopadzie i od 1 grudnia – według planu – nastąpiło wznowienie operacji

„Potrzeba wdrożenia systemu LIMS została zidentyfikowana już na etapie decyzji o zmianie strategii Spółki w kierunku CDMO. Po wieloetapowej analizie dostępnych na rynku rozwiązań, podjęliśmy decyzję o wyborze produktu amerykańskiej firmy LabVantage. Jest to jeden z liderów rynku, charakteryzujący się dużą rozpoznawalnością w branży. Wdrożenie systemu LIMS wpłynie bardzo pozytywnie zarówno na nasze procesy wewnętrzne, jak również uatrakcyjni ofertę Mabion dla obecnych i przyszłych klientów. Proces wdrożenia tego systemu jest kontynuacją zapowiedzianych działań w zakresie I fazy inwestycji Mabion, zorientowanej na dokończenie transformacji w pełni zintegrowane CDMO. Realizacja projektu jest przewidziana na rok 2024 i częściowo 2025” – komentuje dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu ds. Naukowych i Jakościowych w Mabion S.A.

System LIMS (ang. Laboratory Information Management System) umożliwia zorganizowane i skuteczne gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie wszelkimi kategoriami danych laboratoryjnych. Oprócz tego automatyzuje wiele rutynowych procesów, co eliminuje potencjalne błędy ludzkie i skraca czas trwania prowadzonych badań. LIMS umożliwia m.in. ścisłe monitorowanie i kontrolowanie jakości wszystkich procesów realizowanych w laboratoriach. System ten pomaga też we wczesnej identyfikacji ewentualnych problemów, co pozwala na szybką interwencję i poprawę efektywności, a w rezultacie wpływa korzystnie na sferę kosztową. Mabion jako firma farmaceutyczna jest zobligowany do ścisłego przestrzegania regulacji branżowych, co również jest wspierane poprzez narzędzia oferowane w systemie LIMS.

„Wdrożenie systemu LIMS wpływa pozytywnie na organizację pracy. Dzięki funkcjom raportowania i analiz, system LIMS pozwala na efektywne zarządzanie zasobami laboratoryjnymi. Można dostosować liczbę pracowników, ilości odczynników i sprzętu do rzeczywistych potrzeb, co wpływa korzystnie na optymalizację kosztów. Ponadto system może być łatwo zintegrowany z innymi rozwiązaniami informatycznymi, takimi jak m.in. systemy ERP (Enterprise Resource Planning), systemy monitorowania produkcji czy systemy zarządzania jakością (QMS). W efekcie system LIMS pozwala osiągnąć płynny i efektywny przepływ informacji między poszczególnymi działami firmy, jak też jest elementem bardzo docenianym przez klientów” – dodaje dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu ds. Naukowych i Jakościowych w Mabion S.A.

Od strony technicznej system umożliwia skuteczne śledzenie każdej próbki od momentu jej przyjęcia do laboratorium do uzyskania wyniku. Eliminacja manualnego wprowadzania danych oraz automatyzacja analizy danych zmniejsza ryzyko popełnienia błędów ludzkich. W efekcie jesteśmy w stanie zwiększyć przewidywalność procesów, zminimalizować ryzyko pomyłek i zoptymalizować długość trwania poszczególnych procesów.

Firma LabVantage Solutions Inc. jest renomowanym dostawcą zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla laboratoriów. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu systemów klasy LIMS (ang. Laboratory Information Management Systems), które są kluczowe dla efektywnego zarządzania danymi laboratoryjnymi. Firma jest znana z elastyczności swoich rozwiązań, które można dostosować do specyficznych potrzeb różnych typów laboratoriów, w tym w sektorach farmaceutycznym, biotechnologicznym, chemicznym i diagnostycznym. LabVantage Solutions Inc. jest wyróżniana za innowacyjność, niezawodność i wsparcie klienta na każdym etapie wdrażania systemu.

Firma LabVantage Solutions według ostatniego ratingu Frost&Sullivan została ponownie uznana za globalnego lidera rynku systemów LIMS1), z udokumentowanymi osiągnięciami w dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do potrzeb różnych branż. LabVantage z radością podejmuje współpracę z Mabion.

„Jesteśmy zaszczyceni, mogąc wspierać Mabion w dążeniu do osiągania przełomowych odkryć naukowych. System LIMS LabVantage został zaprojektowany, aby sprostać złożonym i zmieniającym się potrzebom nowoczesnych laboratoriów, zapewniając niezawodne rozwiązania, wspierające efektywne prowadzenie badań przy zapewnieniu pełnej zgodności regulacyjnej. Mabion wyróżnia się jako pionierska firma, która w procesach analizy danych laboratoryjnych będzie wykorzystywała sztuczną inteligencję oraz LabVantage Analytics” – mówi Wolf Lichtenstein, Prezes na Europę i Członek zespołu kierowniczego w LabVantage Solutions Inc.

W kwietniu br. Mabion przyjął długoterminową Strategię na lata 2023-2027, która ma na celu transformację Spółki w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym oraz zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie. Strategia zakłada istotną rozbudowę aktywów wytwórczych, rozszerzenie zakresu wykorzystywanych technologii, wzmocnienie działu rozwoju biznesu, dostosowanie procesów wewnętrznych do pracy z wieloma klientami i oferowania szerokiego wachlarza usług jako w pełni zintegrowane CDMO.

Pierwsza faza inwestycji zaplanowana na lata 2023-2024 obejmuje przede wszystkim modernizację istniejącego zakładu wytwórczego Mabion w Konstantynowie Łódzkim. W wyniku przeprowadzonych w drugiej połowie 2023 roku prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych, Mabion dysponuje obecnie nowoczesnym i zdywersyfikowanym technologicznie zakładem o zmienionej charakterystyce obiektu z wytwórni jednoproduktowej na możliwość prowadzenia różnych procesów w tym samym czasie. Planowe wznowienie operacji po przeprowadzonej modernizacji i kwalifikacji zakładu nastąpiło z dniem 1 grudnia 2023 r. Zmodernizowany zakład wyposażony jest w zestaw bioreaktorów o łącznej pojemności przekraczającej 10.000 L, z czego dwa największe bioreaktory to Kuhnery po 2.500 L każdy w technologii orbital shaking, a dwa kolejne to bioreaktory Cytiva po 2.000 L każdy w technologii z klasycznym mieszaniem. W efekcie Mabion jest kompleksowym biologicznym CDMO, zdolnym do wspierania firm farmaceutycznych od wczesnej fazy rozwoju leku do produkcji komercyjnej na dużą skalę.

W kolejnych kwartałach w zakładzie systematycznie będzie instalowany, kwalifikowany i oddawany do użytku dodatkowy sprzęt wytwórczy, który zwiększy możliwości techniczne obiektu do obsługi przyszłych zleceń, w tym obejmujących rozpoczęcie wytwarzania na etapie produktu gotowego.

1) https://pages.labvantage.com/rs/856-KCG-620/images/Frost-Radar-2023-LIMS-Labvantage.pdf