Mabion z solidnymi wynikami w II kwartale 2023 roku

Mabion opublikował wyniki finansowe za 2Q 2023 roku, w którym wypracował solidne przychody i dwucyfrowe zyski na wszystkich poziomach rachunku wyników, dzięki sprawnej realizacji usług CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization), utrzymując jednocześnie wysoką marżę EBITDA ponad 50% (nie uwzględniając materiałów)

W 2Q 2023 roku Mabion wypracował:

35,4 mln PLN przychodów (bez przychodów z zakupu materiałów), +87% r/r

19,2 mln PLN EBITDA, +242% r/r

17,5 mln PLN EBIT, +465% r/r

15,2 mln PLN zysku netto, +198% r/r

W 1H 2023 roku Mabion wypracował:

74,7 mln PLN przychodów (bez przychodów z zakupu materiałów), +73% r/r

39,0 mln PLN EBITDA, +156% r/r

35,5 mln PLN EBIT, +248% r/r

31,7 mln PLN zysku netto, +152% r/r

Stabilne i przewidywalne przychody z rozliczenia kontraktu z Novavax, dyscyplina kosztowa oraz perspektywa działań zaplanowanych na 2H 2023 pozwoliły podnieść oczekiwania co do wyników na 2023 rok. Zarząd podtrzymuje możliwość zrealizowania poziomu spodziewanych przychodów, podnosząc jednocześnie oczekiwaną marżę EBITDA na cały 2023 rok na poziom przekraczający 30% (w porównaniu do poprzednio oczekiwanej marży na poziomie ok. 25%)

Posiadane środki pieniężne (38,5 mln PLN na koniec 2Q 2023), przewidywane przepływy operacyjne w kolejnych kwartałach oraz dostępny kredyt z EBOR na 15 mln USD (którego uruchomienie spodziewane jest w najbliższym czasie) zabezpieczają transformację w CDMO oraz modernizację zakładu w Konstantynowie Łódzkim

Współpraca z Novavax rozwija się pomyślnie i stabilnie, generując dla Mabion znaczne przepływy finansowe. W 1H 2023 Spółka otrzymała płatności z tytułu realizacji umowy w wysokości 10,3 mln USD. Od początku współpracy w marcu 2021 roku do dnia publikacji sprawozdania (12.09.2023) płatności z Novavax przekroczyły 67 mln USD

Mabion ukończył z sukcesem walidację i wytwarzanie GMP kolejnego (drugiego) produktu w ramach kontraktu z Novavax – antygenu przeciwko wariantowi Omicron oraz zakończył produkcję serii technicznej w procesie transferu technologii dla wariantu Kraken (podwariant Omicron)

Zgodnie z założeniami Strategii na lata 2023-2027, Mabion realizuje zaplanowany na okres czerwiec-listopad 2023 roku proces modernizacji istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, polegający m.in. na instalacji zestawu bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem oraz wymiany 2 bioreaktorów w technologii orbital shaking na 2 nowe w tej samej technologii

Celem modernizacji zakładu jest dywersyfikacja technologiczna i zwiększenie elastyczności oferty usług CDMO poprzez rozszerzenie panelu dostępnych technologii bioreaktorowych, co będzie skutkować większą elastycznością Spółki w rozmowach z przyszłymi klientami i powinno doprowadzić do dywersyfikacji biznesowej

Wzmożone inicjatywy nakierowane na pozyskanie nowych klientów, między innymi zaawansowana rekrutacja eksperta na stanowisko Business Development Director, który będzie wspierać działania sprzedażowe Mabion na terenie USA

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z solidnych wyników za drugi kwartał tego roku oraz wypracowanej marży na wszystkich poziomach, osiągniętej dzięki wysokiej efektywności procesowej oraz zachowanej dyscyplinie kosztowej. To trzeci kwartał z rzędu, kiedy Mabion wygenerował ponad 15 mln PLN zysku netto. Wypracowana nadwyżka finansowa wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi i dostępnym kredytem EBOR na kwotę 15 mln USD, pozwolą nam zrealizować przedstawione w Strategii ambitne plany rozwoju, w tym pierwszy etap inwestycji w modernizację zakładu Mabion I. Dzięki osiągnięciu do końca roku dywersyfikacji technologicznej obecnego zakładu oraz dynamicznej transformacji w kierunku rozwoju usług CDMO, oceniamy potencjał wypracowania w całym 2023 roku przychodów (razem z materiałami) na poziomie ok. 150 mln PLN. Jednocześnie podnosimy oczekiwania co do marży EBITDA w 2023 roku, która powinna kształtować się na poziomie powyżej 30% (w porównaniu do poprzednio oczekiwanego poziomu marży EBITDA ok. 25%). Zgodnie z założeniami Strategii, rozpoczęliśmy w czerwcu modernizację Zakładu, co wpłynie na nasze wyniki w drugiej połowie roku” – komentuje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Wyniki finansowe 2Q 2023

W 2Q 2023 roku Spółka wygenerowała solidne przychody z działalności operacyjnej, które wyniosły 36,0 mln PLN, z czego 35,4 mln PLN z tytułu realizacji usług CDMO razem z komponentem leasingowym. Pozostałą, nieznaczącą część przychodów stanowi wartość zakupionych materiałów do realizacji usług wytwarzania kontraktowego (komponent bezmarżowy). Mabion uzyskał bardzo dobrą rentowność na wszystkich poziomach wyników, osiągając 77,5% marży brutto ze sprzedaży (bez materiałów), 54,2% marży EBITDA (bez materiałów) oraz 49,4% marży EBIT (bez materiałów). Na poziomie EBITDA Spółka zanotowała wynik w wysokości 19,2 mln PLN (+242% r/r), a zysk operacyjny EBIT wyniósł 17,5 mln PLN (+465% r/r). Zysk netto wzrósł blisko trzykrotnie do 15,2 mln PLN, wobec 5,1 mln PLN zysku netto w 2Q 2022 roku i trzeci kwartał z rzędu utrzymał się na poziomie powyżej 15 mln PLN.

“Ponownie uzyskaliśmy bardzo dobrą marżę na wszystkich poziomach wyników i jesteśmy zadowoleni z rezultatów osiągniętych przez Mabion w 2Q 2023 roku. To już kolejny kwartał, w którym udowadniamy skuteczność i efektywność naszych procesów, a także potwierdzamy właściwy kierunek przyjętej w kwietniu br. Strategii na lata 2023-2027. Podtrzymujemy jednocześnie, zgodnie z prezentowaną strategią, potencjał rocznych przychodów w latach 2023-2027 na poziomie 150-200 mln PLN, a od 2024 roku marżę EBITDA na poziomie 20-30%” – mówi Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

Realizacja strategii i rozpoczęcie modernizacji zakładu Mabion I

W kwietniu br. Mabion przyjął długoterminową Strategię na lata 2023-2027, która ma na celu transformację Spółki w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym oraz zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie.

Kluczowym elementem Strategii Mabion jest rozwój mocy i osiągnięcie dywersyfikacji technologicznej w istniejącym zakładzie w Konstantynowie Łódzkim (Mabion I) w ramach rozpoczętej pod koniec 2Q 2023 roku modernizacji, której zakończenie przewidywane jest do końca bieżącego roku. W toku prac wymienione zostaną dwa istniejące bioreaktory w technologii orbital shaking na dwa nowe bioreaktory w tej technologii oraz nastąpi doposażenie zakładu o system bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem. Efektem dywersyfikacji technologicznej będzie wzrost atrakcyjności oferty usług CDMO Mabion, poprzez zapewnienie większej elastyczności i pełniejszego dopasowania do potrzeb potencjalnych klientów, którzy będą mogli korzystać zarówno z bioreaktorów Spółki w technologii orbital shaking, jak i nowych bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem.

„Rozpoczęta modernizacja zakładu Mabion I jest odpowiedzią na obserwowane trendy i oczekiwania potencjalnych odbiorców usług CDMO i stanowi kolejny krok w kierunku dywersyfikacji biznesowej oraz pozyskania nowych kontraktów. Efektem naszych działań są zawarte w ostatnich miesiącach aneksy i umowy związane z dostawami bioreaktorów do zakładu w Konstantynowie Łódzkim – w trzecim kwartale oczekujemy dostaw nowych bioreaktorów, a następnie w czwartym kwartale nastąpi ich instalacja, testy kwalifikacyjne oraz finalny odbiór urządzeń. Ponadto we wrześniu podpisaliśmy umowę na dostarczenie linii do kontroli szczelności i inspekcji optycznej opakowań bezpośrednich, która pozwoli na przyspieszenie procesów kontroli jakości produktów gotowych i umożliwi realizację usług kontroli jakości w znacznie większym wolumenie niż dotychczas” – dodaje Krzysztof Kaczmarczyk.

22 maja 2023 roku Spółka zawarła aneks do umowy z 2021 roku na dostawę bioreaktorów do istniejącego zakładu Mabion I ze spółką Adolf Kühner AG ze Szwajcarii. Pierwotnie umowa dotyczyła zakupu czterech bioreaktorów w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy wraz z usługami dodatkowymi. W wyniku zawarcia aneksu, szwajcarski partner dostarczy w trzecim kwartale 2023 roku do Mabion dwa nowoczesne bioreaktory w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy, wartość netto umowy wyniosła 1,8 mln EUR. Aneks związany jest z realizacją Strategii i zaplanowaną dywersyfikacją technologiczną.

11 lipca 2023 roku Mabion zawarł umowę ze spółką z grupy Cytiva (Global Life Sciences Solutions Polands Sp. z o.o.) na zakup zestawu bioreaktorów Xcellerex XDR w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, wartość netto umowy wyniosła 3,2 mln EUR. Dostawca wyprodukuje i zainstaluje w Mabion I na przestrzeni trzeciego i czwartego kwartału br. zestaw bioreaktorów, obejmujący 7 urządzeń o łącznej pojemności 4.510 litrów, z czego dwa największe bioreaktory mają pojemność po 2.000 litrów każdy.

W wyniku zawartych aneksów i umów, do końca roku Mabion będzie dysponować czterema nowoczesnymi bioreaktorami w skali komercyjnej: dwoma bioreaktorami orbital shaking oraz dwoma bioreaktorami w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, dotychczas niewykorzystywanych przez Mabion, jak również szeregiem bioreaktorów do procesów w skalach technicznych i klinicznych. Łączna objętość bioreaktorów w Spółce przeznaczonych do realizacji procesów w standardzie GMP w różnych skalach przekroczy 10.000 litrów.

„Finansowanie modernizacji zakładu jest zapewnione dzięki posiadanym i możliwym do uzyskania z realizacji kontraktu z Novavax środkom pieniężnym oraz zawartemu z EBOR kredytowi na kwotę 15 mln USD, który niebawem powinien być uruchomiony. Harmonogram modernizacji i związany z nią przejściowy przestój w możliwości świadczenia usługi produkcji jest uzgodniony z Novavax i nie wyklucza rozpoznawania przychodów z rozliczenia kontraktu. Modernizacja wpłynie jednak na zróżnicowany poziom generowanych przepływów operacyjnych w drugiej połowie tego roku. Spodziewamy się, że tegoroczne nakłady na CAPEX wyniosą około 60 mln PLN, zgodnie z opublikowanymi przez nas założeniami przy ogłaszaniu Strategii na lata 2023-2027” – komentuje Grzegorz Grabowicz.

Ponadto w 2Q 2023 roku Mabion zakończył transfer technologii i z sukcesem ukończył wytwarzanie serii walidacyjnych na drugi produkt wytwarzany kontraktowo – antygen szczepionki na COVID-19 w wariancie Omicron. Obecnie Spółka uczestniczy w pracach Novavax w zakresie wariantu Kraken (podwariant Omicron), dla którego zrealizowano już udaną produkcję serii technicznej.

„Sprawnie realizujemy kolejne procesy transferu technologii, skutecznie wykorzystując wypracowane i stale rozwijane przez ostatnie lata kompetencje. Dywersyfikacja technologiczna naszego zakładu pozwoli nam z kolei wykorzystywać zalety dwóch zupełnie różnych technologii, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych potencjalnych klientów i świadczyć najwyższej jakości usługi w zakresie kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków biologicznych” – mówi dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Operacyjnych i Naukowych.

6 września 2023 roku Mabion zawarł umowę z Bonfiglioli Engineering srl z siedzibą we Włoszech, której przedmiotem jest wyprodukowanie i dostawa linii do kontroli szczelności i inspekcji optycznej opakowań bezpośrednich, wraz z powiązaną dokumentacją i usługami. W ramach umowy w siedzibie Spółki dostarczone i zainstalowane będzie urządzenie do automatycznej kontroli szczelności pierwszorzędowych opakowań farmaceutycznych, fiolek zawierających gotowy, sterylny produkt leczniczy oraz kontroli optycznej napełnionych opakowań i produktu wewnątrz opakowania. Urządzenie cechuje się najnowocześniejszym systemem pomiarowym i kontrolnym, a jego konstrukcja jest zgodna z wymogami GMP. Dostawa urządzenia zaplanowana jest na trzeci kwartał 2024 roku, po czym nastąpi jego montaż, instalacja i rozruch. Linia będzie wykorzystywana na etapie fill&finish, umożliwiając znaczące zwiększenie wolumenu badanych produktów, jednocześnie istotnie skracając procesy kontroli jakości i umożliwiając obsługę większej ilości projektów. Wartość netto umowy wyniosła około 3,7 mln PLN. Inwestycja pozwoli na przyspieszenie procesów kontroli jakości produktów gotowych i umożliwi realizację usług kontroli jakości produktów gotowych w znacznie większym wolumenie niż dotychczas, co jest zgodne z realizacją Strategii Mabion na lata 2023-2027.

Postępujący wzrost aktywności business development

Mabion kontynuuje działania nakierowane na wsparcie procesów sprzedażowych poprzez m.in. rozwój struktur business development – w 1H 2023 liczebność zespołu rozwoju biznesu uległa podwojeniu i wynosi obecnie 6 osób. Ponadto Mabion jest na finalnym etapie procesu rekrutacji na stanowisko Business Development Director w USA, który będzie wspierać działania sprzedażowe Spółki na rynku Ameryki Północnej. Wyłonienie i zatrudnienie kandydata jest przewidywane do końca 2023 roku. Osoba z wysokimi kwalifikacjami i międzynarodową siecią kontaktów, a także potwierdzonym track-record pozyskanych klientów, stanowić będzie istotny element budowania pozycji Mabion na arenie międzynarodowej jako rozpoznawalnego podmiotu na rynku CDMO.

Spółka intensyfikuje również swoją obecność na najważniejszych targach i konferencjach branżowych na świecie, biorąc udział w takich wydarzeniach jak m.in. BIO International Convention w Bostonie w czerwcu br. Obecnie Mabion przygotowuje się do udziału w targach CPHI w Barcelonie 24-26 października, gdzie będzie prezentował szeroką ofertę CDMO na własnym stoisku.

„Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu budowy struktur business development na kluczowym rynku Ameryki Północnej. Nie będziemy otwierać tam dedykowanego biura, natomiast jesteśmy na finalnym etapie wyłaniania wysokiej klasy eksperta, który jako Business Development Director istotnie wesprze nasze działania nakierowane na dywersyfikację biznesową i pozyskanie kolejnych klientów. Równolegle do tych działań kontynuujemy rozmowy z potencjalnymi odbiorcami naszych usług, z którymi nawiązaliśmy relacje m.in. dzięki obecności na konferencji DCAT w Nowym Jorku w marcu br. czy konferencji BIO International Convention w Bostonie w czerwcu, gdzie odbyliśmy około 100 spotkań biznesowych. Widzimy realne korzyści ze zwiększonej aktywności na tych najważniejszych globalnie wydarzeniach w naszej branży, a referencja w postaci współpracy z takim partnerem jak Novavax istotnie ułatwia prowadzone rozmowy. Pozostajemy silnie zmotywowani do przekucia naszych działań w nowe kontrakty i docelowo dywersyfikacji strumienia naszych przychodów” – komentuje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

Tabela 1. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu kwartalnym

Dane w mln PLN 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 22 2Q 22 3Q 22 4Q 22 1Q 23 2Q 23 Przychody razem (w tym) – 1,6 – 55,3 38,6 43,9 38,5 42,9 39,5 36,0 Przychody ze sprzedaży – – – 18,2 22,3 17,5 14,1 36,7 38,2 34,3 Przychody z tytułu leasingu – – – 1,3 1,8 1,4 1,3 1,1 1,2 1,1 Przychody z zakupu materiałów – – – 14,9 14,5 25,0 23,1 5,1 0,2 0,6 Przychody z tytułu bezzwrotnych zaliczek* – – – 20,8 – – – – – – Przychody z tytułu usług R&D – 1,6 – – – – – – – – Koszt własny sprzedaży i zakupionych materiałów – – – -21,0 -21,8 -33,3 -29,9 -13,0 -9,1 -8,6 Zysk brutto na sprzedaży – 1,6 – 34,3 16,8 10,7 8,6 29,9 30,5 27,4 Marża brutto ze sprzedaży bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a 69,1% 69,7% 56,2% 55,7% 79,2% 77,5% 77,5% Marża brutto na sprzedaży n/a 100% n/a 39,1% 43,5% 24,3% 22,3% 69,7% 77,0% 76,1% Koszty R&D i ogólnego zarządu -13,8 -6,6 -16,4 -6,9 -9,7 -8,0 -14,3 -11,8 -12,5 -10,2 EBITDA (11,9) (2,3) (14,2) 27,4 9,6 5,6 (4,4) 26,4 19,8 19,2 Marża EBITDA bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a 33,8% 39,9% 29,6% n/a 69,7% 50,4% 54,2% Marża EBITDA n/a n/a n/a 19,2% 24,9% 12,8% n/a 61,4% 50,1% 53,3% Amortyzacja 2,2 2,1 2,1 2,4 2,5 2,5 2,0 1,9 1,8 1,7 EBIT (14,1) (4,4) (16,3) 25,0 7,1 3,1 (6,4) 24,5 18,0 17,5 Marża EBIT bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a 21,5% 29,4% 16,3% n/a 64,7% 45,9% 49,4% Marża EBIT n/a n/a n/a 12,2% 18,4% 7,0% n/a 56,9% 45,6% 48,5% Zysk/strata brutto (17,1) (2,5) (15,6) 24,9 7,4 5,1 (5,1) 14,5 16,5 15,2 Podatek dochodowy – – – (12,2) – – – (1,2) – – Zysk/strata netto (17,1) (2,5) (15,6) 37,1 7,4 5,1 (5,1) 15,7 16,5 15,2

*W 4Q’21 zdarzenie jednorazowe w postaci rozpoznania przychodów z tytułu bezzwrotnej zaliczki dotyczącej MabionCD20

Tabela 2. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu półrocznym