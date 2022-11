MANGOPAY i Nethone łączą siły, żeby walczyć z oszustami w ecommerce. Dostali na to 350 mln zł

Dołączenie Nethone do Grupy MANGOPAY jest kolejnym krokiem zapoczątkowanej w pierwszej połowie 2022 strategii inwestycyjnej Advent International, która ma na celu stworzenie globalnego lidera technologicznego w zakresie infrastruktury płatniczej i uwierzytelnieniowej dla marketplaceów.

Dysponująca kapitałem na rozwój w wysokości 75 mln EUR (ponad 350 mln PLN) Grupa stawia przed sobą ambitne cele wzrostu komercyjnego. Część środków przeznaczy na innowacje, w tym te realizowane w ramach planowanego hubu technologicznego nad Wisłą.

Nethone zachowując autonomię pod względem marki i operacji, będzie kontynuował dynamiczną ekspansję swojej oferty produktowej zgodnie z dotychczas realizowaną samodzielną strategią wzrostu. Firma będzie współpracowała ze sklepami internetowymi oraz instytucjami finansowymi na kilkunastu rynkach.

Synergia Nethone i MANGOPAY pozwoliła przygotować nowa ofertę dla marketplace’ów. Ponad 2500 obecnych oraz tysiące nowych biznesów online będzie mogło skorzystać z unikalnych funkcjonalności wykrywania i przeciwdziałania kompleksowym oszustwom. Pozwoli to skuteczniej ograniczać straty finansowe, jak również zwiększać konwersję oraz umożliwiać lepsze doświadczenie użytkownika dla coraz bardziej wymagających konsumentów.

Hubert Rachwalski von Rejchwald, Prezes Zarządu Nethone, dołącza do Zarządu [Executive Committee] Grupy MANGOPAY, który w ostatnich miesiącach został wzmocniony przez światowej klasy managerów, wcześniej związanych z takimi firmami technologicznymi jak Amazon, American Express, Paypal, eBay, PokerStars oraz Bumble.

Stawiając strategiczny krok w stronę realizacji wizji bezpieczniejszego i pozbawionego zbędnej frykcji internetu warszawska firma technologiczna Nethone połączyła siły z Grupą MANGOPAY, dostawcą infrastruktury płatniczej dla platform handlowych. Dzięki temu zespoły wspólnie rozszerzą ofertę infrastruktury produktowej o unikalną technologię profilowania sesji użytkowników oraz napędzany AI silnik decyzyjny, aby precyzyjniej przeciwdziałać fraudom i wyłudzeniom.

Internetowe platformy handlowe, jako zewnętrzni pośrednicy w transakcjach między sprzedawcami a kupującymi, są wyjątkowo narażone na oszustwa. Aby lepiej zrozumieć skalę problemu, należy wspomnieć, że aż dwie trzecie globalnej liczby transakcji e-commerce jest realizowana za pośrednictwem marketplace’ów. Aby efektywniej wykrywać zagrożenia i zapobiegać im w czasie rzeczywistym, jak również przewidywać przyszłe wzorce dynamicznie modyfikowanych działań oszustów, platformy handlowe potrzebują specjalistycznych zabezpieczeń bazujących na dużej ilości danych i sztucznej inteligencji. MANGOPAY i Nethone zaoferują pierwsze na rynku rozwiązanie tej klasy, skrojone na miarę specyficznych potrzeb platform handlowych. Co ważne, na wdrożonych funkcjonalnościach skorzystają również podmioty niedziałające w tym modelu. Nethone będzie bowiem kontynuować dotychczasową działalność bezpośrednią skierowaną dla klientów finansowych, sklepów internetowych i innych podmiotów zmagających się z zaawansowanym technologicznie fraudem.

Zmiana zagrożeń w trafne i opłacalne decyzje biznesowe

Zestaw rozwiązań technologicznych Nethone opiera się na napędzanym uczeniem maszynowym silniku decyzyjnym, który umożliwia biznesom internetowym automatyczne podejmowanie świadomych decyzji i pomaga zabezpieczać każdy aspekt w podróży użytkownika — od wejścia na stronę lub do aplikacji, przez sekwencję zachowań, aż po płatność za towar lub zgłoszenie reklamacji. Decyzje są podejmowane na podstawie niskopoziomowych danych dotyczących sprzętu, oprogramowania, połączenia sieciowego, a także głębokiego zrozumienia zachowania użytkownika (biometria behawioralna) w interakcji z witryną/aplikacją. Dzięki analizie szerokiej gamy atrybutów w szczególności w przypadku urządzeń mobilnych rozwiązanie skutecznie identyfikuje niechciane przypadki. Na podstawie udostępnionych rezultatów implementacji technologii Nethone, rozwiązanie:

umożliwia platformom bezpiecznie działanie, zapobiegając ponad 95% przejęć kont (ATO), zmniejszając liczbę fałszywych kont, redukując wskaźniki oszustw, obciążeń zwrotnych (tzw. chargebacków) i nieautoryzowanych transakcji;

wspiera rozwój biznesu, uwalniając potencjał sprzedaży, zwiększając współczynniki konwersji o ponad 26%, jednocześnie zmniejszając liczbę fałszywych odrzuceń z powodu podejrzenia oszustwa;

pomaga budować wydajną pod względem operacyjnym i skalowalną platformę, redukując ręcznie weryfikowany ruch o 60% dzięki automatyzacji i lepszej precyzji klasyfikacji zagrożeń.

Zasilona kapitałem w wysokości 75 mln EUR (ponad 350 mln PLN) Grupa, stawia przed sobą ambitne cele komercyjne. Środki zostaną także przeznaczone na innowacje, w tym także na stworzenie hubu technologicznego nad Wisłą. Celem Nethone jest dalsze rozwijanie autorskiej technologii profilowania Know Your User (KYU) oraz oferowanie jej coraz szerszej grupie klientów. Zaawansowane rozwiązania będą zapobiegać oszustwom i nadużyciom polityk promocyjnych i sprzedażowych (policy abuse), jednocześnie optymalizując zarządzanie silnym uwierzytelnianiem użytkownika (SCA) i weryfikację tożsamości dla płatności i transakcji online.

Romain Mazeries, CEO MANGOPAY, komentuje: „Każda platforma musi mieć dogłębną wiedzę na temat swoich użytkowników w czasie rzeczywistym wzdłuż całej ścieżki klienta, aby skutecznie przeciwdziałać nadużyciom. Cieszymy się, że możemy powitać Nethone w Grupie i zaoferować zestaw zabezpieczeń przed oszustwami jako rozszerzenie naszej zyskującej na popularności infrastruktury płatniczej dla marketplace’ów. To kluczowy krok w naszej misji dostarczania platformom handlowym najlepszego rozwiązania zapewniającego im sukces komercyjny”.

„Pozyskanie Advent International jako naszego nowego inwestora większościowego oraz dołączenie do rodziny MANGOPAY to olbrzymi kamień milowy na naszej ścieżce wzrostu, który umożliwi nam wkroczenie na wcześniej nieosiągalną trajektorię innowacji. To zasługa całego zespołu i z energią zabieramy się do pracy” — podkreśla Hubert Rachwalski von Rejchwald, Prezes Zarządu i współzałożyciel Nethone. „Oprócz przyspieszenia własnej, dynamicznej ekspansji, Nethone zgodnie z założoną strategią, będzie pracować nad ogromnym potencjałem zidentyfikowanym wśród ponad 2500 istniejących klientów MANGOPAY. Wspólnie wykorzystamy naszą unikalną technologię Know Your User, udoskonalimy ją, aby oferować najlepsze na rynku rozwiązanie dostosowane dla internetowych platform handlowych”.