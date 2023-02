Michał Białas w zarządzie 7R

7R, deweloper specjalizujący się w budowaniu wysokiej jakości magazynów powołał Michała Białasa na członka zarządu. Michał Białas będzie kontynuował rozwój firmy, rozbudowę portfela nieruchomości oraz wspierał leasing.

Michał Białas posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej oraz sektorze nieruchomości komercyjnych. Do zespołu 7R dołączył jesienią ubiegłego roku, obejmując wówczas stanowisko Head of Business Development. Jako nowy członek zarządu w 7R objął jednocześnie funkcję Chief Business Development Officer. Zarządza zespołami Development, Project Management oraz Leasing oraz odpowiada za rozwój nowych projektów.

– Michał to dynamiczny, kreatywny lider, a jednocześnie gracz zespołowy potrafiący świetnie zarządzać, motywować i negocjować. Posiada olbrzymią wiedzę ze świata finansów i nieruchomości. Jesteśmy dumni, że 7R przyciąga najlepszych specjalistów, którzy chcą rozwijać się wraz z naszą firmą – mówi Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu firmy 7R.

– 7R to silna marka o ugruntowanej pozycji na rynku. Jesteśmy zgranym zespołem profesjonalistów, którzy są w stanie dostarczyć partnerom najwyższej jakości rozwiązania. 7R realizuje magazyny spełniające najbardziej wygórowane wymagania zarówno najemców, jak i funduszy inwestycyjnych – podkreśla Michał Białas.

Przed transferem do 7R Michał Białas przez 5 lat związany był z Grupą Accolade, gdzie zarządzając polskim oddziałem przyczynił się do dziesięciokrotnego wzrostu portfela. Był również członkiem Board of Directors funduszu Accolade, a wcześniej, przez wiele lat pracował w banku Santander, m.in. na stanowisku dyrektora ds. klientów korporacyjnych.

Prezesem zarządu i założycielem 7R jest Tomasz Lubowiecki. Poza Michałem Białasem w zarządzie są jeszcze: Ryszard Gretkowski, wiceprezes zarządu; Christopher Zeuner członek zarządu i Chief Investment Officer oraz Tomasz Mika, członek zarządu i Chief Financial Officer.

7R koncentruje się obecnie na innowacyjnych rozwiązaniach pozwalających na budowanie przyjaznych środowisku magazynów. Jest to zgodne z polityką ESG dewelopera zintegrowaną z jego modelem biznesowym. W 2023 i kolejnych latach coraz większe znaczenie będą zyskiwać projekty, które zaoferują realne oszczędności na zużyciu energii i jedocześnie pozwolą ich użytkownikom na znaczne zmniejszenie śladu węglowego. 7R jest już w zaawansowanej fazie opracowywania modelowego budynku, który spełni te wymogi.