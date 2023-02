Microsoft inwestuje w OpenAI. Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na surfowanie po Internecie i biznes online?

Twórcy Windowsa mają w planach zainwestować w technologię OpenAI aż 10 miliardów dolarów. A to wszystko między innymi po to, by wykorzystać sztuczną inteligencję do ulepszenia swoich usług. Jakie skutki może mieć taka decyzja i jak wpłynie na naszą codzienność w sieci?

Po co Windowsowi ChatGPT?

Niedawno świat obiegła informacja o włączeniu technologii sztucznej inteligencji z OpenAI (która stoi za ChatGPT oraz Dalle-E) do narzędzi Microsoftu, w tym wyszukiwarki Bing. Prócz przeglądarki internetowej ChatGPT może być także wykorzystywany wewnątrz pakietu Office np. do autouzupełniania treści w Wordzie, w PowerPoincie oraz Outlooku, w tym np. do tworzenia szablonów odpowiedzi na maile według wskazanego wzoru.

Jak to wpłynie na inne przeglądarki internetowe? Pojawiają się głosy, że chociaż pozycja Google aktualnie jest nie do ruszenia, to Microsoft w najbliższych latach może zmniejszyć dominację Google, który aktualnie jest liderem wśród dostępnych wyszukiwarek.

A to wcale nie jedyna zmiana, która może w związku z tym nastąpić. Inne będą dotyczyć naszego sposobu surfowania po Internecie, prowadzenia biznesu online, a także nowych możliwości zarobku, które staną się dostępne dzięki między innymi ChatGPT.

Microsoft Bing z funkcjami ChatGPT – jak może zmienić sposób, w którym surfujemy po Internecie?

Wykorzystania sztucznej inteligencji w wyszukiwarce pozwoliłoby na wyświetlenie odpowiedzi na pytanie użytkownika, w miejscu typowej listy linków, do której aktualnie jesteśmy przyzwyczajeni. Taka funkcja mogłaby być opcjonalna bądź odpowiedzi, które byłyby generowane przez AI dotyczyłyby tylko niektórych pytań, zwłaszcza gdy aktualnie ChatGPT nie zawsze generuje poprawne odpowiedzi na zadane pytania.

Jak to działa? ChatGPT nie opiera się tak naprawdę na SEO ani na optymalizacji wyszukiwarek. Tym samym nie pokieruje nas do artykułów najlepiej wypozycjonowanych. Zamiast tego bezpośrednio wyświetli odpowiedź na zadane pytanie, korzystając z potrzebnych do tego informacji, które ma wprowadzone do swojego algorytmu.

Microsoft planuje integrację ChatGPT z wyszukiwarką Bing, by formułować i zapisywać odpowiedzi na pytania, zamiast publikowania serii linków. Okazuje się, że prócz przeglądarki Bing i produktów Microsoftu pojawiają się możliwości integracji sztucznej inteligencji z grami, w których właściciel Microsoftu ma duży udział (Xbox).

Co to jest ChatGPT?

ChatGPT jest narzędziem, którego opiera się na działaniu sztucznej inteligencji. Potrafi odpowiadać użytkownikom nie tylko na krótkie pytania, ale także te bardziej złożone. Co więcej, taka odpowiedź ze strony sztucznej inteligencji może być bardzo rozbudowana, nawet na kilkanaście tysięcy znaków, gdy pojawi się taka potrzeba.

ChatGPT świetnie naśladuje treści przygotowane przez ludzi, dzięki wykorzystaniu myślenia maszynowego, czyli przekazaniu komputerowi dużej ilości danych, z których uczyć się poprzez rozpoznawanie wzorców i tworzenie reguł. Narzędzie to jest wyposażone w rozbudowaną wiedzę, którą można wykorzystać na wiele sposobów, w tym do tworzenia tekstu przez AI, rozpoznawania obrazów, czy analizę wielu danych.

Mnogość niesamowitych możliwości

To jednak nie wszystko! Narzędzie ChatGPT można wykorzystać do wielu innych zadań, nawet tych, do których nie zostało ono zaprojektowane. Dla przykładu Uniwersytet Stanforda tłumaczył treści z języka angielskiego na francuski przy użyciu ChatGPT3, choć tłumaczenia nie są przeznaczeniem tego narzędzia. Co jeszcze? Za pomocą AI możesz wygenerować konkretną treść na podstawie określonych wytycznych, co pozwoli Ci analizować i porządkować wiele skomplikowanych danych. A to dopiero początek możliwości!

AI a e-commerce

ChatGPT sprawdzi się także w e-commerce, co szybko docenią właściciele wielu biznesów. Za pomocą AI można tworzyć różne treści, począwszy od rozprawek (nie bez powodu AI pokochali także uczniowie i studenci), poprzez artykuły blogowe, a skończywszy na odpowiedziach na pytania zadane przez użytkowników.

ChatGPT może być również wsparciem marketingu internetowego, w tym pozycjonowaniu czy Google Ads. W wielu przypadkach skorzystanie z AI to oszczędność czasu i zwiększenie wydajności w działaniach online.

Obsługa klienta

ChatGPT to prawdziwy game changer także w obsłudze klienta! Pozwala on na zautomatyzowaną obsługę, poprzez odpowiedzi na pytania klienta, wskazywanie produktów, które byłyby dla niego idealne, a także wsparcie działu call center bądź helpdesk w tych łatwiejszych do rozwiązania problemach. Co istotne, ChatGTP komunikuje się w wielu językach, a także w formie głosowej.

SEO

Tutaj AI daje spore pole do popisu. ChatGPT może być wsparciem przy analizie słów kluczowych (np. wygeneruje listę najlepszych fraz dla danej branży), optymalizacji treści na stronie, czy optymalizacji technicznej w SEO. To wszystko sprawi, że proces pozycjonowania przebiegnie szybciej i nie będzie wymagał aż tyle czasu na analizę danych i samodzielne wyszukiwanie fraz kluczowych, bądź optymalizację tekstów na stronie WWW.

Content

Tworzenie treści z ChatGPT także staje się znacznie prostsze i szybsze. Wykorzystując AI możesz nie tylko stworzyć teksty, ale co istotniejsze poprawić te gotowe np. zamieniając nagłówki na bardziej chwytliwe bądź wygenerować listę tematów, o których jeszcze możesz napisać i które będą cieszyły się sporym zaangażowaniem. Tym samym ChatGPT może stać się świetnym wsparciem dla twórczej pracy przy tworzeniu skutecznych treści czy to na stronę WWW, sklepu i wszędzie tam, gdzie tylko tego potrzebujesz.

Do czego jeszcze można wykorzystać AI?

Już teraz sztuczna inteligencja z powodzeniem wykorzystywana jest w wielu branżach. Od obsługi klienta, poprzez tworzenie treści marketingowych, a skończywszy na IT.

Marketing – czyli tworzenie treści, w tym pod SEO, do reklam, na Facebooka, Instagrama, a także asystentów (chatbotów) do obsługi klienta.

– czyli tworzenie treści, w tym pod SEO, do reklam, na Facebooka, Instagrama, a także asystentów (chatbotów) do obsługi klienta. IT – wsparcie przy tworzeniu kodu, jego pisanie, a także weryfikowanie.

– wsparcie przy tworzeniu kodu, jego pisanie, a także weryfikowanie. Tworzenie raportów – AI może analizować jednocześnie ogrom dostępnych danych i wyciągać z nich niezbędne elementy, których potrzebujesz.

– AI może analizować jednocześnie ogrom dostępnych danych i wyciągać z nich niezbędne elementy, których potrzebujesz. Odkrycia naukowe – sztuczna inteligencja może być wsparciem odkryć naukowych, dzięki analizie danych oraz odkrywaniu zależności między poszczególnymi elementami.

A to tylko początek możliwości, bo tak naprawdę w użyciu AI i następnych jego zastosowaniach ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia.

Co jeszcze może zmienić Internet w przyszłości?

Już teraz korzystamy z możliwości, które powoli zmieniają to, jak wyglądają nasze biznesy i czas spędzony w sieci. Począwszy od VR i AR (rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej), a także IoT (Internet rzecz) polegającym na łączeniu się urządzeń oraz gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wymianie danych za wykorzystaniem sieci komputerowej czy instalacji elektrycznej.

VR i AR wykorzystywane jest już biznesie, w tym do kampanii marketingowych takich gigantów jak Ray-Ban, czy Ikea. Warto przy okazji wspomnieć, że Facebook pracuje nad metawersum, czyli przeniesienia aktualnej rzeczywistości do sieci. Metawersum jest określane jako kolejny etap ewolucji Internetu, który zdecydowanie zmieni sposób naszego życia, a nie tylko to, jak będziemy korzystać z sieci.

Także IoT jest ciągle w naszym użyciu i rozwija się z każdym rokiem. To, że wiele sprzętów domowych działa w ramach smart home i łączy się bez naszej ingerencji, sprawia, że życie staje w wielu kwestiach zdecydowanie łatwiejsze. Dotyczy to także urządzeń zdrowotnych i fitness, w tym smartwatchów czy opasek treningowych, a nawet w projektach i wdrażaniu rozwiązań inteligentnych miast.

Twoja firma za pan brat z AI

Choć części z nas sztuczna inteligencja bardziej kojarzy się z filmami science-fiction o odległej przyszłości, to tak naprawdę z jej dobrodziejstw korzystamy już od dłuższego czasu. I warto już teraz pomyśleć, jak ją wykorzystać z powodzeniem w swoim biznesie. To pomysł, dzięki któremu możemy wesprzeć jego rozwój, a także zadbać w kompleksowy sposób o klientów.

W 2022 roku firma technologiczna Soffos zleciła przeprowadzenie niezależnej ankiety dotyczącej sztucznej inteligencji, wśród ponad 300 decydentów brytyjskich firm. Okazało się, że 32% ankietowanych firm wykorzystuje już sztuczną inteligencję w swojej działalności, 12% chce ją wdrożyć w najbliższych 12 miesiącach, a 14% po tym okresie.

Sztuczna inteligencja zatem to nie przyszłość, ale teraźniejszość i – co więcej – taka, która jest już na wyciągnięcie ręki. Pozostaje się tylko zastanowić, do czego warto ją wykorzystać w swojej firmie i zacząć wdrażać.

Autor: Ola Gościniak – Jestem Interaktywna www.olagosciniak.pl

