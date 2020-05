Międzynarodowa firma z obszaru digitalizacji wchodzi na polski rynek

Na polski rynek wchodzi międzynarodowa firma, która dotychczas posiadała główne ośrodki m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Chile czy Brazylii. TCG Process to przedsiębiorstwo, które dostarcza jedno z wiodących narzędzi służących do cyfrowego pozyskiwania danych biznesowych niezależnie od ich formatu czy źródła pochodzenia.

Firma została założona w Szwajcarii w 2006 roku i od tego czasu sukcesywnie rozwija swoją działalność na kolejnych rynkach. Ponad 300 wdrożeń na całym świecie oraz stałe biura na 3 kontynentach czynią z przedsiębiorstwa globalnego gracza. TCG Process wybrało polski rynek ze względu na duże możliwości rozwoju, innowacyjność i dynamiczną gospodarkę, otwartą na nowe rozwiązania.

Zawsze przed wejściem na konkretny rynek dokonujemy researchu i sprawdzamy, jak pojemna jest gospodarka. W Polsce swoje siedziby mają największe firmy z sektora BPO, które potrzebują wsparcia z zakresu digitalizacji dokumentów czy prowadzenia cyfrowych kancelarii. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie, z szybkim tempem wzrostu PKB. Prognozy wzrostu dla polskiej gospodarki są bardzo dobre. Doceniamy również wykwalifikowaną kadrę. Wejście na polski rynek to kolejny krok w rozwoju naszej firmy. – mówi Arnold Von Buren, CEO i założyciel TCG Process.

Firma wprowadziła na rynek platformę DocProStar®, służącą do przetwarzania dokumentów, niezależnie od ich formatu lub źródła pochodzenia. Za działania biznesowe w Polsce odpowiedzialny będzie Menadżer Generalny Przemysław Kędzior, które zdobywał doświadczenie w firmach takich, jak Pekao, Bank Pocztowy czy Iron Mountain Polska, gdzie budował i zarządzał zespołami odpowiedzialnymi za rozwój biznesu oraz relacje z klientami B2B.

Wprowadzamy na polski rynek autorską platformę, która jest kulminacją trwających ponad dekadę wysiłków mających na celu stworzenie najbardziej elastycznego, skalowalnego produktu klasy input management. System jest w pełni przygotowany do pracy w chmurze bądź w ramach lokalnej infrastruktury IT. Jego funkcjonalności zapewniają niespotykaną gdzie indziej elastyczność w projektowaniu, przebiegu oraz monitorowaniu procesów. Został od początku zaprojektowany z myślą o stawieniu czoła wysokim wymaganiom działów IT naszych klientów – mówi Przemysław Kędzior.

Platforma przetwarza rocznie wolumen kilkuset milionów stron. Wykorzystane w niej zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i niezwykle rozbudowanych algorytmach pozwalają na kompleksowe zarządzanie całym spectrum informacji. Wysoki stopień automatyzacji procesów, jaki gwarantuje DocProStar®, odciąża pracowników od żmudnej, ręcznej pracy na zasobach informacji, pozwalając im skoncentrować się na kluczowych ze strategicznego punktu widzenia zadaniach.

Wśród firm korzystających z platformy DocProStar® znajdują się największe, globalne instytucje z takich branż jak finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja czy przemysł. Rozwiązania TCG Process wykorzystywane są także w branży ochrony zdrowia, jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach edukacyjnych, w tym przez Uniwersytet w Zurychu. Firma współpracuje również z Księstwem Lichtenstein.