Mocna końcówka roku dla funduszy obligacji korporacyjnych

Grudzień był drugim najmocniejszym miesiącem pod kątem wpłat netto inwestorów do funduszy obligacji korporacyjnych w 2023 r., które wyniosły 376 mln zł. Lepszym miesiącem był jedynie wrzesień, podczas którego do tej klasy aktywów wpłacono netto 411 mln zł. Tym samym grudzień był siódmym miesiącem z rzędu z przewagą napływów netto, a w sumie w tym czasie wyniosły one ponad 2 mld zł.

Dane te nie dziwią w obliczu dwóch faktów. Po pierwsze, ogólnie mocne napływy do funduszy dłużnych w tym okresie, średnio miesięcznie wynosiły one właśnie ponad 2 mld zł. A czynnikiem równie istotnym (o ile nie istotniejszym) są mocne wyniki funduszy obligacji korporacyjnych. Tylko w ostatnim miesiącu zarobiły one średnio 1,40 proc., a ich średnia stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy to 11,50 proc. Po drugie, wysokie napływy netto połączone z dodatnimi stopami zwrotu sprawiły, że aktywa funduszy obligacji korporacyjnych wzrosły do 10,77 mld zł. Oznacza to wzrost o 5,1 proc. m/m.

Atrakcyjne stopy zwrotu, brak materializacji ryzyka kredytowego, zadowalająca płynność, spora liczba emisji publicznych zwiększająca świadomość i obecność „rynkową” to podstawowe czynniki przemawiające za tą klasą aktywów. Rok 2024 również zapowiada się optymistycznie.

Szymon Gil, Makler Michael / Ström Dom Maklerski