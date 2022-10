Moonlit zapowiedział nową grę

Moonlit, krakowskie studio specjalizujące się w tworzeniu gier hobbystycznych, ogłosiło nowy projekt. Gra o tytule Sector Sweep będzie roguelike shooterem z kamerą top-down, utrzymaną w popularnym klimacie science-fiction. Developer zapowiedział premierę na komputery osobiste w formule wczesnego dostępu na koniec bieżącego miesiąca.

Celem gry jest oczyszczanie kolejnych planet z hord przeciwników, takich jak: roboty, bandyci, czy kosmici i przejście do kolejnego poziomu. W trakcie rozgrywki gracz zdobywa kolejne poziomy i punkty, które może później przeznaczyć na kupno nowych umiejętności czy wyposażenia. Odbiorca na premierę dostaje do dyspozycji czterech grywalnych bohaterów posiadających specjalne umiejętności i dedykowane uzbrojenie, co nadaje rozgrywce unikatowości. W Sector Sweep będzie można grać od 1 do 4 osób dzięki funkcji Steam Remote Play.

Premiera tytułu zaplanowana jest na przełom października i listopada 2022 roku. Dokładna data premiery zostanie ujawniona na Karcie Steam, po akceptacji przez platformę. Gra początkowo zostanie wydana w formule Early Access i dalej rozwijana. Sector Sweep w dniu premiery będzie kosztować 2.99$.

– Sector Sweep to gra z budzącego duże zainteresowanie i popularnego gatunku roguelike. Dzięki zastosowaniu w niej naszej autorskiej technologii Angular Light będzie wyróżniać się na tle już dostępnych tytułów. Postawiliśmy również na klimat science-fiction, produkcja jest niesamowicie wciągająca, a jej cena dobrze wyważona – wylicza Maciej Kowalówka, wiceprezes Moonlit – Liczymy się ze zdaniem graczy więc formula wczesnego dostępu jest tu kluczowa. Wsłuchiwanie się w potrzeby odbiorców i możliwość komunikacji z nimi jest dla nas celem tak samo istotnym jak robienie dobrych gier – dodaje.

Najnowsza gra studia Moonlit to pierwszy tytuł który będzie wykorzystywał autorską technologię: Angular Light. Jest to system oświetlenia dedykowany dla dwuwymiarowych gier, który powstał w ramach dofinansowania NCBiR. Umożliwia wygenerowanie dowolnego kształtu światła, jego kierunku, czy rozproszenia, a także tworzenie efektów cząsteczkowych.