JRH wspiera Honey Payment w wejściu na giełdę

Wyceniany na 400 mln zł Honey Payment, polski fintech, który stworzył multiaplikację do zarządzania finansami DotBee, zawarł z JR HOLDING ASI S.A. umowę inwestycyjną, w której strony określiły warunki na jakich Honey Payment obejmie akcje nowej emisji Maximus S.A. Honey Payment, poprzez wniesienie udziałów posiadanych przez dotychczasowych wspólników opłaci akcje nowej emisji Maximus S.A. i zostanie większościowym akcjonariuszem Spółki.

– Dzięki zawartej umowie już niedługo Honey Payment wejdzie na rynek akcji New Connect. Jest to dla nas niezwykle ważna chwila, na którą pracowaliśmy od początku założenia naszej firmy. Zwiększy to naszą rozpoznawalność i ułatwi konkurowanie na globalnym rynku o miano najlepszej multiaplikacji finansowej ułatwiającej życie. Dzięki uproszczeniu operacji płatniczych oraz skupieniu uwagi na kliencie już dzisiaj posiadamy ponad pół miliona użytkowników w samej Polsce. Również system LoanBy.link jak i marketplace usług Mambon mają ugruntowaną pozycję na rynku z wciąż dużą perspektywą wzrostów. Teraz model, który sprawdził się nad Wisłą, zamierzamy przenieść na kolejne rynki. Naszym celem jest skalowanie – powiedział Grzegorz Szulik, Prezes Zarządu i założyciel Honey Payment.

Celem przygotowania do realizacji umowy, Maximus S.A. zobowiązany jest do dokonania podziału akcji poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 1,00 zł do 0,10 zł. Następnie, w terminie 2 miesięcy od spełnienia się warunków związanych z przygotowaniem Honey Payment do transakcji, Maximus S.A. przeprowadzi walne zgromadzenie, na którym zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie emisji nowej serii akcji z wyłączeniem prawa poboru skierowanej do obecnych właścicieli Honey Payment. Nowa emisja ma stanowić szacunkowo 89% akcji Maximus S.A., przy założeniu wartości właściciela aplikacji szacowanej pomiędzy 300 a 400 mln zł.

­- Wycena Honey Payment na poziomie około 400 mln zł jest naszym zdaniem jak najbardziej zasadna. Ostatnią rundę finansowania przeprowadzoną kilka miesięcy temu, a w której zebraliśmy 11 mln zł, mieliśmy właśnie przy takiej wycenie, a od tego czasu liczba naszych klientów wzrosła z około 300 tys. do ponad pół miliona. Dla porównania mogę tylko dodać, że przy naszym obecnym stadium rozwoju Revolut czy Klarna były już wyceniane na ponad 1 mld USD, zatem potencjał mamy ogromny. – dodał Grzegorz Szulik.

­Obecnie większościowym udziałowcem Maximus S.A. jest JR HOLDING ASI S.A., który skupia się na inwestycjach i rozwoju firm w branżach, które należą do najbardziej perspektywicznych, takich jak odnawialne źródła energii, gaming, lifestyle, sztuczna inteligencja czy biotech. Po przeprowadzeniu transakcji Honey Payment przejmie pakiet kontrolny Maximus S.A, a JR HOLDING ASI S.A. pozostanie w akcjonariacie.

– Cieszymy się z dołączenia Honey Payment do naszego portfela. Widzimy bardzo duży potencjał w tej spółce i nie możemy się doczekać dalszej współpracy. Domeną produktów Honey Payment (DotBee, Mambon i LoanByLink) jest łatwość customizacji na innych rynkach. Jest to ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Żyjemy w erze dropshippingu, gdzie platforma sprzedażowa jest ważniejsza niż sam produkt. Klient decydując się na zakup najpierw zastanawia się gdzie to kupi, a później szuka określonego produktu. DotBee to marketplace finansowy, który odpowiada na obecne rynkowe trendy i bardzo wierzymy w ten projekt – powiedział January Ciszewski, Prezes Zarządu JR HOLDING ASI S.A.