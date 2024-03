XTB ułatwia inwestowanie na rynkach zagranicznych – uruchamia wewnętrzną wymianę walut

We wtorek, 12 marca, XTB, polski fintech, umożliwił inwestorom wymianę walut pomiędzy swoimi kontami. To kolejna nowość, dzięki której inwestycje na rynkach zagranicznych staną się jeszcze atrakcyjniejsze niż miało to miejsce wcześniej.

Polscy inwestorzy na platformie XTB mogą prowadzić konta w trzech różnych walutach – polskim złotym, dolarze amerykańskim oraz euro. Konto w rodzimej walucie najlepiej sprawdza się przy lokowaniu kapitału w aktywach notowanych w złotówkach. Natomiast przy realizacji Planów Inwestycyjnych związanych z rynkami zagranicznymi warto rozważyć założenie konta w odpowiedniej walucie obcej. W tym kontekście klienci szukali możliwości efektywnego doładowywania swoich środków, aby uniknąć niepotrzebnych prowizji.

Od 12 marca, każdy użytkownik platformy inwestycyjnej XTB będzie mógł wymienić walutę pomiędzy swoimi kontami. Nowa funkcjonalność jest dostępna w Pokoju Inwestora w zakładce “Przelew wewnętrzny”. Aby dokonać przewalutowania, należy posiadać co najmniej dwa konta inwestycyjne w różnych walutach. Limit dla jednego przewalutowania wynosi 14 000 EUR. Inwestorzy, którzy mają kilka kont w tej samej walucie, będa mogli również swobodnie przesyłać środki pomiędzy nimi.

– To kolejny krok w kierunku demokratyzacji inwestowania. Naszym celem jest minimalizowanie barier inwestycyjnych dla każdego, kto chciałby inwestować swoje środki na giełdach zagranicznych. Dzięki wprowadzeniu naszej wewnętrznej wymiany walut, inwestorzy będą mogli przejść cały proces wyłącznie w XTB, bez potrzeby szukania alternatywnych opcji na rynku – mówi Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Co ważne, wymiana walut za pośrednictwem XTB może być związana jedynie z późniejszym lokowaniem środków na platformie inwestycyjnej. W przypadku naruszenia zasad, które szerzej są opisane w Regulaminie Świadczeń Usług Maklerskich, XTB może zablokować użytkownikowi możliwość skorzystania z tej usługi.

Swobodna wymiana walut pomiędzy kontami to kolejne usprawnienie usług inwestycyjnych wprowadzone przez XTB w 2024 roku. W styczniu uruchomiono możliwość automatycznego inwestowania w ramach Planów Inwestycyjnych. W kolejnych tygodniach można spodziewać się nowości, które zostały już zapowiedziane, m.in. usługi social czy inwestowania w obligacje.