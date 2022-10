Nadchodzi tsunami podwyżek cen usług cyfrowych

Trwa publikacja wyników spółek za 3. kwartał. Większość spółek z indeksu S&P500 publikuje wyniki umiarkowania wyższe od prognoz. Jednocześnie firmy starają się poprawić swoje wyniki w kolejnych kwartałach podnosząca marże i ceny swoich usług. Wzrost cen przez Apple i Google może dać początek całej serii podwyżek na rynku subskrypcji i usług cyfrowych.

Apple zapowiedziało w tym tygodniu podwyżkę ceny swoich usług. Podstawowa miesięczna subskrypcja Apple Music zdrożeje w Polsce o 2 zł do 21,99 zł (w USA podwyżka wyniesie o 1 dolara i osiągnie poziom 10,99 dolarów), a wariant rodzinny o 5 zł do 34,99 zł (w USA o 2 dolary, dając łącznie 16,99 dolarów). Odpowiednio drożeją także pakiety usług Apple One w których skład wchodzi Apple Music. Podwyżkę ceny rodzinnego pakietu YouTube Premium o 5 dolarów do 22,99 dolarów zapowiedział także Google (spółka Alphabet). Poza USA podwyżka nastąpiła także na innych rynkach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Japonii. Ogłoszenie podwyżki jednocześnie przez Apple i Google może być sygnałem także dla innych dostawców usług, że przyszedł czas by dokonać podniesienia cen. Wiele usług cyfrowych na rynku utrzymuje swoje ceny mimo wysokiej inflacji, która w USA wyniosła we wrześniu 8,4 proc. r/r, w Unii Europejskiej 10,9 proc., a w Polsce aż 17,2 proc. Wkrótce może nas czekać cały festiwal podwyżek cen usług cyfrowych.

Istotnym trendem, który obserwujemy jest znacząco wyższe podnoszenie cen tzw. „subskrypcji rodzinnych” czyli takich które łatwo można współdzielić, często niezgodnie z regulaminem usługi. Dostawcy słusznie obawiają się, że w okresie recesji i ograniczania wydatków przez konsumentów, będą oni częściej łamać regulaminy i użyczać dostęp do takich subskrypcji osobom spoza rodziny. Podwyżki mają zatem służyć ograniczeniu wywołanego tym spadku dochodów dla firm.

Podwyżki mają podnieść marże i poprawić wyniki spółek. Efekty podwyżek poznamy dopiero w raportach za 4. kwartał 2022 lub dopiero nawet w 2023 roku. Teraz trwa sezon publikacji wyników za 3. kwartał 2022 roku. W tym tygodniu czekają nas publikacje wyników dużych spółek technologicznych. Dziś wyniki opublikuje Twitter, Alphabet i Microsoft, a w kolejnych dniach także Apple i Amazon. Pozostałe duże firmy, które opublikują w tym tygodniu swoje wyniki to Visa i Mastercard oraz Coca-Cola i McDonald’s. W obecnej rynkowej sytuacji zwiększonej zmienności i oczekiwania na dalsze podwyżki stóp przez FED (kolejne posiedzenie 2 listopada) publikacja wyników spółek jest bacznie obserwowana przez inwestorów. Opublikowane dotychczas wyniki pokazują, że wyniki w większości przebijają prognozy. W przypadku indeksu S&P500 z 98 spółek które już ogłosiły wyniki za 3. kwartał 73 przebiło prognozy, 5 było zgodnych z przewidywaniami a 20 osiągnęło wyniki poniżej przewidywań analityków.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce