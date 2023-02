Najciekawsze zimowe transfery w Europie

Transfery w świecie piłki nożnej to temat zawsze aktualny i niemal za każdym razem tak samo mocno fascynujący. Wszelkie przesunięcia w drużynach mają znaczenie dla gry poszczególnych klubów, dlatego też warto na bieżąco śledzić tematy związane z wykupowaniem oraz wypożyczaniem najlepszych zawodników. Okres zimowy 2022/2023 to czas wielu transferów w europejskiej piłce nożnej. Te najciekawsze zebraliśmy dla Was w jednym artykule.

Cristiano Ronaldo – z Manchesteru United do Al-Nassr

Opuszczenie angielskiej PREMIER LEAGUE przez mistrza Cristiano Ronaldo to wydarzenie, o którym dużo się mówi. Utalentowany Portugalczyk rozpoczął kontrakt z arabskim klubem Al-Nassr. Piłkarz ma zarabiać tam nawet 200 milionów euro w skali roku. Umowa, jaką zawarł Ronaldo będzie obowiązywać do czerwca 2025. Oficjalnie już wiadomo, że gwiazda piłki nożnej zagra z numerem 7 na koszulce.

Cody Gakpo – z PSV Eindhoven do Liverpoolu

Bardzo ciekawego zawodnika zyskuje Liverpool. Cody Gakpo, bo o nim mowa, to utalentowany piłkarz z Holandii, który pokaz swoich umiejętności dał nam wszystkim podczas ostatniego mundialu. Wiadomo, że jego osobą interesowało się wiele europejskich klubów, ale ostatecznie Cody Gakpo będzie grał jako napastnik w angielskiej PREMIER LEAGUE. Kontrakt ten potrwa do 30 czerwca 2028 roku.

Lucas Roman – z Ferro Carilo Oeste do FC Barcelona

Argentyńczyk Lucas „Pocho” Roman został wykupiony przez FC Barcelonę za 400 milionów euro. Młody piłkarz ma dopiero 19 lat i już wiadomo, że zagra na pozycji napastnika. Na boisku Lucas Roman jest bardzo szybki, umie dobrze strzelać z dużego dystansu i jest uznawany za jeden z klejnotów argentyńskiej piłki nożnej.

Tymoteusz Puchacz – z Unionu Berlin do Panathinaikosu Ateny (wypożyczenie)

Reprezentant Polski, Tymoteusz Puchacz przez okres 0,5 roku będzie grać w Panathinaikos Ateny. Jest to drużyna mistrzowska Grecji, a piłkarz będzie grał w tym klubie na pozycji pomocnika. Wypożyczanie nastąpiło 30 grudnia 2022 i może stanowić nie lada szansę dla 24-latka.

Guillermo Ochoa –z America do US Salernitana (wolny transfer)

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy w świecie piłki nożnej, Guillermo Ochoa po 3-letniej przerwie wraca oficjalnie do europejskiego klubu. Meksykanin podczas ostatniego mundialu doskonale poradził sobie z obroną rzutu karnego Roberta Lewandowskiego. Reprezentacja, w której grał odpadła z Mistrzostw Świata w fazie grupowej, ale piłkarz został wyróżniony nagrodą zawodnika meczu Polska – Meksyk (0:0).

Julien Le Cardinal – z Paris FC do RC Lens

26-latek zagra na pozycji środkowego obrońcy w klubie Ligue 1 Lens w koszulce z numerkiem 25. Jego kontrakt został potrwa do 2025 roku. Media podają, że opłata transferowa, jaką uzyskała z tego tytułu drużyna Paris FC wyniosła 2,3 miliona euro z dodatkowymi 300 000 euro premii. Wartość rynkowa tego zawodnika to 1,00 milion euro.

Mateusz Klich –z Leeds do DC United (wolny transfer)

Europę opuszcza Mateusz Klich, który dotychczas grał w barwach Leeds. Wychowanek Cracovi w nowym klubie będzie tzw. designated player, co w praktyce oznacza, iż otrzyma jedno z największych wynagrodzeń, jakie można dostawać w drużynie. Polak będzie trenować pod kierunkiem Wayne Rooney’a przez dwa lata, ale kontrakt może zostać przedłużony.

