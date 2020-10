Nie ma rzeczy niemożliwych. Technologią trzeba się bawić

Cyfryzacja i automatyzacja w dzisiejszym świecie są powszechnym zjawiskiem. Nawet na pozór najprostsze procesy wymagają bogatego backstagu. Przeważnie wdrażanie kolejnych rozwiązań opiewa w miesiące przygotowań i testów. Udostępnianie coraz to nowszych koncepcji jest skutkiem przyspieszeniem tempa życia. Społeczeństwo wybiera możliwości, które będą proste a jednocześnie szybkie. Pozwolą na sfinalizowanie transakcji w krótkim czasie bez potrzeby angażowania w kolejne skomplikowane procesy.

Nierzadko nie mamy świadomości ile za danym rozwiązaniem kryję się algorytmów. Dla standardowego użytkownika jest to kolejny krok w zakończeniu konkretnej procedury. Liderzy z zakresu rynku fintech czy lendetech udostępniają innowacyjne projekty dzięki, którym upraszczane są codzienne, popularne konwenanse. W konsekwencji działalności fintechowych podmiotów korzystamy z takich udogodnień jak blik, pay-by-link, google pay czy apple pay. Konfiguracja szeregu aplikacji umożliwia wyszukiwanie wielu opcji jednocześnie w miedzy czasie proponując kolejną. Np. rezerwując bilet na samolot jeden z dostawców wyszukuje hotel w najlepszej cenie i lokalizacji. Przykłady można mnożyć.

Mimo nasyconego rynku kolejne przedsiębiorstwa udowadniają, że są wstanie maksymalnie wspierać sektor technologiczny. Spółka Provema wprowadziła na rynek produkt o nazwie LoanByLink. Ma on umożliwić szybkie przekształcenie każdej witryny internetowej w sklep e-commerce bez dodatkowych nakładów finansowych. Dodatkowo pozwala na zakup droższych produktów w formie ratalnej bez konieczności wizyty w oddziale partnerskim czy wypełnienia skomplikowanych wniosków.

Przedsiębiorstwo zapewnia, że tym co wyróżnia loan-by-link na tle konkurencji jest prosta konfiguracja systemu ze stroną potencjalnego partnera. Provema stawia na formułę 3×3.

3 minuty do integracji strony, 3 minuty na złożenie wniosku oraz 3 minuty do wypłaty środków. Dział IT odpowiedzialny za projekt , deklaruje, że nie jest wymagane posiadanie sklepu on-line. Wystarczy witryna internetowa. Kod umożliwiający dokonywanie zakupów w formie ratalnej jest opracowany prosto aby bez większych trudności umieścić go w witrynie. Osoby nieposiadające sklepu internetowego w platformie dla partnerów mają możliwość monitorowania zakupionych produktów i udzielonych finansowań. Jest to z pewnością spore uproszczenie dla osób prowadzących działalności na rykach lokalnych i nie tylko.

Provema twierdzi, że przyszli kontrahenci mogą liczyć na pełne wsparcie technologiczno- techniczne. Ewentualne usterki techniczne mają być rozwiązywane w trybie ASAP. Środki z zawartych transakcji przekazywane są szybkimi płatnościami co ma pozwolić bez zwłoki realizować zamówienia. Obsługę pożyczkobiorców zapewnia support przedsiębiorstwa a klienci chcący skorzystać z ofert ratalnej wszelkie pytania mogą kierować za pomocą czatu, połączeniu z infolinią oraz drogą mailową.

„LoanByLink powstało z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy chcieli aby ich oferta była możliwa do zakupu w formie on-line ale nie mogli sobie pozwolić na kolejne koszty w swoich firmach. Zdecydowaliśmy, że zrobimy to co potrafimy najlepiej czyli technologię”- mówi Małgorzata Szulik, Project Manager w Provema.