Nowy trend na rynku pracy. Coraz bardziej popularna rotacja pracowników wewnątrz firmy

Awans dyrektora generalnego polskiego oddziału międzynarodowej firmy do globalnych struktur zarządczych, promocja dyrektora sprzedaży na stanowisko dyrektora generalnego w Polsce i wygrana w procesie rekrutacji pracownika-eksperta sprzedaży na dyrektora działu i członka zarządu – wszystko w zaledwie w ciągu kilku miesięcy, to rzadko spotykane zjawisko na polskim rynku. Tymczasem to prawdziwa historia z branży FMCG – tak amerykański koncern Brown-Forman Polska (znany na rynku z takich marek jak Jack Daniel’s, Finlandia Vodka, Woodford Reserve) realizuje politykę rozwoju kariery pracowników.

Po tym, jak Polka (Biba Konieczna-Sano) pod koniec ub.r. przeszła do struktur międzynarodowych koncernu, naturalnym procesem było objęcie stanowiska przez dotychczasowego dyr. Sprzedaży (Filipa Popławskiego), związanego z firmą od wielu lat, autora wzrostu sprzedaży firmy na rynku polskim. (Polska znajduje się bowiem w pierwszej dziesiątce krajów najbardziej perspektywicznych dla rozwoju Brown-Forman, plasując się na 6 miejscu pod względem wielkości **). Kolejnym krokiem, o którym rynek dowiedział się w styczniu 2023 był otwarty proces rekrutacji, zakończony sukcesem i promocją wewnętrznego kandydata działu sprzedaży (Sławomira Przywały) z 20 -letnim doświadczeniem, na wakujące stanowisko….

Kiedyś takie sytuacje stanowiły wyjątek, teraz to nowa rzeczywistość – podsumowują eksperci zarządzania zasobami ludzkimi. Awanse poziome i pionowe są istotne dla rozwoju zawodowego, umożliwiając pracownikom pozyskiwanie nowych umiejętności – podkreśla Nithya Vaduganathan, Dyrektor zarządzająca i partnerka w Boston Consulting Group oraz BCG Henderson Institute Fellow on the Future of Work.

Na poszukiwanie pracowników na stanowiska zarządcze pośród swojej kadry decydują się zazwyczaj duże przedsiębiorstwa. Jest to spowodowane dużą dynamiką panującą w firmie oraz rozbudowanymi strukturami, pozwalającymi na rozwój poziomy i pionowy. Na uwagę zasługują pracownicy z dłuższym stażem, sprawdzeni i znający wartości firmy, jednocześnie po cichu liczący na awans wewnętrzny. To ta grupa stanowi odpowiednich kandydatów do objęcia stanowisk menedżerskich. Awans wewnętrzny to nie tylko obniżenie kosztów rekrutacji, ale także dowód dla pracowników, że rozwój zawodowy w danej firmie jest możliwy. Taki awans znacząco wpływa także na relacje w pracy.

Według danych Pew Center Research ponad 60% amerykańskich pracowników, którzy w ubiegłym roku zrezygnowali z pracy, podało, że głównym powodem odejścia był brak możliwości rozwoju kariery. Badania przeprowadzone przez naukowców z MIT Sloan School of Management, New York University’s Stern School of Business oraz Revelio Labs wykazały, że rozwój kariery jest ponad dwukrotnie ważniejszy w utrzymaniu pracowników niż wynagrodzenie. Niestety – jak wynika z analiz – w dzisiejszych czasach tylko 10 proc. wolnych stanowisk jest oferowanych już zatrudnianym ludziom.

Wydaje się jednak, że rynek się zmienia, ewoluuje. Najnowsze badania prowadzone w Polsce przez Randstad Poland wskazują, że zwiększyła się rotacja wewnątrz firm, rozumiana jako awanse, jako zmianę stanowiska, przekwalifikowanie czy pewnego rodzaju rozwój stanowiskowy. Zdaniem eksperta Mateusza Żydka, firmy mogą mieć mniej przestrzeni na podwyżki, ale mogą mieć więcej przestrzeni na to, aby awansować pracowników albo zmieniać ich zakres stanowiskowy, co bardzo często wiąże się ze zmianą wynagrodzenia.

Pracodawcy skłaniają się bardziej do utrzymania obecnego zatrudnienia, rzadziej, żeby zwiększać zatrudnienie, ale równie rzadko pojawiają się plany mówiące o redukcji zatrudnienia. Jeżeli nie podwyżki, to przynajmniej zmiany wewnątrz firmy, np. awanse czy dodatkowe role, które wiążą się pośrednio ze wzrostem wynagrodzenia, ale przy spełnieniu określonych warunków – podsumowuje Mateusz Żydek z Randstad Polska.

Pracownik coraz bardziej docenia awans i rozwój – zgodnie twierdzą eksperci. Potwierdzają to dane z badania Randstand Poland, gdzie brak rozwoju zawodowego został wskazany przez 43 proc. ankietowanych jako drugi (po wynagrodzeniu), najważniejszych czynnik decydujący o ewentualnej zmianie pracodawcy.

** B-F Report, 1-st Q Fiscal 2023 Results (August 31, 2022)