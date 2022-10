Odbicie na rynkach kapitałowych. Słabszy dolar

Ze swych piątkowych 22-miesięcznych minimów odbiły się wczoraj dosyć silnie główne amerykańskie indeksy (S&P 500 +2,59 proc., DJIA +2,66 proc., Nasdaq Composite +2,27 proc.). Dziś rano ta zwyżka była dosyć dynamicznie kontynuowana na rynku kontraktów na terminowych (S&P 500 +1,42 proc.).

W Azji chińskie giełdy są zamknięte od 1 do 7 października z racjo obchodów chińskiego święta narodowego. Na pozostałych rynkach dominowały wzrosty (wyłamał się tylko nowozelandzki NZX50 -0,21 proc.). Najsilniejsze wzrosty – o 3,74 proc. i 3,53 proc. – notowały – odpowiednio – australijski All Ordinaries oraz filipiński PSEi.

W Europie rosły dziś rano wszystkie indeksy (DAX +1,9 proc., CAC 40 +2,43 proc.).

Nawet GPW podnosiła się dziś ze swoich poniedziałkowych cyklicznych minimów (WIG-20 +2,53 proc. ok. godz. 9:50). Rosły również wszystkie indeksy sektorowe GPW (ok. 9:50 WIG-Media i WIG-Górnictwo zyskiwały ponad 4 proc.). Rosły również ceny akcji wszystkich składników WIG-20 (najsilniej o ponad 4 proc. zwyżkowały kursy KGHM i PGE). Za wyjątkiem kursów akcji Budimex-u i 11 but studios, które nie zmieniały ceny, rosły dziś rano również kursy wszystkich składników mWIG-u 40.

Spadały dziś rentowności 10-letnich obligacji skarbowych we wszystkich (za wyjątkiem Rumunii) krajach rozwiniętych. Wczoraj najwyżej od początku 2012 roku była rentowność węgierskich 10-latek (9,85 proc.).

Wczoraj o 9-10 proc. potaniały kontrakty na gaz ziemny w Europie osiągając najniższy poziom od końca lipca br. Dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową lekko rosły (WTI +0,38 proc., Brent +0,51 proc.). Drożały dziś metale szlachetne (złoto +0,92 proc., srebro +2,13 proc., platyna +1,64 proc., pallad +3,26 proc.). Pallad osiągnął dziś najwyższy poziom od przełomu kwietnia i maja. Srebro na COMEX-ie było dziś najwyżej od końca czerwca. Wczoraj na COMEX-ie o 7,13 proc. spadła cena kontraktów na rudę żelaza osiągając najniższy poziom od listopada ub.r. Cena kontraktów na sok pomarańczowy na ICE wzrosła wczoraj do najwyższego poziomu od 2016 roku.

Słabł dziś amerykański dolar. Kurs EUR/USD wzrósł dziś do najwyższego poziomu od 8 sesji (+0,66 proc. ok. godz. 9:20). Jednym z nielicznych wyjątków, który dziś rano nie zyskiwał względem USA był japoński jen (+0,02 proc. ok. godz. 9:20).

Umacniał się dziś rano złoty (EUR/PLN -0,42 proc., USD/PLN -1,02 proc.).

Kurs USD/BTC utrzymywał się dziś rano tuż poniżej poziomu 20000 USD (+1,84 proc. ok. godz. 9:20).

Autor Wojciech Białek, TMS Brokers