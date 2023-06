OX2 otwiera Farmę Wiatrową Sulmierzyce

7 turbin wiatrowych o łącznej mocy 23,1 MW zasilać będzie rocznie blisko 20 tys. gospodarstw domowych. Oficjalne otwarcie Farmy Wiatrowej Sulmierzyce w Wielkopolsce odbyło się 15 czerwca, w Światowy Dzień Wiatru. To trzecia w Polsce farma wiatrowa zrealizowana przez OX2, czołowego dewelopera OZE oraz lidera pod względem przeprowadzonych inwestycji wiatrowych w Europie.

Turbiny zlokalizowane w gminie Sulmierzyce, w powiecie krotoszyńskim, będą wytwarzać czystą energię z wiatru, a ich szacowana roczna produkcja wynosić będzie ok. 67,6 GWh. Przy założeniu średniego rocznego zużycia energii przez gospodarstwo domowe na poziomie około 3500 kWh – cała farma będzie mogła zasilić rocznie nawet do 20 tys. gospodarstw.

– Jako OX2 działamy na rzecz środowiska, aktywnie realizując strategię rozwoju inwestycji w farmy wiatrowe. Robimy kolejne kroki w stronę zrównoważonej przyszłości i stale przyspieszamy dostęp do energii odnawialnej. Farma Wiatrowa Sulmierzyce to nasz drugi projekt, który uzyskał pozwolenie na użytkowanie w tym roku. – mówi Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny OX2 w Polsce.

W regionach, w których firma OX2 rozwija inwestycje, angażuje się także we wsparcie lokalnej społeczności i rozwój infrastruktury. W Sulmierzycach, wraz z firmą DIF Capital Partners, ufundowała plac zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Dzięki temu wsparciu sulmierzyckie dzieci mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej, huśtawek oraz elementów edukacyjnych.

– Farma Wiatrowa Sulmierzyce to 7 turbin wiatrowych, które rocznie dostarczać będą około 67,6 GWh energii. To nie tylko wkład w rozwój OZE w regionie. To także przykład znakomitej współpracy z lokalnymi władzami i instytucjami. W OX2 chcemy być dobrym sąsiadem i częścią społeczności. Dlatego nasze działania opieramy na wzajemnym dialogu oraz partnerstwie. Wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców Sulmierzyc i właśnie dzięki takiemu porozumieniu powstał sulmierzycki plac zabaw – przestrzeń, w której najmłodsi mieszkańcy miasta mogą w aktywny sposób spędzać wolny czas. Ufundowaliśmy go wspólnie z inwestorem, firmą DIF Capital Partners. W przyszłości planujemy także wsparcie dla OSP w Sulmierzycach oraz dla tutejszej szkoły podstawowej – mówi Maciej Budziewski, Construction Project Manager w OX2.

Oficjalne otwarcie Farmy Wiatrowej Sulmierzyce odbyło się 15 czerwca 2023 r. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele firmy, w tym Tomasz Guzowski, dyrektor ds. rozwoju i zakupu projektów wiatrowych oraz Maciej Budziewski, construction project manager w OX2, a także przedstawiciele lokalnych władz m.in.: Dariusz Dębicki – burmistrz miasta Sulmierzyce.

– Nie tylko my jako samorządowcy, ale i mieszkańcy mogą być dumni, że akurat tutaj zlokalizowana jest farma wiatrowa, z której wszyscy będziemy mogli czerpać korzyści. Niedługo powstanie tutaj także farma fotowoltaiczna. To inwestycje, które sprawią, że Sulmierzyce staną się regionem skierowanym w stronę zielonej energii, która jest przyszłością – mówił Dariusz Dębicki podczas otwarcia.

Uroczystą inaugurację projektu poprzedziło wydarzenie dla dzieci, na ufundowanym przez OX2 placu zabaw.

– Termin uroczystości nie był przypadkowy. 15 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Wiatru. Tego dnia więc symbolicznie uruchomiliśmy nasze wiatraki, a najmłodszym mieszkańcom Sulmierzyc zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne, dzięki którym dowiedziały się więcej na temat energii odnawialnej, wiatru, ekologii i zrównoważonej przyszłości – dodaje Budziewski.