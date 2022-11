Piotr Żygadło w nowej roli jako COO w DRAGO entertainment

Wieloletni ekspert polskiego rynku gamedev – Piotr Żygadło – dołączył do kadry managerskiej notowanego na NewConnect studia deweloperskiego DRAGO entertainment. Nowy członek zespołu objął funkcję Chief Operating Officer (COO), a jego rolą będzie m.in. planowanie strategii firmy i jej wdrażanie oraz nadzór nad pracą wszystkich działów w DRAGO entertainment. Spółka finalizuje prace związane ze złożeniem prospektu do KNF, w związku z planowanym przeniesieniem notowań na Główny Rynek GPW w Warszawie.

– Jesteśmy jednym z pierwszych studiów deweloperskich w Polsce, rozpoczęliśmy swoją działalność pod koniec lat 90-tych. Przez ten czas udało nam się zbudować świadomy biznes, oparty o mocne filary, których konsekwencją jest dynamiczny wzrost. Ostatnie lata były szczególnie intensywne, choć nie planujemy zwalniać tempa. Dołączyliśmy do grona spółek publicznych, stworzyliśmy grę Gas Station Simulator, która okazała się hitem sprzedażowym 2021 roku na platformie Steam, a teraz podbija światowy rynek na konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Realizując kolejne kamienie milowe wyznaczone w 2021 roku, przyszedł czas na przygotowanie strategii rozwoju DRAGO na kolejne lata. Cieszę się, że rolę COO objął Piotr Żygadło. Jestem przekonana, że jego kompetencje i bogate doświadczenie zawodowe otworzą przed naszą firmą nowe możliwości rozwoju. – mówi Joanna Tynor, Prezes Zarządu DRAGO entertainment S.A. – Piotr skoncentruje się m.in. na umacnianiu pozycji DRAGO w segmencie wydawniczym. – dodaje.

Piotr Żygadło to manager o ponad 20-letnim doświadczeniu w branży gamedev, który ma w swoim dorobku kilkadziesiąt premier gier na PC, konsole i platformy mobilne. Pełnił funkcje kierownicze i dyrektorskie między innymi w Artifex Mundi, Robot Gentelman, czy All in! Games.

– DRAGO to obecnie jeden z najbardziej interesujących i transparentnych podmiotów z branży gamedev na polskiej giełdzie. Jestem szczęśliwy, że mam okazję stać się częścią tak skutecznego i doświadczonego zespołu. Mam nadzieję, że moje kompetencje przyczynią się do dalszego dynamicznego wzrostu wyników spółki i wartości akcji na rynku kapitałowym. Poza dalszym rozwojem DRAGO, będę wspierał Zarząd m.in. w procesie przeniesienia notowań na GPW oraz w budowaniu dodatkowych filarów działalności. – mówi Piotr Żygadło, Chief Operating Officer w DRAGO entertainment S.A.

Flagowym tytułem DRAGO entertainment jest Gas Station Simulator. Symulator odbudowy stacji benzynowej z elementami gry ekonomicznej zadebiutował na Steam w połowie września 2021 roku i szybko stał się bestsellerem platformy. Produkcja dostępna jest także na platformie GOG.com oraz w kilku wersjach konsolowych: na Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox. Ciągła ewolucja gry wpisuje się w zaprezentowaną w ub. roku strategię spółki na lata 2021 – 2023. Poza rozwijaniem projektu o płatne i darmowe dodatki, krakowski zespół pracuje nad nowymi tytułami z uniwersum: Road Diner Simulator oraz Motel Simulator.

Spółka koncentruje się również nad zupełnie odrębnym tytułem – Winter Survival. Projekt powstaje przy współpracy ze znanym podróżnikiem – Markiem Kamińskim.

Po trzech kwartałach 2022 r. spółka odnotowała prawie 1,2 mln zł zysku netto (niemal połowę tego wyniku wypracowano w samym Q3). Od stycznia do września przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 8,7 mln zł.