Jeszcze w tym roku PKN ORLEN planuje emisję obligacji do 1 mld zł. Środki mogą zostać wykorzystane m.in. na bieżące projekty inwestycyjne zgodne z przyjętą strategią osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Z tego względu Koncern rozważa wprowadzenie do emisji elementów ESG, czyli opartych na ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

– Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu. Traktujemy ją nie tylko jako wyzwanie, ale i szansę na rozwój. Jako pierwszy koncern paliwowy w Europie Środkowej przedstawiliśmy konkretny plan osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. i skutecznie go realizujemy. Mamy stabilną sytuację finansową, którą wzmacniamy m.in. poprzez dywersyfikację źródeł przychodów. Na bieżąco obserwujemy także rynek i szukamy potencjalnych okazji do pozyskania finansowania na korzystnych warunkach. Zgodnie z zapowiedziami chcemy koncentrować się m.in. na obligacjach zrównoważonego rozwoju, stąd plany wprowadzenia do emisji elementów z obszaru ESG – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Plany PKN ORLEN obejmują emisję obligacji na okaziciela z 5-letnim okresem zapadalności na rynku polskim. Zostałaby ona skierowana do inwestorów instytucjonalnych i przeprowadzona w ramach umowy istniejącego krajowego programu emisji obligacji spółki, którego założenia są obecnie aktualizowane. Jednym z rozważanych elementów jest wprowadzenie elementów ESG, umożliwiających emisję obligacji opartych na ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Przeprowadzenie emisji obligacji będzie uzależnione od podjęcia stosownych zgód korporacyjnych, jak i z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych.

PKN ORLEN konsekwentnie dąży do maksymalnej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa. Rosnące kompetencje koncernu w obszarze ESG odzwierciedla wyższa ocena ratingowa agencji Sustainaltytics w 2020 r. PKN ORLEN uplasował się na piątej pozycji spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing (kategoria Refiners & Pipelines). Jednocześnie Koncern awansował do kategorii ocen „Medium Risk” (w 2019 r. znajdował się w kategorii „High Risk”), dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze względu na czynnik ESG.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to jednocześnie ważne elementy strategii neutralności emisyjnej spółki do 2050 r. W ramach jej realizacji, na początku września br. PKN ORLEN zadeklarował do 2030 r. redukcję emisji CO2 o 20% z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku kapitałowym.