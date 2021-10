Polacy zamieniają mieszkania na domy

Boom na rynku nieruchomości nie omija także domów jednorodzinnych. W wyniku zmian, które nastąpiły po wielomiesięcznych obostrzeniach, domy rodzinne stały się łakomym kąskiem dla nabywców. Wskaźnik wyprzedania stale rośnie, a Polacy ani myślą, by zrezygnować z zakupu nowych domów. Według danych RedNet Consulting w 2020 r. w Warszawie sprzedało się o 51,7% więcej domów niż w 2019 r. Jak prezentują się ceny domów jednorodzinnych w porównaniu do mieszkań na sześciu największych rynkach nieruchomości w Polsce?

Jeszcze kilka lat temu małe miejscowości skupione wokół dużych miast potocznie nazywane były „sypialniami”. Dziś określenie to jest nie tylko mocno przestarzałe, ale i niezgodne w prawdą. W okresie lockdownów domy zmieniły się w szkoły, miejsca pracy, ośrodki kultury, a niekiedy nawet i przychodnie. Polacy zaczęli doceniać swoje „cztery kąty”, a także coraz aktywniej poszukiwać nieruchomości dostosowanych do nowego trybu życia. Zwykle kierowali się przy tym możliwością zorganizowania w domu odpowiedniej przestrzeni do pracy i nauki.

Jak podaje serwis tabelaofert.pl, w Warszawie w czasie pandemii na popularności najbardziej zyskały mieszkania 4-pokojowe i większe. W przypadku mieszkań 4-pokojowych stopień wyprzedania zwiększył się o 27,8 p.p. w okresie od września 2020 r. do lipca 2021 r. W tym samym czasie zainteresowanie mieszkaniami 5-pokojowymi oraz większymi wzrosło o 31,3 p.p. Dzięki temu zwiększył się również popyt na domy jednorodzinne, w których dużo łatwiej o większą liczbę pokoi. W samym 2020 r. w Warszawie wyprzedało się o 51,7% więcej domów niż w 2019 r. Utrzymanie tego trendu możemy też zaobserwować w pierwszym półroczu 2021 r., kiedy sprzedaż osiągnęła już 83,8% względem zbytu odnotowanego w całym 2019 r.

– Sytuacja epidemiczna na świecie wymusiła popularyzację pracy zdalnej, co umożliwiło wykonywanie obowiązków zawodowych z dowolnego miejsca. System pracy oraz nauki zdalnej, w którym wiele rodzin funkcjonowało tak długi czas, wpłynął na zmianę preferencji nabywców. Konsumenci zaczęli intensywniej poszukiwać lokali, w których na mniejszej powierzchni będzie zaprojektowanych więcej pokoi lub będzie istniała możliwość wydzielenia dodatkowego pomieszczenia do komfortowej nauki lub pracy. Spowodowało to wzrost zainteresowania większymi lokalami i domami – wyjaśnia Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań dla deweloperów.

Gdzie opłaci się zamieszkać?

Kluczowym aspektem każdej inwestycji jest jej cena. W dobie niesłabnącego popytu na nieruchomości, a co za tym idzie rosnących cen, porównanie kosztów nieruchomości dostępnych na rynku wydaje się być rozsądne. Różnice w cenach za metr między mieszkaniami w bloku a domami jednorodzinnymi działają na korzyść tych drugich, a w niektórych miastach zamieszkanie w domu stanowi dużo większą oszczędność.

Jak wynika z raportu o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium, najwyższe średnie ceny transakcyjne domów jednorodzinnych w II kw. 2021 r. mogliśmy znaleźć w Warszawie i Gdańsku, gdzie ceny wynosiły kolejno – 8385 zł/mkw. i 7145 zł/mkw. Na trzecim miejscu znajduje się Wrocław z kwotą 6893 zł/mkw. domu rodzinnego, a zaraz za nim Kraków (6502 zł/mkw.) i Poznań (6471 zł/mkw.).

Według raportu serwisu tabelaofert.pl ranking miast pod względem cen mieszkań deweloperskich kształtuje się podobnie, z drobnymi różnicami. Na pierwszym miejscu znajduje się Warszawa z rekordową ceną 12184 zł/mkw. Zaraz za nią plasuje się Trójmiasto z wynikiem 11123 zł/mkw. Następne w kolejności są Kraków (10807 zł/mkw.) i Wrocław (10081 zł/mkw.). Najtaniej jest w Poznaniu i Łodzi, gdzie ceny wynoszą kolejno 8378 zł/mkw. i 7426 zł/mkw.

Na podstawie obu raportów portal tabelaofert.pl przygotował porównanie cen domów wolnostojących oraz mieszkań. Największa różnica między cenami widoczna jest w Krakowie, gdzie cena 100-metrowego domu stanowi niewiele ponad 60% ceny mieszkania o takim samym metrażu. Następne są Łódź oraz Gdańsk, gdzie stosunek ten wynosi kolejno 61% i 64,2%. W Warszawie i we Wrocławiu sytuacja jest niemalże identyczna, a cena domu o powierzchni 100 mkw. stanowi ok. 68% ceny mieszkania o tym samym metrażu. Najmniejszą różnicę w stosunku cen zanotowano w Poznaniu i wynosi ona dla domów wolnostojących 77% ceny mieszkania.

Popularnością cieszą się także domy w powiatach ościennych. Jak podaje serwis tabelaofert.pl, najniższe średnie ceny w II kw. 2021 r. za metr kwadratowy były w powiacie legionowskim (6356 zł/mkw.), mińskim (6457 zł/mkw.) i otwockim (6473 zł/mkw.). Najdroższe nieruchomości znajdowały się w powiecie wołomińskim i warszawskim zachodnim, gdzie ceny wynosiły kolejno 7421zł/mkw. i 6836 zł/mkw. Na podstawie tych danych można zauważyć, że różnice w cenach między domem o powierzchni 100 mkw. w Warszawie a takim samym domem w najdroższym powiecie ościennym wynosi ok. 96400 zł.

– Przesunięcie popytu z mieszkań w Warszawie na domy wynika nie tylko ze zmiany stylu życia spowodowanego pandemią, ale również ze stale rosnących cen mieszkań. Na koniec II kwartału 2021 r. średnia cena mieszkań pozostających w ofercie w Warszawie przekroczyła barierę 12000 zł/mkw. Alternatywę dla drogich mieszkań w blokach stanowią nieduże domy (szczególnie szeregowe) w dzielnicach ościennych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się domy w dzielnicach Wawer, Białołęka i Wilanów, których komunikacja zarówno z centrum Warszawy, jak i z innymi dzielnicami, z roku na rok jest coraz lepsza. Spośród wymienionych wyróżnia się Wawer – największa warszawska dzielnica pod względem powierzchni, która w dużej części nie jest jeszcze zagospodarowana. Stwarza to deweloperom duże możliwości do inwestycji – wyjaśnia Maciej Dymkowski, prezes zarządzający tabelaofert.pl.