Porzucony koszyk – co to oznacza w e-commerce? Jak można temu przeciwdziałać?

W czasach tak dużej konkurencji na rynku e-commerce sprzedawcy muszą troszczyć się o każdy szczegół, aby zatrzymać klienta. Zjawisko porzuconego koszyka jest bardzo częstą bolączką przedsiębiorców działających w internecie. Co zrobić, aby użytkownicy nie wychodzili ze sklepów bez realizacji zamówienia?

Czym są porzucone koszyki zakupowe w e-commerce?

Porzucone koszyki w sklepie internetowym mogą przytrafić się każdemu – zarówno młodemu przedsiębiorcy, jak i doświadczonemu sprzedawcy. Jest to zjawisko, w którym klient rezygnuje z zakupów online w momencie, kiedy jego koszyk jest już skompletowany. Oznacza to, że dodał do niego wszystkie towary, jakie chciał kupić, ale na etapie finalizacji zamówienia jednak zmienił decyzję.

Kluczowe w rozwiązaniu tego problemu jest odkrycie przyczyny zjawiska. Dlaczego klient, który był zainteresowany zakupami, nagle porzuca ten pomysł? Zazwyczaj wina leży po stronie sprzedawcy – szczególnie gdy zdarza się to dość często lub coraz częściej. Wszystkie porzucone koszyki w sklepie to strata dla przedstawiciela e-commerce, który w ostatniej chwili utracił swojego klienta.

Przyczyny porzucania koszyków przez klientów sklepów internetowych

Przyczyn porzucania koszyków w sklepach internetowych jest sporo i są one dość zróżnicowane, co tylko unaocznia, na jak wiele aspektów sprzedawca musi zwracać uwagę. Dlaczego dochodzi do takiego zjawiska?

Wysoka cena zakupów – klient czasami dodaje do koszyka mnóstwo towarów, które mu się podobają, ale nie zważa na ich ceny. Gdy na końcu widzi sumę, jaką musiałby za nie zapłacić, rezygnuje z zakupu. Niekiedy szuka tych samych towarów u konkurencji, dlatego warto dbać o to, aby ceny nie były wygórowane.

Konieczność rejestracji – konsumenci bardzo nie lubią stron, na których nie da się złożyć zamówienia bez zakładania konta. Zajmuje to sporo czasu, ponieważ trzeba wprowadzić wszystkie dane, a następnie potwierdzić email. Klient nie zawsze czuje potrzebę rejestracji, ponieważ prawdopodobne jest, że chce skorzystać z danego asortymentu tylko raz. Obawia się nie tylko straty czasu, ale i otrzymywania zbędnych wiadomości i niepotrzebnego zobowiązania. Najlepiej oferować możliwość zakupów zarówno z zalogowaniem, jak i bez.

Niewygodne metody dostawy i płatności – to, w jaki sposób i w jakim czasie paczka dotrze do klienta, jest kluczowe. Liczy się również fakt, jak da się opłacić zakupy. Bardzo często porzucony koszyk wynika z tego, że konsument nie znajduje dogodnej formy dostawy lub nie zna oferowanych przez sprzedawcę form płatności. Warto oferować szybkie przelewy za pośrednictwem znanych bramek, a także opłaty mobilne, kartą oraz z portfela internetowego. Mało kto wykonuje już tradycyjne przelewy za zakupy online.

Koszty dostawy – sposób doręczenia to nie wszystko, ponieważ liczy się jeszcze jego koszt. Warto zainteresować się umowami z wybranymi przewoźnikami, ponieważ wtedy ceny usług są niższe, a co za tym idzie – klienci płacą mniej za dostawę, co zachęca ich do zakupów. InPost oferuje korzystne pakiety dla przedsiębiorców, w ramach których można zdecydować się na fulfillment. To sposób na bardzo sprawną i szybką obsługę konsumentów.

Źle zaprojektowana witryna – coraz częściej użytkownicy robią zakupy za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Okazuje się, że wiele witryn nie działa odpowiednio na smartfonach czy tabletach. Kiedy strona zaczyna sprawiać problemy podczas składania zamówienia, najczęściej konsument, zamiast walczyć z uciążliwym systemem, rezygnuje z zakupów i udaje się do konkurencji.

Dlaczego nie można ignorować porzucanych koszyków?

Nie wolno ignorować porzucanych koszyków, ponieważ zwykle są one sygnałem o tym, że w sklepie coś działa nieprawidłowo. To znak dla sprzedawcy, że powinien nad czymś jeszcze popracować, jeśli chce utrzymać przy sobie konsumentów i generować satysfakcjonujące zyski. Brak interwencji w przypadku nagminnie porzucanych zakupów może skutkować wielkimi stratami dla przedsiębiorstwa.

Jak zdiagnozować problem w procesie zakupowym w swoim e-commerce?

Dla użytkowników oprogramowania Shoper porzucone koszyki są łatwe do zidentyfikowania. Informacja o nich znajduje się w panelu administratora, więc skalę zjawiska da się monitorować na bieżąco. Problem można dostrzec również poprzez spadek sprzedaży produktów. Niekiedy okazuje się, że pewne metody płatności czy dostaw stają się przestarzałe. Kiedy konkurencja wdroży nowsze rozwiązania, Twój biznes prawdopodobnie pozostanie w tyle. Procesy handlu w sieci cały czas się zmieniają.

InPost Pay – nowa usługa pomagająca w walce z porzuconymi koszykami

Usługa InPost Pay to innowacyjne rozwiązanie na rynku, które oferuje nowy sposób na szybkie i wygodne zakupy online. To kompleksowe rozwiązanie technologiczne, które umożliwia dokonywanie płatności i realizację dostawy za pomocą jednego przycisku. Dzięki sparowaniu z przeglądarką, klient sklepu internetowego może wygodnie finalizować zakupy i przenieść swój koszyk do aplikacji InPost Mobile, która umożliwia śledzenie wszystkich zamówień z różnych sklepów w jednym miejscu. InPost Pay pozwala na spójne doświadczenie zakupowe w każdym sklepie internetowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://inpostpay.pl/biznes .

Dzięki wdrożeniu usługi InPost Pay, liczba porzuconych koszyków w Twoim sklepie internetowym może się zmniejszyć. Usługa ta oferuje skuteczne przypomnienie klientowi o dokończeniu zakupów w Twoim sklepie w łatwy i oryginalny sposób. Co więcej, finalizacja zakupów jest szybsza i bardziej intuicyjna, co może wpłynąć pozytywnie na zadowolenie klientów i zwiększyć liczbę zrealizowanych transakcji.

Inne sposoby na walkę z porzuconymi koszykami

Aby dopasować idealny sposób na walkę z tym problemem, trzeba znaleźć w swoim sklepie aspekt, który wpływa na porzucanie transakcji. Sprzedawca wie, że jego produkty odpowiadają klientom, ale musi zmienić proces ich nabywania. Co zatem można zrobić?

Warto unikać zakładania swojego sklepu na bazie oprogramowania, które wymaga od użytkowników niepotrzebnych działań. Na przykład porzucone koszyki często wynikają z konieczności zarejestrowania się w serwisie. Sprzedaż produktu da się prowadzić bez zmuszania klienta do zakładania kolejnego konta w internecie.

Z porzuconymi koszykami sprzedawcy walczą także za pomocą specjalnych powiadomień. Są to:

przypomnienia o porzuconym koszyku – klient otrzymuje wiadomość, która zachęca go do powrotu na stronę i sfinalizowania zakupu; zwykle znajduje się w niej kod rabatowy, który ma go przekonać co do korzystności oferty;

banery remarketingowe – porzucone koszyki sprawiają, że użytkownikowi wyświetlają się spersonalizowane reklamy od sklepu, z którego zrezygnował; dzięki temu za ich pomocą może szybko powrócić na witrynę i zrealizować płatność.

Poza tym trzeba zadbać o to, aby formularz zakupowy dobrze wyświetlał się na wszystkich urządzeniach. Musi zawierać różnorodne formy dostawy i zaufane metody płatności. Poczucie bezpieczeństwa jest dla konsumentów bardzo ważne. Najlepiej oferować im rozwiązania, które znają i które mogą znaleźć w innych sklepach.