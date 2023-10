Prędkość na torze, sukces w biznesie: prowadź swoją firmę jak zespół Formuły

Wywiad z Miguelem Gasparem, kierowcą wyścigowym r-ace Inside.

Miguel Gaspar – Kierowca Wyścigowy z Portugalii

Pierwszy raz prowadził gokart w wieku 13 lat, na torze kartingowym w Almeirim, a jego pierwszy wyścig miał miejsce w 2012 roku w Mistrzostwach Kartingowych Portugalii, gdzie zdołał zająć 2. miejsce, rywalizując z bardzo doświadczonymi kierowcami.

Zdobywał doświadczenie podczas udziału w mistrzostwach kartingowych, w tym Red Bull Kart Fight i ART Pro Racing jako kierowca testowy, ścigając się na niemal wszystkich portugalskich torach kartingowych.

Od 2019 roku jest kierowcą zespołu Euroformula, gdzie po raz pierwszy prowadził samochód Formuły Renault 2.0. Podczas 2 dni testów we Francji rywalizował z 10 innymi kierowcami i okazał się najszybszym kierowcą na torze.

W 2020 roku prawie ustanowił rekord toru podczas dwóch dni testów w lutym na torze Circuit La Chatre we Francji.

Dwa lata później dołączył do zespołu Lamo Racing w 5. rundzie sezonu Pucharu Formuły Renault i wziął udział w ostatniej rundzie sezonu Club Euroformula na torze Estoril, zajmując 2. i 3. miejsce.

W tym roku dołączył do zespołu R-ace na ich wydarzeniu na torze Circuit Fontenay-le-Comte i udało mu się zdobyć 1. i 3. miejsce podczas swojego pierwszego występu na tym torze.

Twoje doświadczenie jest imponujące. Przeszedłeś z klubu Euroformula do R-ace Inside. Co ta zmiana oznaczała dla ciebie zawodowo? Dla tych, którzy nie znają szczegółów, proszę wyjaśnij różnice w strukturze tych klubów i jakie możliwości Ci oferują?

Ogólnie rzecz biorąc, te wydarzenia są do siebie podobne. Celem jest osiągnięcie najszybszych czasów okrążeń w każdej sesji. Club Euroformula zazwyczaj dzieli je na dwa dni, podczas gdy w R-ace ścigamy się tylko przez jeden dzień. Program R-ace pomaga kierowcom rozwijać umiejętności i doświadczenie, które mogą być przydatne w dążeniu do kariery w motorsporcie.

R-ace Inside jest częścią klubu R-ace Gp, w którym wcześniej jeździli Pierre Gasly, Esteban Ocon i Oscar Piastri. Czy miałeś okazję spotkać któregoś z nich osobiście? Czy kariera któregoś z tych graczy jest podobna do twojej pod względem celów i marzeń?

Nie miałem jeszcze okazji spotkać tych kierowców osobiście. Szczerze mówiąc, moja ścieżka była inna niż większości czołowych kierowców, zwłaszcza jeśli chodzi o karting i kategorie młodzieżowe. Oczywiste jest, że wszyscy kierowcy formuły dzielą tę samą pasję i marzenia, a naszym celem jest jedno – „Nigdy się nie poddawaj.”

Jaki jest twój obecnie najważniejszy cel do osiągnięcia i jakie jest Twoje największy marzenie?

Największym celem i marzeniem jest możliwość profesjonalnego ścigania się.

W wyścigach samochodowych standaryzacja i powtarzalność procesów są niezwykle ważne, zarówno dla skutecznego prowadzenia, bezpieczeństwa uczestników, jak i fair play między zespołami. Który z tych procesów (np. Pit-stopy, testy techniczne itp.) uważasz osobiście za najważniejszy i dlaczego?

Wszystkie są niezwykle ważne, ponieważ możemy wygrać lub przegrać, jeśli którykolwiek z tych procesów nie będzie działał prawidłowo. Nie mogę pominąć żadnego kroku, jeśli chcę odnieść sukces. Oprócz postojów i testów, wszystkie elementy wymagają ciężkiej pracy i zaangażowania każdego dnia.

Jak dostosowujesz swoje tempo w różnych fazach wyścigu, aby dopasować je do swojej strategii? Kto obecnie nadzoruje twoje wyścigi?

Przed wsiadaniem do samochodu i rozpoczęciem wyścigu umysł musi być świeży i klarowny, a w trakcie wyścigu ważne jest zarządzanie nim we wszystkich fazach. Podczas jazdy istotne jest również zarządzanie oponami, hamulcami i efektywną komunikacją. Wszystkie te procesy są ze sobą powiązane. Jestem w pełni odpowiedzialny za każdy wyścig, jeśli chodzi o jego prowadzenie.

Czy podczas wyścigu podjąłeś kiedyś ryzykowne decyzje strategiczne, które przyniosły ogromny sukces?

Jak dotąd każdy wyścig był bardzo dokładnie obliczany i planowany, podobnie jak wszystkie związane z nim działania. Mówimy o usprawnianiu pracy, która na poziomie detali nigdy się nie kończy.

Jak Twój zespół wdraża koncepcje ciągłego doskonalenia w logistyce, obsłudze samochodu i pitstopach?

Każdy dzień w świecie motorsportu rozpoczyna się od planowania. Kierowca, wraz z inżynierami i resztą zespołu, analizuje harmonogram treningów lub dnia wyścigowego i przewiduje warunki pogodowe, co jest kluczowe przy wyborze strategii i ustawień samochodu. Po każdym treningu i wyścigu kierowca analizuje zebrane dane telemetryczne i wyniki. Jest to niezwykle ważne, ponieważ pomaga zrozumieć, jak samochód zachowywał się na torze, jakie były czasy okrążeń, jakie zmiany wprowadzono w ustawieniach i jakie były wyniki tych zmian. Zespół robi to tak często, że staje się to dla nich naturalne. Komunikują się, opracowują strategie i stale je wdrażają.

Podaj przykład takiej analizy wyników. Oprócz wskaźników, jakich narzędzi używasz?

Analizuję je wspólnie z inżynierem wyścigowym i omawiam, co można poprawić. Przed wyścigiem lub testem przygotowuję się na symulatorze i oglądam filmy z jazdy na danym torze. W wyścigach liczy się każdy szczegół, dlatego proces ciągłego doskonalenia jest integralną częścią pracy każdego kierowcy. Ten proces jest kluczem do sukcesu zarówno na torze, jak i poza nim.

Masz ogólną technikę lub własną, którą stosujesz, aby poprawić swoją wydolność fizyczną i mentalną? Jaki jest twój najlepszy sposób na regenerację po wyścigu?

Znajduję własny sposób na relaks, oglądając filmy i zdjęcia z wyścigów, gdy jestem

w samolocie w drodze do domu, a potem lubię spędzać czas w przytulnym otoczeniu

w domu.

Jak wpływa na Twój sukces jako kierowcy rola trenera-lidera i jaka jest rola tej pozycji w twojej karierze?

Najważniejsze jest ciągłe uczenie się, dlatego dla mnie bardzo przydatne jest możliwość nauki od trenera zespołu. Czuję, że staję się lepszym kierowcą, gdy uczę się czegoś nowego. Zazwyczaj dokonuję postępów w ciągu dnia i dostaję świetne wskazówki na kolejny dzień, aby być jeszcze lepszym.

Jeśli miałbyś opisać szczegółowo cechy i podejście swojego trenera, które uważasz za najważniejsze i bez których nie osiągnąłbyś tak dobrych wyników, jakie byłyby to cechy?

Umiejętności komunikacyjne, zarówno podczas treningów, jak i w stresujących sytuacjach na torze. Inżynier musi być w stanie jasno komunikować się z kierowcą. Każdy kierowca ma swoją unikalną osobowość i styl jazdy. Trener musi potrafić dostosować swoje podejście i zrozumieć, jak działa jego strona mentalna, aby pomóc mu rozwijać umiejętności mentalne potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Kierowca musi być cierpliwy w każdej możliwej sytuacji, co może być kluczowe dla osiągnięcia wyników w dzień wyścigu lub po prostu w dniu testowym.

Sekcja- Szybkie pytania:)

1.Zespół, który ma najlepszego lidera kierowców w F1?

Red Bull Ulubiony tor? uliczny, wyścigowy czy mieszany? Ulubiony tor to wyścigowy.

2.Najlepsze jedzenie przed wyścigiem to…?

Banan

3. Najdroższy samochód, który zniszczyłeś, to… 🙂

Formula Renault 2.0

Mistrz świata Formuły 1 (były lub aktualny), który Cię inspiruje?

Ayrton Senna (mój kask jest inspirowany jego barwami)

5. Jeśli musiałbyś podzielić te trzy kategorie na 100%, to na jaką część przydzieliłbyś każdą z nich?

Talent 60% Procesy powtarzalne i trening 20%

Lider zespołu i wsparcie 20%

Najtrudniejszy i najbardziej wymagający wyścig dla ciebie to…?

W moich czasach kartingowych, kiedy wygrałem swój pierwszy wyścig w 2012 roku na torze Kartódromo de Almeirim w Portugalii. Rywalizowałem z kierowcami o 30 lat starszymi ode mnie i o dużo większym doświadczeniu, więc nie było łatwo radzić sobie z presją, mając tylko 14 lat.

Symulator zespołu? Prywatny? A jeśli prywatny, to jakie gry/symulatory lubisz najbardziej?

Ćwiczę na Symulatorze Center i zazwyczaj używam R-Factor2, a w wersji prywatnej zazwyczaj używam Asseto Corsa.

Z Miguelem Gasparem rozmawiała:

Agata Nowak, trenerka menedżerów w efektywnym zarządzaniu procesami. Pasjonatka optymalizacji, stara się dostrzegać „więcej”, nieustannie poszukując innowacyjnych, ale również praktycznych rozwiązań w trudnych i niejednoznacznych sytuacjach. Absolwentka MBA, wykładowca MBA Lean Management, certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Nagrodzona m.in. jako Business Women 2021 w kategorii Lider Kompetencji Przywódczych i Business Women 2022.

Prywatnie fanka Formuły 1, Harry’ego Pottera, tańca, gorzkiej czekolady i herbaty matcha.

https://www.linkedin.com/in/agata-n-b93774137/