Pozycjonowanie czy reklamy Google Ads? W co zainwestować?

Odpowiedź na tytułowe pytanie jest jednocześnie prosta i trudna. Prosta – bo brzmi „to zależy”. Trudna – bo zawsze wymaga indywidualnej oceny, w której należy wziąć pod uwagę efektywność, koszty i czas. Jest to jednak, jak również wskazano w tytule, inwestycja – bardzo często decydująca o biznesowym być albo nie być firmy. Trzeba więc podejść do niej z pełną starannością. Co wziąć pod uwagę, jakie oba te rodzaje działań mają plusy i minusy? Kiedy okażą się bardziej opłacalne? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na te pytania.

Czym są reklamy Google Ads ?

Google Ads należą do systemów reklam płatnych w modelu rozliczeń PPC, Pay Per Click. Oznacza to, że płacimy wyłącznie za efekt, jakim jest click, czyli kliknięcie linku z reklamą, a co za tym idzie przejście na stronę docelową. Nie oznacza to oczywiście, że takie przejście pociągnie ze sobą jakąkolwiek inną reakcję użytkownika, jak zakup, kontakt ze sprzedawcą, prośbę o ofertę. Mimo wszystko jednak jest to model bardzo atrakcyjny, ponieważ nie ma konieczności płacenia za samo wyświetlenie. Reklamy PPC wykorzystuje się również w inny systemach, jak np. Facebook czy LinkedIn, jednak to Google Ads są najpopularniejsze. Sięgają po nie w zasadzie wszyscy – firmy usługowe, produkcyjne, sklepy internetowe. Istnieje jednak pewien rodzaj reklam, których zasady Google nie pozwalają wyświetlać. Co ciekawe, mogą one dotyczyć zarówno produktów niebezpiecznych czy treści obraźliwych, co dość oczywiste, jak i też np. również firm oferujących zabiegi kosmetyczne z wykorzystaniem kwasu hialuronowego.

Olbrzymią zaletą kampanii PPC jest fakt, że nie są one wyświetlane użytkownikom przypadkowym, a tym, którzy wpisali w wyszukiwarkę określone słowa kluczowe. Możemy więc już na wstępie założyć, że użytkownik przejawia potencjalne zainteresowanie naszą ofertą. Jedyne co należy, to sprawić, by wszedł na stronę, czyli zbudować odpowiedni przekaz reklamowy oraz oczywiście mieć przeznaczony odpowiedni budżet na opłacenie reklamy.

Kolejna ważna cecha – kampanie Google Ads działają szybko. Przyjmuje się, że wystarczają około 3 miesiące działań, by kampanię skonfigurować, wstępnie zoptymalizować, zapewnić algorytmom dane, rozpoznać zachowania konkurencji, określić targety odbiorców i komunikaty, na jakie reagują. Jest to więc czas naprawdę krótki, jeśli porównamy go z pozycjonowaniem.

Czym jest pozycjonowanie?

Pozycjonowanie to nic innego, jak proces, który pozwala wpłynąć na pozycję, jaką witryna zajmie w wynikach wyszukiwania. Zazwyczaj, przynajmniej na rynku polskim, chodzi o wyniki Google. Reklamy PPC wyświetlają się ponad nimi, ale i tak spora część użytkowników woli korzystać z wyników naturalnych, organicznych. Zakładają, że mogą one być bardziej prawdziwe, pełne, wartościowe – i tak faktycznie często jest. Na pozycję „w topce” trzeba bowiem zapracować sobie, spełniając założenia, jakie stawiają przed nimi algorytmy wyszukiwarek. Jednym z nich jest np. content, czyli możliwie wartościowe treści, znajdujące się na stronie. To np. bogato opisana oferta firmy i jej realizacje, wyczerpujące opisy produktów, odpowiedzi na nurtujące użytkowników pytania, np. w formie artykułów blogowych. Jednak sama treść nie wystarczy. Do strony muszą prowadzić odnośniki z różnych miejsc w internecie. Jakich i ile? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo jest to zależne od istniejącego profilu linkowego, konkurencji, budżetu. Tworzenie sieci linkowania to chyba najważniejsza z umiejętności pozycjonerów, a jej nauka wymaga często wieloletniego doświadczenia. Chociaż można z niej skorzystać w łatwiejszy sposób. Portal https://www.publicrange.pl/ wykorzystał bowiem tę wiedzę i doświadczenie, by na podstawie autentycznych działań ekspertów wypracować naśladujące je algorytmy. Logując się na platformie, mamy możliwość publikacji artykułów sponsorowanych, uznawanych za najskuteczniejszą formę pozyskiwania linków, na portalach wskazanych przez zaawansowane algorytmy Data Science. To znacząco ułatwia pozycjonowanie, ale nadal będzie ono procesem rozłożonym w czasie. Wymaga więc cierpliwości, jednak efekt, w postaci przejść użytkowników na stronę, jest bardzo opłacalny.

I co jest lepsze?

Odpowiedź nie zmieniła się od początku. To zależy. Google Ads to działania, które dużo szybciej mogą przynieść korzyści i mogą być bardzo precyzyjnie targetowane, czyli dobierane do grup docelowych, w dodatku każdej z nich mogą prezentować inne argumenty i zachęty w przekazach reklamowych. Niestety, trzeba płacić za każde kliknięcie. Pozycjonowanie to dłuższe oczekiwanie, ale mniejszy koszt po rozłożeniu go w czasie i bardzo duży potencjał działań. Obie te formy dopełniają się i uzupełniają, stąd też często wykorzystuje się je jednocześnie.