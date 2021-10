Relacja z konferencji Top Industry Summit 2021

27 października 2021 roku odbyła się, jubileuszowa X edycja konferencji „Top Industry Summit”. Podczas trzech paneli dyskusyjnych oraz trzech prezentacji, eksperci omówili zagadnienia związane z czwartą rewolucją przemysłową, logistyką oraz sektorem energetycznym. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna gala rozdania nagród „Diamentów Top Industry” dla najbardziej wyróżniających się podmiotów z sektora przemysłu, transportu i logistyki.

Podczas pierwszego wystąpienia, na scenę został zaproszony Pan Artur Kulczyński, lider zespołu ds. Systemów Magazynowych Rossman oraz Pan Marcin Malicki Logistics Consultant z firmy Metroplan Polska. Omówili oni Case Study pt. Cyfrowy Bliźniak – Rossmann. Projekt ten pomaga zoptymalizować automatyczne instalacje magazynowe w centrum dystrybucyjnym sieci sklepów Rossmann. Jest to jedna z największych tego typu realizacji w Europie. Podczas swojej wypowiedzi, Panowie zaprezentowali zgromadzonym skalę zaawansowania projektu oraz przedstawili jak wiele korzyści daje ta instalacja.

Po wystąpieniach rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny pt. „Inteligentne fabryki w dobie przemysłu 4.0”. Moderatorem był Pan Maciej Iwaniuk – Associate Partner, EY. Rozmawiał on z Panem Ireneuszem Borowskim – Country Manager, Dessault Systemes, Panem Ryszardem Horodyńskim – Dyrektorem ds. strategii i komunikacji, Huawei Polska, Panem Andrzejem Korpakiem – Prezesem Zarządu Opel i PSA Manufacturing Poland, Grupa Stellantis, Panem Jędrzejem Kowalczykiem – Prezesem Zarządu Fanuc Polska, Panem Pawłem Stefańskim – Regional Vice President Central Eastern Europe, Balluff oraz z Panem Wojciechem Znojek – Wiceprezesem Zarządu, Dyrektor Generalny SABUR. Wspomniano o tym, że niedawno branża zachłysnęła się nowymi technologiami związanymi z przemysłem 4.0. Dopiero po latach jest czas na przemyślenia, które rozwiązania się sprawdziły, a które nie do końca. Prelegenci zwrócili uwagę dodatkowo na to, że nie wszystkie rozwiązania są w stanie zostać zrealizowane ze względu na wysokie koszty, jednakże ich realizacja jest kwestią czasu, bo są niezbędne w dalszym rozwoju firmy. Eksperci byli zgodni, że nie należy zapominać o ludziach, którzy powinni być edukowani na ten temat, żeby mogli bez strachu o stanowiska implementować nowoczesne rozwiązania.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na prezentację Pana Romualda Jaworskiego, managera Rohlig Suus Logistics. W swojej prezentacji zaznaczył on bardzo negatywny wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie łańcucha dostaw. Jednocześnie zauważył, że mimo obecnych problemów Klienci nie są gotowi na obniżenie standardów. Ta sytuacja pokazuje ,że łańcuchy dostaw należy w obecnym czasie optymalizować i dostosowywać do zachodzących zmian. Na koniec swojej prezentacji Pan Romuald Jaworski zauważył, że każdy kryzys może być szansą. Firmy, które są zdolne do adaptacji mogą obecną sytuację wykorzystać na swoją korzyść.

Po tej prezentacji nadszedł czas na dyskusje panelowe, których moderatorem był profesor Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej. Tematami przewodnimi tego panelu były „Transport i Logistyka 4.0”. W dyskusji udział wzięli: Michał Brzozowski – Metroplan Polska, Michał Chodecki – Panattoni Development, Zsolt Fekete – Algotech Polska, Romuald Jaworski – Rohling Suus Logistics, Artur Martyniuk – Polregio, Beata Stelmach – ABC Czepczyński. Prelegenci zgodnie stwierdzili ,że w sektorze logistycznym proces automatyzacji jest nieunikniony i nie powinniśmy z nim walczyć. Zwrócono uwagę, że stosowanie coraz to śmielszych i nowocześniejszych technologii staje się normą również w budynkach magazynowych – na przykład w obiektach firmy Amazon. Według obecnych standardów budynek nie może być rozdzielony z technologią. Wszystko musi ze sobą współgrać i być zoptymalizowane. Rozmówcy dyskutowali również o potrzebie elastyczności firm w czasie pandemii, która była wielkim sprawdzianem dla przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa, które nie są w stanie dostosować się do nowej strategii ucierpią dużo mocniej niż firmy, które potrafią być elastyczne.

Po przerwie Pan Tomasz Jajeśnica, Kierownik Zakładu Produkcyjnego Akumulatorów Chłodu ICE-ON z firmy MAR-BUD przedstawił prezentacje produktu Ice-On. Jest to niezwykle innowacyjne urządzenie umożliwiające gromadzenie energii elektrycznej i przechowanie jej w postaci lodu. Pan Tomasz Jajeśnica w swoim wystąpieniu przedstawił również bardzo szczegółowo szereg korzyści wynikających z zastosowania Akumulatora Chłodu.

Po prezentacji rozpoczął się ostatni już panel dyskusyjny o nazwie „Energetyka dla przemysłu”. Moderatorem był Pan dr inż. Paweł Urbański – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. Udział w dyskusji wzięli: Pan Dariusz Bliźniak, Respect Energy, Pan prof. Jacek Kijeński, Politechnika Warszawska, Pan Mariusz Samordak, Bank Ochrony Środowiska S. A., Pan Michał Skorupa, FOTON Technik oraz Pan Grzegorz Słomkowski, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S. A. Prelegenci zwrócili uwagę na to, że zaszło wiele zmian i w tym momencie każdy sektor powinien być elastyczny względem zmian klimatycznych. W tym momencie żadna firma nie powinna bagatelizować tej kwestii i powinna pomyśleć o inwestycji we własne źródła energii. Czeka nas zmiana całego systemu i powinniśmy się w większym stopniu na nią przygotować.

Po zakończeniu Konferencji miała miejsce uroczysta Gala rozdania Diamentów Top Industry. Zostały nagrodzone wyróżniające się spółki oraz osobowości branży za najważniejsze osiągnięcia, projekty i inwestycje. Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

Lider Automatyki Przemysłowej: Balluff

Wyróżnienie: Fanuc S.A.

Lider Budownictwa Przemysłowego: Kajima Poland Lider Produkcji Przemysłowej: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A Przemysłowy Deweloper Roku: Segro Poland Przemysłowy Eksporter Roku: Fakro

Wyróżnienie: Nowy Styl

Operator Logistyczny Roku: Rohling Suus Logistics S.A.

Wyróżnienie: Raben Group Polska