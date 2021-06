Relacja z XII edycji konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

22 czerwca w hotelu Sheraton Grand Warsaw miała miejsce XII edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Podczas czterech paneli dyskusyjnych oraz pięciu wystąpień, zaproszeni eksperci omówili najważniejsze kwestie dla sektora. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w branżach.

Wydarzenie zainaugurowało wystąpienie Jana Stylińskiego, Prezesa Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, który omówił kwestie związane z budownictwem w skali światowej. Prezes w swoim wystąpieniu wskazał, że mimo dynamiki zmian polskiego sektora, pozostaje jeszcze dużo do osiągnięcia, a przed branżą stoi wiele wyzwań. Podejście do budownictwa wymaga skierowania na rezultaty, a w drugiej kolejności należy zadbać o sam produkt. Mówca nawoływał do podjęcia nowatorskich inicjatyw, które nastawione są na cel.

Po wystąpieniu rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny pt. „Prawo Zamówień Publicznych”, który moderowała Agnieszka Chwiałkowska, Partner współzarządzający praktyką zamówień publicznych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W dyskusji udział wzięli: Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego, Budimex SA, Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Jan Styliński, Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Bartosz Tokarski, Lider Praktyki Technicznej, EIB SA, Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu, STRABAG oraz Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Eksperci poddali po dyskusję nowelizację prawa zamówień publicznych, komentując jednocześnie kondycję polskiego budownictwa. Wskazano potrzebę usystematyzowania procesu zamawiania oraz położenia większego nacisku na procedury negocjacyjne. Mówcy zgodnie stwierdzili, że kluczowa w całym procesie jest współpraca oraz wypracowanie porozumienia pomiędzy interesami zamawiających a wykonawców.

Po krótkiej przerwie networkingowej swoją prezentację pt. „Zrównoważona infrastruktura – świat może być lepszy” przestawił Ireneusz Borowski, Country Manager, Dassault Systèmes. W wystąpieniu zaprezentowana została platforma 3DExperience, która pozwala na analizę wpływu – dzięki niej jesteśmy w stanie stwierdzić, co możemy osiągnąć wprowadzanym projektem i jaki będzie miał on wpływ na otoczenie. Technologia sprawia, że możemy badać projekty i poszukiwać najlepszego rozwiązania.

Następnie przyszedł czas na case study pt. „Dochodzenie zmiany umowy PPP przed sądem”, które przygotował Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski, Wspólnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy. Występujący, zgodnie z przedmówcami, uznał, że kluczowe jest podjęcie negocjacji, nawołując jednocześnie do efektywności w rozmowach.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi panel pt. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”. Moderatorem dyskusji był Maciej Ziomek, Associate Partner w Dziale Doradztwa Transakcyjnego, EY, a panelistami byli: Grzegorz Kaczorowski, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego, Urząd M. St. Warszawy, Maciej Kopański, Dyrektor Inwestycyjny, BaltCap, Tomasz Korczyński, Adwokat i Managing Counsel, kieruje praktyką PPP/Infrastruktury, Dentons, Anna Łopaciuk, Menedżer ds. Sektora Paliwowego i Infrastruktury w Departamencie Analiz i Wsparcia Sektorowego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Adam Poliński, Członek Zarządu, Dyrektor Infrastruktury, Unibep SA oraz Łukasz Wypych, Menedżer ds. Inwestycji, GULERMAK Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. Oddział w Polsce. Pierwszym tematem podjętym przez ekspertów była rola i efektywność sektora prywatnego w procesie przygotowania realizacji. Wskazano, że należy wprowadzić mechanizmy równoważące, a za główny wskaźnik motywacji do zawierania umów uznano efektywność. Eksperci zauważyli również, że nadchodzące środki wsparcia sprawią, że cała Europa stanie się placem budowy. Ochroną przed zamętem na rynku wykonawczym pozostaje spojrzenie na umowę w duchu partnerstwa. Do ostatnich rozważań mówców należały możliwości i rozwiązania, które mogłyby wesprzeć polski rynek PPP.

Po przerwie swoją prezentację pt. „M3 – Etap I – Praga” przedstawił dr inż. Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie. Mówca przedłożył plan rozbudowy metra w Warszawie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak gęstość zaludnienia czy wydane pozwolenia na budowę. Koordynator zaprezentował terminarz planowanych etapów przedłużenia metra na lata 2021-2030 i wymienił wyzwania względem wymagań prawnych.

Wystąpienie poprzedziło trzeci panel dyskusyjny „Inwestycje kolejowe”, który poprowadził Jakub Majewski – Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej. W debacie udział wzięli: Krzysztof Celiński – Prezes Zarządu, Siemens Mobility, Leszek Hołda – Członek Zarządu, PKP Energetyka, Adam Laskowski – Członek zarządu PKP Intercity S.A., Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie, Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, Polregio i Cezary Saganowski – Prezes Zarządu, Egis Poland. Wiodącym tematem dyskusji była wizja zrównoważonej Europy w kontekście transportu. Eksperci uznali, że nadszedł renesans transportu kolejowego, a wraz z nim dynamiczne zmiany. Zauważono, że kolej się znacznie zmieniła i dzisiaj korzystając z jej usług, możemy realizować potrzeby w odpowiednich warunkach, co skutkuje większym zainteresowaniem podróżujących. Paneliści poddali pod dyskusję również IV pakiet kolejowy, zgodnie twierdząc, że konkurencja zawsze oznacza większą motywację. Wskazano, że aby zwiększyć zainteresowanie transportem publicznym, należy podejść do niego holistycznie. Mówcy zakończyli dyskusję zapowiedzią szeroko rozumianej cyfryzacji infrastruktury kolejowej.

Po przerwie lunchowej swoje case study pt. „Cyfrowe zarządzanie budynkami i energetyką” przedstawił Radosław Łoś, Koordynator Projektów, APA Group. Podczas wystąpienia zaprezentowana została platforma Nazca, dzięki której możliwe są analiza danych i zarządzanie obiektami. Za pomocą systemu jesteśmy w stanie poznać zagrożenia i mamy cyfrową kontrolę nad budynkami – system pozwala na integrację całej infrastruktury w mieście.

Czwartą dyskusję panelową moderował Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Ekspertami ostatniego panelu byli: Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk, V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB, Nicolas Dépret, Prezes Zarządu, Eurovia Polska, Łukasz Marcinkiewicz, Dyrektor Generalny LHE i Rozwiązań dla Infrastruktury, Michał Sapota, Prezes, HRE Investments, Jacek Siwiński, Prezes Zarządu, Velux Polska oraz Juliusz Tetzlaff, Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Mówcy rozważyli dostosowanie sektora do wyzwań związanych z klimatem i próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak należy ukierunkować działania, aby mieszkania efektywne energetycznie były szerzej dostępne. Przedstawiciele sektora wskazali również podejście poszczególnych firm do kryzysu klimatycznego i omówili proponowane strategie i rozwiązania, które stosowane są w odpowiedzi na oczekiwania społeczne. Panel podsumowano stwierdzeniem, że potrzebujemy zmian w mentalności i musimy docenić rozwiązania technologiczne, stopniowo zapoznając je z użytkownikami.

Po panelach dyskusyjnych i wystąpieniach odbyła się wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, czyli statuetek, którymi uhonorowane zostały firmy oraz ich przedstawiciele, którzy wyróżniają się w branży swoimi działaniami i osiągnięciami.

Część konkursową wydarzenia zainaugurował Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. Zanim nagrody trafiły do zwycięzców, wystąpili również Anna Kornecka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Karolina Zdrodowską – p.o. Dyrektor Koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, reprezentującą Miasto St. Warszawa oraz ksiądz Andrzej Augustyński – Założyciel i Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie SIEMACHA. Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

Realizacja Roku:

a)Budownictwo Kubaturowe:

Laureat: BUDIMEX

b) Infrastruktura Drogowa:

Laureat: GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A.S. ODDZIAŁ W POLSCE I PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW

c) Infrastruktura Kolejowa:

Laureat: TRAKCJA

Spółka Budowlana Roku: UNIBEP

Lider Technologii: STRABAG Z TPA

Lider Zielonego Budownictwa: UNIHOUSE

Projektant Roku: EGIS Poland

Doradca Roku: JDP DRAPAŁA & PARTNERS

Podmiot Finansujący Roku:

BANK PEKAO S.A

KUKE

Osobowość Roku:

DARIUSZ BLOCHER

PREZES ZARZĄDU BUDIMEX S.A. W LATACH 2009-2021, CCZŁONEK RADY NADZORCZEJ, BUDIMEX SA, DYREKTOR FERROVIAL CONSTRUCTION NA EUROPĘ