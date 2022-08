Rosyjska grupa hakerów NoName057(16) atakuje Polskę i Finlandię

Prorosyjscy hakerzy usunęli wiele stron internetowych w Finlandii i Polsce. Grupa NoName057(16), znana dotychczas z ataków typu Distributed Denial of Service (DDoS), poinformowała o atakach na swoim kanale, który ma ponad 14 tys. subskrybentów. Cyberprzestępcy z NoName057(16) wydają się być sprzymierzeni z inną prorosyjską grupą hakerów, Killnet, która stała za ostatnimi atakami na strony na Litwie i Norwegii.

W Polsce grupa zaatakowała wybrane strony rządowe. Polska administracja odpiera ataki, ale eksperci Check Point Research ostrzegają, że mogą się one powtórzyć w przyszłości. Utrzymanie przez Rząd stopnia alarmowego Charlie CRP, jak wydać jest było uzasadnione.

DDoS to kategoria złośliwych cyberataków, które cyberprzestępcy wykorzystują w celu uniemożliwienia dostępu do usług online lub zasobów sieciowych. Ataki DDoS różnią się od konwencjonalnych ataków Denial of Service tym, że pochodzą z wielu źródeł lub adresów IP, takich jak komputery osobiste, serwery i/lub urządzenia IoT.

– Nasz niedawny raport śródroczny nie tylko ujawnił globalny wzrost cyberataków o 42%, ale także ogromny wzrost liczby sponsorowanych i wspieranych przez państwo grup hakerskich. Ostatnio ujawniona działalność grupy NoName057(16) jest częścią szerszego trendu, który obserwujemy od początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Firmy ze wszystkich sektorów muszą być świadome zagrożeń, ponieważ cyberprzestępcy mogą mieć cel polityczny, ale ich motywacją jest często wyłudzanie pieniędzy za pomocą oprogramowania ransomware lub innych metod, aby zapewnić sobie środki na finansowanie dalszej działalności – mówi Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software Technologies w Polsce.