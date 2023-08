Rynek wybrał euro a nie dolara

Wczorajszy dzień był wyraźnie bardziej przychylny walucie europejskiej niż amerykańskiej. Wyższa od oczekiwań inflacja w Niemczech i słabsze dane z USA szczególnie z rynku pracy sporo namieszały.

Rynek pracy za oceanem straszy inwestorów

Wczoraj poznaliśmy wyniki raportu ADP na temat zatrudnienia. Wynik okazał się 18 tysięcy miejsc pracy poniżej oczekiwań. Nawet gdyby nie późniejsze dane o rewizji produktu krajowego brutto już to powinno mieć silny negatywny wpływ na dolara. Biorąc pod uwagę bliskość tych dwóch odczytów ciężko powiedzieć, jaki miało naprawdę. Inwestorzy mocno boją się problemów na rynku pracy, bo te momentalnie powinny przekładać się na inne branże. Ludzie, tracąc pracę, powinni dość szybko ograniczać swoje wydatki. Już sam ten fakt ma silny wpływ, nie mówiąc o potencjalnym spadku spłacalności kredytów i potencjalnym zagrożeniu dla stabilności niektórych banków.

Co z gospodarką za oceanem?

Jak już wspomnieliśmy wczoraj, miał miejsce odczyt PKB, a konkretnie rewizja tego odczytu. Jest to potwierdzenie wstępnych danych po tym, jak spłynęły wszystkie dane cząstkowe. Okazało się, że wzrost PKB jest wolniejszy od oczekiwań. Różnica wynosi 2,1% zamiast 2,4%. Należy jednak pamiętać, że Amerykanie wykorzystują wskaźnik annualizowany. Oznacza to, że kalkulują, jak wyglądałby rok, gdyby był cały taki jak dany kwartał. To dlatego właśnie ta różnica jest tak duża. Z drugiej strony wzrosła konsumpcja prywatna. Trzeba pamiętać, że wzrost dotyczy danych za drugi kwartał, czyli do czerwca, a raport ADP dotyczył sierpnia. To tłumaczy pewną rozbieżność. Po słabszych danych inwestorzy postanowili sprzedawać dolara. Kurs dolara w ciągu trochę ponad godziny spadł o ponad 3 grosze. Dzisiaj jednak od rana wraca blisko poziomów, z których ruch się zaczynał.

Ceny w Niemczech powyżej oczekiwań

Analitycy sądzili, że inflacja nad Odrą spadnie do poziomu 6%. Tak nisko się jednak nie udało i sierpień kończymy poziomem 6,1%. To nadal spadek względem zeszłego miesiąca, ale nie tak silny, jak oczekiwali tego analitycy. Obecne 6,1% to wynik równy temu z maja. Od tego czasu inflacja lekko wzrosła, a teraz znów spada. Oznacza to, że przez cały kwartał ceny w Niemczech utrzymały tempo wzrostu. Takie dane znów budzą pewien niepokój na rynkach. Był to zresztą kolejny powód, dla którego inwestorzy preferowali wczoraj euro względem dolara. Wolniej spadająca inflacja w Niemczech potencjalnie zwiększa szanse, że stopy procentowe będą rosły szybciej. Taka decyzja EBC z kolei umacnia kurs euro.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

11:00 – strefa euro – inflacja producencka,

14:30 – USA – dochody i wydatki Amerykanów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat