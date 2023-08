Dziś o godz. 14:30 zostaną w Stanach Zjednoczonych dane na temat zachowania CPI i „bazowego” CPI w lipcu br. Ankietowani ekonomiści oczekują wzrostu rocznej dynamiki CPI z najniższego od marca 2021 poziomu osiągniętego w czerwcu br. (3 proc.) do 3,3 proc. Gdyby tak się rzeczywiście stało, byłby to pierwszy wzrost rocznej dynamiki CPI w USA po 12 miesiącach spadku. Według prognoz roczna dynamika „bazowego” CPI na pozostać na poziomie z czerwca czyli +4,8 proc. Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły wczoraj ponownie (S&P 500 -0,7 proc., DJIA -0,54 proc., Nasdaq 100 -1,12 proc.), ale dziś rano ceny kontraktów na te indeksy odrabiały środowe straty (S&P 500 +0,65 proc. ok. godz. 9:30).

Na rynkach akcji Azji i Oceanii brak było dziś dominującej tendencji (japoński Nikkei 225 (+0,84 proc.).

Wzrosty głównych indeksów giełdowych dominowały w czwartkowy poranek w Europie. Niemiecki DAX było ok. godz. 9:30 najwyżej od 6 sesji (+0,94 proc.), podobnie jak francuski CAC 40 (+1,41 proc.).

Zwyżkowały na początku sesji główne polskie indeksy (WIG-20 +0,64 proc. ok. godz. 9:50). Poza WIG-Nieruchomości rosły również wszystkie pozostałe indeksy sektorowe GPW. Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy od 2017 roku zanotowały dziś akcje spółki Tauron Polska Energia. Jeśli chodzi o akcje wchodzące w skład sWIG-u 80, to dziś swój najniższy od roku poziom osiągnął kurs akcji spółki Sunex, zaś cena akcji spółki Medicalgorithmics była najwyższa od marca 2019.

Wobec porannych wzrostów cen akcji rosła rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych (4,026 proc.) i Polski (5,508 proc.).

Kurs euro wobec japońskiego jedna osiągnął dziś najwyższy poziom od września 2008 (EUR/USD +0,48 proc. ok. godz. 9:15 proc). 15 lat temu po raz pierwszy kurs EUR/JPY osiągnął taki poziom jak obecnie w lutym 2007. Jeszcze wcześniej kurs EUR/JPY osiągał obecny poziom od okresie czerwiec-październik 1998 (kryzys azjatycki, bankructwo Rosji, upadek funduszu spekulacyjnego Long-Term Capital Management). Kurs EUR/USD znów wrócił powyżej poziomu 1,10 USD (+0,36 proc. ok. godz. 9:15). Najwyżej od miesiąca był natomiast kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena (USD/JPY +0,11 proc.).

Kurs EUR/PLN był dziś rano w okolicach swojego miesięcznego maksimum (+0,08 proc. ok. godz. 9:15), zaś kurs USD/PLN spadał o 0,28 proc.

Kurs Bitcoina względem amerykańskie godolara oscylował wokół poziomu 29500 USD (+0,12 proc. ok. godz. 9:20).

Kolejny najwyższy poziom od listopada ub.r. osiągnęły dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie (WTI +0,47 proc. ok. godz. 9:20). Ropa Brent była najdroższa od stycznia br. (+0,46 proc.). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie oscylowała w okolicach swego najwyższego poziomu od 5 miesięcy (+0,57 proc.). Odrabiały dziś rano swe ostatnie straty metale (złoto +0,09 proc., srebro +0,77 proc., platyna +1,17 proc., pallad +1,28 proc., miedź +0,48 proc. ok. godz. 9:25). Drożały dziś rano również kontrakty na soję i pszenicę na CBOT, a cena kontraktów na bawełnę na ICE notował minimalną zmianę.

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers