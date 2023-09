Rynki finansowe w konsolidacji po weekendzie

W USA i Kanadzie w pierwszy poniedziałek września obchodzone jest Święto Pracy, więc wczoraj tamtejsze rynki finansowe były nieczynne. Dziś ok. godz. 9:35 kontrakty na główne amerykańskie indeksy notowały niewielkie spadki (S&P 500 -0,18 proc.). We wtorek na giełdach Azji i Oceanii przeważały zniżki, ale z tej tendencji wyłamał się japoński Nikkei 225, który po wzroście o 0,3 proc. osiągnął swój najwyższy poziom od miesiąca (japoński rynek akcji lubi ponownie słabnącego jena?). Zgodnie z oczekiwaniami bank centralny Australii nie zmienił dziś wysokości swojej stopy procentowej i pozostała ona na poziomie 4,1 proc. (All Ordinaries Index -0,12 proc.)

Spadkowy charakter miał początek sesji w Europie (DAX -0,63 proc., CAC 40 -1,02 proc. ok. godz. 9:30).

Na GPW ok. godz. 9:50 zmiana WIG-u 20 była minimalna (+0,01 proc.). Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś rano ceny akcji spółek Wawel, Ambra, Asseco Business Solutions i VRG, natomiast najniższy od ponad roku poziom zanotował kurs akcji BioMaximy.

Trzecią sesję z rzędu próbowała dziś rosnąć rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych i osiągnęła swój najwyższy poziom od tygodnia (4,218 proc.). Rentowność 10-latek polskiego rządu lekko dziś rano spadała (5,581 proc.).

Kurs EUR/USD spadł dziś do swego nowego ponad 2,5-miesięcznego minimum (1,07634 USD, -0,29 ok. godz. 0:25). Amerykański dolar umacniał się we wtorkowy poranek również względem japońskiego jena. Kurs USD/JPY atakował poziom swego osiągniętego przed tygodniem powyżej 148 JPY 9-miesięcznego maksimum. Kurs amerykańskiego dolara względem dolara australijskiego atakował poziom swego sierpniowego maksimum, w którym kurs USD/AUD był najwyżej od listopada ub.r.

Złoty lekko dziś rano słabł (EUR/PLN +0,07 proc., USD/PLN +0,4 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara – 25696 USD ok. godz. 9:25 (+0,1 proc.) – utrzymuje się tuż powyżej swoich minimów z drugiej połowy sierpnia, a zarazem nieco powyżej kluczowego poziomu wsparcia wyznaczanego w okolicach poziomu 25000 USD przez „linię szyi” ukształtowanej od czerwca ub.r. powyżej poziomu 15000 USD i opuszczonej górą w marcu br. formacji „odwróconej głowy z ramionami”.

Ceny kontraktów na ropę naftową, które w piątek wyszły na swe wielomiesięczne maksima (WTI najwyżej od listopada ub.r., Brent od stycznia br.) utrzymywała się kolejny dzień w pobliżu swoich ubiegłotygodniowych szczytów (WTI -0,54 proc., Brent +0,62 proc. ok. godz. 9:35). Cena kontraktu na gaz ziemny na NYMEX-ie spadała dziś ok. godz. 9:35 o 0,19 proc. Kolejny dzień z rzędu taniały dziś rano metale, których cenom ostatnia siła dolara raczej jest nie w smak (złoto -0,12 proc., srebro -1,76 proc., platyna -1,1 proc., pallad -1,02 proc., miedź -0,93 proc.). Spadały dziś rano również ceny pszenicy, soi i bawełny (spadek z najwyższego poziomu od listopada ub.r.), natomiast minimalnie rosła cena cukru, która utrzymywała się w okolicach swego ostatniego ponad 2-miesiecznego maksimum.

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers