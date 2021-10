Succubus od Madmind Studio z bardzo dobrymi recenzjami

Madmind Studio, specjalizujące się w tworzeniu gier z gatunku horror, we wtorek zaprezentowało swoją grę Succubus. Produkcja ma ponad 84 proc. pozytywnych recenzji na Steamie, a sprzedaż od premiery w analogicznym okresie jest niemal trzy razy wyższa (Steam) niż w przypadku poprzedniej produkcji studia – Agony.

Succubus – gra z gatunku action horror – była długo wyczekiwaną premierą. Wishlista gry w dniu jej premiery przekroczyła 270 tys. graczy., z czego prawie 100 tys. przybyło w ostatnich 6 miesiącach. Premiera odbyła się we wtorek o godzinie 19:00, gdzie na platformie Steam był prowadzony równocześnie livestream, który zgromadził ponad 7,4 tys. widzów. Gra spotkała się zarówno w mediach branżowych jaki wśród graczy z bardzo ciepłym przyjęciem, o czym świadczą komentarze graczy (8,4/10 Steam) oraz profesjonalnych recenzentów (7,5/10).

– Jesteśmy bardzo zadowoleni widząc tak pozytywne oceny naszej gry. Tym bardziej zaskakująca wydaje nam się reakcja naszych inwestorów. Podczas gdy my świętujemy sukces, na który ciężko pracowaliśmy całymi latami, akcje naszej firmy znacząco tracą na wartości. Sprzedaż Succubus jest wyraźnie wyższa niż w przypadku Agony, biorąc pod uwagę analogiczny okres od premiery. – komentuje Tomasz Dutkiewicz, prezes zarządu Madmind Studio.

Całkowity koszt produkcji gry Succubus wraz z budżetem marketingowym wyniósł około 3,8 mln zł. Spółka liczy, że w niedługim czasie będzie mogła zakomunikować pełen zwrot kosztów produkcji.

– Liczymy, że w najbliższym czasie będziemy mogli oficjalnie zakomunikować pełen zwrot kosztów produkcji. Oznaczać to będzie jednocześnie rekordowy rok w historii naszej spółki. W przypadku Succubus cały proces produkcji gry pokrywaliśmy sami, tak więc każda zarobiona złotówka wędruje prosto na nasze konto. Dzięki temu, że Succubus jest grą wysokiej jakości, nie musimy również poświęcać dodatkowych miesięcy pracy nad tworzeniem łatek naprawiających grę. – dodaje Tomasz Dutkiewicz.

Podczas rozgrywki wcielamy się w sukkuba, demonicę przemierzającą piekło w poszukiwaniu zemsty na swoich wrogach. Gra wpasowuję się w ideę Halloween, dnia, na który z niecierpliwością czeka Spółka.

– Nie możemy doczekać się Halloween, które jest prawdziwym świętem horroru na platformie Steam. Horrory które przygotowują z tej okazji specjalną zawartość tematyczną, są silnie promowane przez Steam. Właśnie dlatego chcemy zadbać o to, by Succubus w tych dniach miał do zaoferowania wiele atrakcji dla graczy. Dodatkowo z racji gigantycznego zainteresowania grą podczas festiwalu Steam Next Fest oraz rekordową frekwencją podczas livestreamu z premiery na Steamie sądzimy, że Succubus ma duże szanse by przeżyć „drugą premierę” podczas tegorocznego Halloween. – mówi Tomasz Dutkiewicz.

Madmind posiada zdywersyfikowane portfolio. Na 2022 i 2023 rok są zapowiedziane dwie kolejne gry – Paranoid i Tormentor, które mają wzbudzać mniej kontrowersji, lecz ciągle pozostać w gatunku horroru. Spółka dzięki tym tytułom chce dotrzeć do fanów takich produkcji jak Resident Evil czy Silent Hill.

– Nie zapominajmy również o naszych nowych produkcjach, Paranoid oraz Tormentor, które mocno zyskały na popularności w ostatnim czasie właśnie dzięki premierze Succubus. Nowe materiały z obu tych gier zaprezentujemy jeszcze w tym roku- Paranoid w nieco odświeżonej formie oraz pierwszy gameplay z Tormentora – dodaje Tomasz Dutkiewicz.