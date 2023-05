Tanieje pszenica, drożej kakao, WIG-20 najwyżej od 13 miesięcy

WIG-20 rosnąc w piątek o 2,7 proc. (najsilniej od 27 kwietnia br.) osiągnął swój najwyższy poziom od kwietnia ub.r. Również najwyżej od 13 miesięcy był w piątek WIG. Dziś rano te dwa główne indeksy GPW próbowały kontynuować wzrosty (WIG-20 +0,3 proc., WIG +0,2 proc. ok. godz. 9:50). Najwyżej od kwietnia 2022 był dziś rano również mWIG-40.

Wśród indeksów sektorowych GPW najwyższy od ponad roku poziom osiągnęła dziś rano WIG-Media. Wśród składników WIG-u 20 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji PZU, Santander Bank Polska i Allegro. Jeśli chodzi o akcje wchodzące w skład mWIG-u, to dziś do swego najwyższego poziomu od 1,5 roku dotarła cena akcji PKP Cargo. Najniżej od 14 lat była dziś cena akcji spółki Kernel Holding. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji spółek Apator, Rainbow Tours, Synektik i Comp.

Poranne zmiany wysokość kontraktów na główne amerykańskie indeksy były kosmetyczne (S&P 500 -0,06 proc. ok. godz. 9:50).

DAX i CAC 40 notowały rano niewielkie spadki (odpowiednio -0,17 proc. i -0,07 proc. ok. godz. 9:50).

Rentowność 10-letnich obligacji rządu Stanów Zjednoczonych osiągnęła w piątek swój najwyższy poziom od ponad 2 miesięcy, ale dziś rano lekko spadała (3,664 proc.). Odwrotnie zachowywała się rentowność 10-latek polskiego rządu, która w piątek spadła, a dziś rano lekko rosła (5,969 proc. ok. godz. 9:40).

Po wczorajszym osłabieniu amerykański dolar dziś rano notował minimalne zmiany w stosunku do euro (EUR/USD -0,03 proc., USD/JPY -0,04 proc. ok. godz. 9:25). W oczekiwaniu na drugą turę wyborów prezydenckich w Turcji, która odbędzie się 28 maja, kursy euro i amerykańskiego dolara względem tureckiej liry osiągnęła swe historyczne maksima.

Lekko umacniał się dziś rano polski złoty (EUR/PLN -0,2 4proc., USD/PLN –0,21 proc. ok. godz. 9:30).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara utrzymywał się poniżej poziomu 27000 USD. Kluczowy poziom wsparcia na tym instrumencie wyznaczany przez przełamane w górę w marcu br. szczyty ceny z sierpnia ub.r. i lutego br. znajduje się w okolicach 25000 USD.

Najniższy poziom od końca 2020 roku osiągnęła dziś rano cena kontraktów na pszenicę notowanych na CBOT. Kurs tego instrumentu od marca 2020 przebywa w obrębie kanału średnioterminowego trendu spadkowego, a pod koniec lutego br. wyłamał się w dół z kilkunastomiesięcznej formacji „głowy z ramionami”, której rozmiary sugerują istnienie tu dalszego sporego potencjału spadkowego. Kontrakty na kakao na ICE były dziś rano najdroższe od 2016 roku. Cena kakao wyłamała się w ostatnich tygodniach w górę z trwającego od 2011 roku kanału trendu spadkowego. Zdaje się to dobrze wróżyć kursowi tego kontraktu w długoterminowego perspektywie. Cena kontraktów na ropę naftową notowanych na NYMEX-ie i ICE lekko – o 0,6-0,8 proc. – spadała dziś ok. godz. 9:15. Kontakt na gaz ziemny na NYMEX-ie był dziś najwyżej od marca br. (+3,91 proc. ok. godz. 9:15). Wczoraj najniższy poziom od prawie 2 lat osiągnęła cena kontraktów na gaz ziemny w Wielkiej Brytanii. Po wczorajszych wzrostach taniała dziś rano miedź (-0,82 proc. ok. godz. 9:20) i metale szlachetne (złoto -0,2 proc., srebro -0,64 proc., platyna -0,33 proc., pallad -1,03 proc.).

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers