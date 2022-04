TenderHut przejmuje IntelliLex

IntelliLex to najnowszy zakup Grupy Kapitałowej TenderHut. Notowana na NewConnect spółka przejęła 95% udziałów technologicznego start-upu z obszaru legal-tech. Jest to czwarta spółka po Brainhint oraz KISS digital i KISS communications, w którą tej wiosny zainwestowała Grupa TenderHut.

Start-up IntelliLex opracował rozwiązanie pozwalające w szybki sposób tworzyć zaawansowane umowy, zarówno na bazie dokumentów będących w dotychczasowych zasobach danej kancelarii, jak i w oparciu o własną bazę klauzul. Autorskie oprogramowanie IntelliLex spotkało się z uznaniem jury Global Legal Hackathon, odbywającego się w Nowym Jorku, gdzie zostało uznane za jedno z najlepszych spośród prawniczych start-upów z całego świata. – Aplikacja integruje się za pomocą wtyczki z MS Word, dzięki czemu w czasie redagowania dokumentu, po wpisaniu słów kluczowych podpowiada całe gotowe klauzule, z których wcześniej korzystała dana kancelaria czy dział prawny danej firmy. W ten sposób można szybko zbudować nawet bardzo skomplikowany dokument. I to startując od pustej kartki, a przy tym spójnie z wypracowanymi standardami i wzorami – tłumaczy Piotr Jać, prawnik LegalHut – spółki wchodzącej w skład Grupy TenderHut.

Grupa TenderHut pod koniec ubiegłego roku w drodze emisji akcji pozyskała z rynku nowy kapitał w kwocie 6,7 mln zł, który zamierza przeznaczyć właśnie na akwizycje. Spółka realizuje prezentowaną przy debiucie na NewConnect strategię rozwoju obejmującą przejęcia w Polsce, jak i za granicą. – Realizacja strategii M&A w wykonaniu TenderHut nabiera tempa i nie jest to nasze ostatnie słowo w tym roku. Mamy już za sobą kilkanaście połączeń z mniejszymi podmiotami z branży IT. Wcześniejsze doświadczenia przy łączeniu się z innymi software housami pozwoliły nam na wypracowanie metodyki, która w znaczący sposób wpływa na szybkość zawierania transakcji – podkreśla Krzysztof Kuper, Head of Investments w TenderHut.

Ostatnie transakcje zaowocowały pozyskaniem na pokład Grupy TenderHut kolejnych 70 specjalistów, a firma zaznaczyła także swoją obecność w Krakowie, w którym do tej pory nie miała oddziału. Inwestycje z marca tego roku, czyli spółki KISS digital oraz Brainhint zwiększą potencjał TenderHut w obszarze Software Development & Cybersec. Ta pierwsza to software house specjalizujący się w zakresie realizacji aplikacji webowych i mobilnych. Wśród klientów KISS digital są zarówno korporacje z Polski i USA, a także zagraniczne start-upy. Do Grupy TenderHut dołączyła także spółka KISS communications, działająca pod marką Human. Ta z kolei jako agencja reklamowa obsługująca klientów z branży e-commerce, retail oraz start-upy stanowić będzie podwaliny nowej linii biznesowej grupy. – Łącząc się z TenderHut wiemy, że stajemy się częścią dynamicznie rozwijającej się technologicznej grupy o globalnym zasięgu. Na bazie naszych doświadczeń i zasobów technologicznych, jakimi dysponuje grupa TenderHut, będziemy mogli budować silne ramię Digital Design & Marketing – mówi Mateusz Zguda twórca KISS communications.

Spółka Brainhint działa w obszarze outsourcingu oraz cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii chmurowych, AI, RPA, blockchain. – Potencjał całej grupy TenderHut w połączeniu z międzynarodową siecią sprzedaży, to doskonałe środowisko do rozwoju i skalowania świadczonych przez nas usług. Jestem przekonany, że pod skrzydłami TenderHut zwiększymy skalę naszego działania szczególnie pod kątem eksportu naszych rozwiązań na rynki zagraniczne – podkreśla Michał Forystek, założyciel Brainhint.

Grupa TenderHut intensywnie się rozwija. Zaraportowała przychód skonsolidowany na poziomie 61 mln złotych za 2021 rok, co stanowi wzrost o 30% w stosunku do roku poprzedniego. Spółka oszacowała również wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku, wykazując skonsolidowany przychód na poziomie 17,9 mln zł, co stanowi wzrost o 26 % w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2020. – Aby ocenić potencjał naszych wiosennych transakcji warto zauważyć, że w przypadku, gdyby przejęcie spółek Brainhint i Kiss communications miało miejsce z początkiem bieżącego roku obrotowego, czyli od 1 stycznia 2022 roku, wówczas skonsolidowane przychody grupy TenderHut za pierwszy kwartał 2022 roku wyniosłyby 19,8 mln zł. Wpływ wszystkich wiosennych przejęć na wyniki powinien być już widoczny w czwartym kwartale tego roku, a to nie są nasze ostatnie transakcje M&A na ten rok – powiedział Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy Kapitałowej TenderHut.

Do końca 2022 roku grupa TenderHut zamierza zwiększyć liczbę specjalistów łącznie o około 150 osób. Postawione cele TenderHut zamierza osiągnąć przez kontynuację działań z zakresu M&A oraz rozwój organiczny.