TopLevelTennis.com S.A. przeprowadziła emisję akcji serii K i pozyskała 1 mln zł

TopLevelTennis.com S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2008 r., zakończyła z sukcesem emisję akcji serii K i pozyskała z niej 1 mln zł. Pozyskany kapitał został przeznaczony na rozwój platformy TopLevelTennis.com oraz na działania marketingowe.

Spółka poinformowała o zakończeniu z sukcesem emisji akcji serii K, z której pozyskała 1 mln zł. Inwestorzy objęli w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej wszystkie z 1.666.667 oferowanych akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 0,60 zł za akcję. Pozyskane środki będą wykorzystane na finansowanie rozwoju platformy TopLevelTennis.com m.in. zrealizowanie nagrań z gwiazdami, rozbudowywanie funkcjonalności oraz prowadzenie działań marketingowych. Zarząd Spółki jest zadowolony z zakończonej emisji i liczy, że zdobyty kapitał umożliwi jej dalszy rozwój zgodnie z przyjętymi założeniami.

„Bardzo nas cieszy, że w ramach emisji akcji serii K udało nam się uplasować całą pulę i pozyskać środki w kwocie 1 mln zł. Warto również dodać, że w subskrypcji prywatnej wzięły udział osoby zarządzające Spółką, co potwierdza ich zaangażowanie w ten projekt. Mamy ściśle określone cele do osiągnięcia, a pozyskane środki z pewnością pomogą nam w ich realizacji. Obecnie na naszej platformie znajduje się sześć bardzo różnorodnych kursów z gwiazdami tenisa, dodajemy kolejne wersje językowe oraz pozyskujemy nowych dystrybutorów na poszczególne rynki. W tym tygodniu podpisaliśmy umowę z nowym partnerem z Chin, który będzie odpowiadał za rozwijanie naszej sprzedaży w tym kraju.” – podkreśla Artur Górski, V-ce Prezes Zarządu Spółki TopLevelTennis.com S.A.

TopLevelTennis.com S.A. zawarła z Beijing Road to Grand Slam Sports Co., Ltd. (RTGS) umowę, zgodnie z którą rozpoczęta zostanie dystrybucja materiałów szkoleniowych Spółki na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. RTGS będzie reprezentował Emitenta w promocji i sprzedaży wybranych przez obie strony kursów szkoleniowych zrealizowanych przez TLT na terenie Chin, na co RTGS będzie miał wyłączność. Wybór platformy dystrybucyjnej będzie w gestii RTGS, które dobrze rozpoznaje chiński rynek, a dystrybucja będzie realizowana w oparciu o logotyp oraz nazwę topleveltennis.com. Spółka poniesie koszty tłumaczenia kursów, natomiast koszty utrzymania platform dystrybucyjnych będzie ponosić RTGS. TopLevelTennis.com S.A. będzie miała prawo do 60% przychodów uzyskanych z tytułu dystrybucji materiałów szkoleniowych, a sama umowa będzie obowiązywała do końca 2024 r. z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania przez każdą ze stron.

TopLevelTennis.com S.A. (poprzednio Thunderbolt S.A. i Compress S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w 2008 roku. Obecnie głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie globalnej platformy edukacyjno-szkoleniowej TopLevelTennis.com, na której zamieszczane są materiały z udziałem gwiazd tenisa. W portfolio platformy można znaleźć m.in. Borisa Beckera – wielokrotnego zwycięzcę turniejów wielkoszlemowych i byłego lidera rankingu ATP, Wolfganga Thiema – ojca, trenera i managera jednego z najlepszych tenisistów na świecie Dominica Thiema, Marco Panichiego – trenera przygotowania motorycznego Novaka Djokovica, Dominikę Cibulkovą – mistrzynię turnieju Masters WTA 2016 i finalistkę wielkoszlemowego Australian Open, Ulę Radwańską – zwyciężczynię juniorskiego Wimbledonu oraz Alberto Castellaniego – jednego z najbardziej znanych trenerów tenisowych na świecie. Spółka pracuje także nad pozyskaniem kolejnych gwiazd, które uzupełnią swoimi kursami jej ofertę.

W lutym 2021 r. Emitent przystąpił do analizy możliwych kierunków związanych z jego rozwojem. Analiza będzie skupiała się na zweryfikowaniu opłacalności, kosztowności oraz popytu na nowe usługi i produkty, które mogłyby zostać wprowadzone do oferty w toku rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz w konsekwencji ustrukturyzowanie organizacyjne w oparciu o obszary prowadzonej działalności. Rozwój Spółki miałby skupiać się na kilku działaniach. Pierwszym z nich jest stworzenie struktury holdingowej, w ramach której powstanie Grupa Kapitałowa, gdzie Spółka będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania i kontrolowania działalności spółek zależnych, w ramach których prowadzona będzie działalność operacyjna w zakresie ściśle określonym dla tych spółek. Kolejnym obszarem jest wydzielenie obecnej działalności związanej z tenisem ziemnym, w której nadrzędnym narzędziem jest platforma szkoleniowa o charakterze sportowo-edukacyjnym pod nazwą „TopLevelTennis”, na której zamieszczane są filmy szkoleniowe o tenisie, do spółki w 100% zależnej od Spółki. Inny wariantem jest rozszerzenie przedmiotu działalności w drodze dołączenia do struktury Spółki podmiotów działających w branży sportowej/technologicznej (w pierwszej kolejności działalność miałaby zostać rozszerzona o kolejną dyscyplinę sportu, tj. piłkę nożną).